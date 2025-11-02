Könnte man aus der Bundesdruckerei Berlin Geld oder Ausweise stehlen? Tatort Bundesdruckerei? Die Kommissare Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) ermitteln rund um einen toten Velokurier. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Die «Tatort»-Ermittler Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) suchen die Zentrale des Velokurierdienstes «Cheetahs» auf. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Robert Karow (Mark Waschke) und Susanne Bonard (Corinna Harfouch) finden bei der Velokurier-Einsatzplanerin (Leonie Krieg) wenig Empathie für die Fahrer. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Robert Karow (Mark Waschke) befragt jene Mitarbeiterin (Leonie Krieg) des Velokurierdienstes, die für die Einteilung der Rider zuständig ist. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Eben dachte die junge Mutter Denise Bonnefoy (Magdalena Wiedenhofer) noch, ihr Mann Xavier Weberlein (Hannes Wegener) sei das Opfer und tot. Doch kurz nach dem Schock tritt er gesund zur Tür herein. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Die Angehörigen des Fahrers, sein Bruder Luis (Henry Morales, links) und Mitbewohner Gabriel (Alberto Wolf), sind am Boden zerstört nach der schrecklichen Nachricht des tödlichen Verkehrsdeliktes. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Bundesdruckerei-Sicherheitsmitarbeiterin Annika Haupt (Annett Sawallisch) arbeitet seit langer Zeit für «das deutsche Fort Knox». Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Könnte man aus der Bundesdruckerei Berlin Geld oder Ausweise stehlen? Tatort Bundesdruckerei? Die Kommissare Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) ermitteln rund um einen toten Velokurier. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Die «Tatort»-Ermittler Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) suchen die Zentrale des Velokurierdienstes «Cheetahs» auf. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Robert Karow (Mark Waschke) und Susanne Bonard (Corinna Harfouch) finden bei der Velokurier-Einsatzplanerin (Leonie Krieg) wenig Empathie für die Fahrer. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Robert Karow (Mark Waschke) befragt jene Mitarbeiterin (Leonie Krieg) des Velokurierdienstes, die für die Einteilung der Rider zuständig ist. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Eben dachte die junge Mutter Denise Bonnefoy (Magdalena Wiedenhofer) noch, ihr Mann Xavier Weberlein (Hannes Wegener) sei das Opfer und tot. Doch kurz nach dem Schock tritt er gesund zur Tür herein. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Die Angehörigen des Fahrers, sein Bruder Luis (Henry Morales, links) und Mitbewohner Gabriel (Alberto Wolf), sind am Boden zerstört nach der schrecklichen Nachricht des tödlichen Verkehrsdeliktes. Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz Bundesdruckerei-Sicherheitsmitarbeiterin Annika Haupt (Annett Sawallisch) arbeitet seit langer Zeit für «das deutsche Fort Knox». Bild: rbb/Schiwago/Hardy Spitz

Im «Tatort: Erika Mustermann» aus Berlin müssen Bonard (Corinna Harfouch) und Karow (Mark Waschke) herausfinden, welche Mauscheleien in der Bundesdruckerei stattfinden. Könnte dort für Kriminelle tatsächlich was zu holen sein?

Teleschau Julian Weinberger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein toter Velokurier brachte das Berliner «Tatort»-Duo in ihrem Fall «Erika Mustermann» an einen reichlich mysteriösen Ort.

Bonard (Corinna Harfouch) und Karow (Mark Waschke) ermittelten an und in der deutschen Bundesdruckerei. Dort werden neben Geld auch Ausweisdokumente hergestellt.

Aufgrund von Geheimhaltung durften die Macher nicht in der Druckerei selbst drehen. Aber wäre ein Coup auch im echten Leben möglich? Mehr anzeigen

Im Vorspann des «Tatort: Erika Mustermann» gibt es eine fürs deutsche Traditionskrimiformat eher ungewöhnliche Einblendung: «Die Handlung dieses Films inklusive der dargestellten Ausstattung und internen Abläufe der Bundesdruckerei ist frei erfunden.»

Tatsächlich ist kaum ein deutscher Ort so geheim und derart streng kontrolliert wie die dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) untergeordnete Institution, in der deutsches Geld und Ausweisdokumente hergestellt werden.

Rund um den mythischen Ort erfindet der «Tatort: Erika Mustermann» einen Krimi um einen toten Velokurier und die Frage, was genau der Mann bei sich trug, das ihn zum Opfer werden liess. Fast spannender als der Krimi-Plot sind jedoch Fragen rund um die Bundesdruckerei. Gab es schon mal einen Skandal hier? Was leistet der schweigsame Laden für Land und Leute? Und wer ist überhaupt Erika Mustermann?

Worum ging es?

Ein Velokurier wurde tödlich überfahren. Der Mann war vor seinem Ableben häufig zur in Berlin-Kreuzberg gelegenen Bundesdruckerei gefahren. Die Tasche des Toten fehlte am Unfallort. Wie man sich denken konnte, transportieren Fahrradkuriere keine neu gedruckten Geldscheine. Die werden schwer bewacht ausgeliefert. Was also war interessant an der Fracht des Toten?

Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) ermittelten in zwei Richtungen. Zum einen nahmen sie Kontakt zur Bundesdruckerei auf und lernten das Unternehmen von innen kennen. Auch die Velokuriere «Cheetahs», wo sich viele Südamerikaner und Niedriglohn-Rider aus anderen Ländern abstrampeln, wurden von den Kommissaren durchleuchtet.

Ein verbindendes Element erhofften sie sich von einer Security-Mitarbeiterin der Bundesdruckerei: Annika Haupt (Annett Sawallisch) kannte den toten Fahrradkurier privat.

Worum ging es wirklich?

Der Writers Room rund um Dagmar Gabler, Josefine Scheffler und Thomas André Szabó sowie Regisseur Torsten C. Fischer musste für den Film einige Bocksprünge unternehmen, um die Bundesdruckerei nicht zu diskreditieren. Immerhin handelt es sich um eine hochsensible Einrichtung des Bundes, deren Abläufe und Sicherheitsstandards geheim bleiben müssen.

Tatsächlich durften Filmszenen nur ausserhalb des Gebäudes gedreht werden. Sämtliche Szenen, die im Gebäude spielen sowie die Abläufe dort, sind frei erfunden. Der Reiz des Krimis entsteht durch die Frage: Lässt sich ein Hochsicherheitsapparat des Staates austricksen – und wenn ja: wie?

Wer ist Erika Mustermann?

Immer dann, wenn das Foto eines deutschen Musterpersonalausweises abgebildet wird, ist darauf eine fiktive Durchschnittsfrau namens Erika Mustermann zu sehen. Die sollte ursprünglich am 12. September 1945 als Erika Gabler in München geboren worden sein. Später wurde ihr Geburtsdatum auf den 12. August 1964 verlegt.

Bundesweit bekannt machte sie in den 80er-Jahren der neue maschinenlesbare Personalausweis, der den Deutschen mit ihrem Schwarzweiss-Bild präsentiert wurde. Das Gesicht auf dem Ausweis gehörte einer realen Mitarbeiterin der Bundesdruckerei. Im Laufe der Jahre standen verschiedene Frauen für das Musterfoto Modell.

Wie viel Geld und welche Papiere werden in der Bundesdruckerei hergestellt?

Die wohl sicherste Druckerei Deutschlands fertigt nicht nur das Geld der Deutschen, sondern auch hochoffizielle Ausweispapiere wie Personalausweise, Reisepässe oder Führerscheine.

Pro Jahr werden nach Angaben des Bundesministeriums für Finanzen etwa 693 Millionen Banknoten, 3,7 Millionen Reisepässe und rund 2,6 Millionen Karten-Führerscheine hergestellt. 2024 gab es einen Bestellboom bei Reisepässen – mit monatlichen Bestellungen von über 700'000 Stück.

Technisch könnte die Bundesdruckerei aber sogar etwa 50'000 Personalausweise pro Tag herstellen. Gearbeitet wird vorwiegend an deutschem Geld und Papieren. Allerdings ist die Bundesdruckerei auch schon vereinzelt für ausländische Kunden tätig gewesen.

Sind aus der Bundesdruckerei jemals Geld oder Ausweispapiere verschwunden?

Es gibt keine seriöse Quelle, die von einem Verlust von Banknoten oder geprägtem Geld spricht. Allerdings ist bekannt, dass Blanko-Ausweisdokumente, also noch nicht personifizierte Ausweise oder vorläufige Ausweise, die von der Bundesdruckerei an Behörden geliefert werden, in kriminellen Kreisen «viel Geld wert» wären.

Es gibt keine Berichte, nach denen frische Geldnoten der Bundesdruckerei verschwunden sind. In Berlin wurden 2022 laut einem Bericht der «Bild»-Zeitung 77 Reisepässe, die per UPS-Kurier von der Bundesdruckerei zu einem Bürgeramt transportiert wurden, als «verschollen» gemeldet.

Wer druckt Geld und Ausweispapiere in der Schweiz?

Ausserdem meldete die D-Trust GmbH, eine Tochter der Bundesdruckerei-Gruppe, am 13. Januar 2025 einen Angriff auf ein Antragsportal. Dabei könnten personenbezogene Daten von Antragstellern entwendet worden sein. Dies sei zwar kein «physischer Diebstahl von Ausweisen», aber ein relevanter Sicherheitsvorfall, meldete das Unternehmen.

Das Geld und die Ausweispapiere in der Schweiz werden überwiegend von der Firma Orell Füssli Sicherheitsdruck AG in Zürich hergestellt. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) beauftragt Orell Füssli mit dem Druck aller Banknoten. Das Unternehmen produziert auch die Schweizer Reisepässe im Auftrag des Bundes.

Wie geht es beim Berliner «Tatort» weiter?

Mit der nächsten Folge «Tatort: Gefahrengebiet», geplant fürs Frühjahr 2026, nimmt Corinna Harfouch als Susanne Bonard schon wieder ihren Abschied.

Kurz vor ihrer Pensionierung wird sie in einen letzten Fall verwickelt, der sie vom Berliner Teufelsberg mitten in die Wildnis führt, während ihr Kollege Robert Karow in die dystopische Welt der Prepper und Bunker eintaucht. Drehbuch und Regie übernahm Mira Thiel, die schon die Episode «Tatort: Am Tag der wandernden Seelen» über die Vietnamesen-Szene Berlins fürs Duo Karow & Bonard geschrieben und inszeniert hatte.

Es war der bislang vielleicht beste Fall der beiden. Insofern stehen die Chancen für einen würdigen Abschied der grossen Corinna Harfouch von ihrer Tatort-Karriere (nur fünf Fälle in sechs Filmen durch den Zweiteiler zu Beginn) recht gut.

Tatort: Erika Mustermann So 02.11. 20:05 - 21:45 ∙ SRF 1 ∙ DE/AT/CH 2025 ∙ 100 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch

Noch ein Tag verfügbar

Mehr Videos aus dem Ressort