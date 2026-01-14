«Ich bin am A****!»Komiker Fabio Landert provoziert – jetzt muss er einen Marathon laufen
Bruno Bötschi
14.1.2026
Fabio Landert haut während einer Sitzung einen frechen Spruch raus. Jetzt muss er im April einen Marathon laufen. Das Problem: In den letzten Jahren war der Komiker nie schneller als im Schritttempo unterwegs.
Für einmal ist dem 37-Jährigen diese nun zum Verhängnis geworden. Der Komiker muss deshalb am 12. April 2026 beim Zürich Marathon mitlaufen.
«Natürlich wäre es schön, wenn ich nicht viel länger als vier Stunden für die 42,195 Kilometer bräuchte. Aber unter uns: Ich habe die Sportart komplett unterschätzt», sagt Landert im Interview mit blue News.
Fabio Landert, fassen Sie zum Jahresanfang gerne Vorsätze?
Nein, das mache ich nie. Neujahr ist für mich nicht wichtig und ein Tag wie jeder andere auch. Manchmal dient mir der Anfang eines Jahres aber als Neustart nach schwierigen Monaten. Das hatte ich schon öfter.
Diesmal startete Ihr neues Jahr arg verschwitzt. Was genau ist passiert?
Schuld ist eine Idee, die ich während eines Sponsorenmeetings mit den Verantwortlichen eines Sportnahrungsherstellers spasseshalber in den Raum geworfen habe. Ich wollte etwas provozieren und sagte irgendwann, ich könnte mich während der Vorbereitung zu meiner neuen Tournee «Die verbotene Frucht» einer zusätzlichen sportlichen Herausforderung stellen. Kaum erwähnt, hatten meine Partner den Vorschlag bereits abgesegnet.
Konkret heisst das, dass Sie am Sonntag, 12. April, am Zürich Marathon teilnehmen müssen.
Ich bin am A***! Ich trainiere zwar seit Jahren im Fitnesscenter an den Geräten und gehe täglich mit meinem Hund spazieren. Ich bin in den letzten Jahren aber nie schneller als Schritttempo gelaufen. Ausser, wenn ich einmal auf den Zug rennen musste, weil ich ihn sonst verpasst hätte.