«Ich bin am A****!» Komiker Fabio Landert provoziert – jetzt muss er einen Marathon laufen

Bruno Bötschi

14.1.2026

«Einen Alkohol-Kater hatte ich schon länger nicht mehr, da ich seit Jahren kaum noch trinke»: Fabio Landert.
«Einen Alkohol-Kater hatte ich schon länger nicht mehr, da ich seit Jahren kaum noch trinke»: Fabio Landert.
Bild: IMAGO/Gonzales Photo

Fabio Landert haut während einer Sitzung einen frechen Spruch raus. Jetzt muss er im April einen Marathon laufen. Das Problem: In den letzten Jahren war der Komiker nie schneller als im Schritttempo unterwegs.

Bruno Bötschi

14.01.2026, 15:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Komiker Fabio Landert führt gelegentlich eine grosse Klappe.
  • Für einmal ist dem 37-Jährigen diese nun zum Verhängnis geworden. Der Komiker muss deshalb am 12. April 2026 beim Zürich Marathon mitlaufen.
  • «Natürlich wäre es schön, wenn ich nicht viel länger als vier Stunden für die 42,195 Kilometer bräuchte. Aber unter uns: Ich habe die Sportart komplett unterschätzt», sagt Landert im Interview mit blue News.
Mehr anzeigen

Fabio Landert, fassen Sie zum Jahresanfang gerne Vorsätze?

Nein, das mache ich nie. Neujahr ist für mich nicht wichtig und ein Tag wie jeder andere auch. Manchmal dient mir der Anfang eines Jahres aber als Neustart nach schwierigen Monaten. Das hatte ich schon öfter.

Diesmal startete Ihr neues Jahr arg verschwitzt. Was genau ist passiert?

Schuld ist eine Idee, die ich während eines Sponsorenmeetings mit den Verantwortlichen eines Sportnahrungsherstellers spasseshalber in den Raum geworfen habe. Ich wollte etwas provozieren und sagte irgendwann, ich könnte mich während der Vorbereitung zu meiner neuen Tournee «Die verbotene Frucht» einer zusätzlichen sportlichen Herausforderung stellen. Kaum erwähnt, hatten meine Partner den Vorschlag bereits abgesegnet.

Konkret heisst das, dass Sie am Sonntag, 12. April, am Zürich Marathon teilnehmen müssen.

Ich bin am A***! Ich trainiere zwar seit Jahren im Fitnesscenter an den Geräten und gehe täglich mit meinem Hund spazieren. Ich bin in den letzten Jahren aber nie schneller als Schritttempo gelaufen. Ausser, wenn ich einmal auf den Zug rennen musste, weil ich ihn sonst verpasst hätte.

Ran an den Weihnachtsspeck. So klappt es mit dem Sixpack

Ran an den WeihnachtsspeckSo klappt es mit dem Sixpack

Trainieren Sie nun allein oder haben Sie einen Personaltrainer, der Sie antreibt?

Ich trainiere meistens allein. Meinen aktuellen Marathon-Trainingsplan erstellte ich mir per App.

Sie scheinen motiviert zu sein.

Habe ich eine Herausforderung erst einmal angenommen, fällt es mir meist leicht, mich selbst zu motivieren.

Wie oft haben Sie seit dem Start des Marathon-Abenteuers mit Ihrem inneren Schweinehund Bekanntschaft gemacht?

Weil ich seit Jahren ins Fitnessstudio gehe, kenne ich meinen inneren Schweinehund ziemlich gut. Beim Joggen lerne ich ihn aber nochmals von einer ganz neuen Seite kennen.

Welcher Kater ist Ihnen lieber – vom Sportmachen oder vom Alkohol?

Einen Alkohol-Kater hatte ich schon länger nicht mehr, da ich seit Jahren kaum noch trinke. Der Sportkater war mir aber schon immer lieber.

Wie schnell wollen Sie den Marathon, also die 42 195 Kilometer, hinter sich bringen?

Mein Ziel ist es, den Marathon überhaupt zu Ende zu laufen.

Komiker Fabio Landert. «Die Deutschen haben schon das Gefühl, wir seien Hinterwäldler»

Komiker Fabio Landert«Die Deutschen haben schon das Gefühl, wir seien Hinterwäldler»

Sie haben sich bestimmt eine Zeit vorgenommen.

Natürlich wäre es schön, wenn ich nicht viel länger als vier Stunden für die 42 195 Kilometer bräuchte. Aber unter uns: Ich habe diese Sportart komplett unterschätzt.

Was passiert, wenn Sie den Marathon nicht schaffen?

Stopp! Das steht nicht zur Debatte. Wenn ich eine Herausforderung annehme, will ich diese auch erfolgreich beenden.

Mehr Videos aus dem Ressort

Trainieren unter Strom: So einfach verbrennst du vier Tafeln Schoggi in 25 Minuten

Trainieren unter Strom: So einfach verbrennst du vier Tafeln Schoggi in 25 Minuten

Definierter und fitter in nur 25 Minuten. Das soll dank dem sogenannten Elektrostimulations-Muskeltraining, kurz EMS, möglich sein. blue News-Redaktor Bruno Bötschi hat es ausprobiert.

31.08.2021

Mehr zum Thema

Bötschi fragt Renato Kaiser. «Ich finde es wahnsinnig peinlich, was das SRF veranstaltet»

Bötschi fragt Renato Kaiser«Ich finde es wahnsinnig peinlich, was das SRF veranstaltet»

Bötschi fragt. Fabio Landert: «Ich hatte letztes Jahr ganz viele One-Night-Stands»

Bötschi fragtFabio Landert: «Ich hatte letztes Jahr ganz viele One-Night-Stands»

Bötschi fragt. Torsten Sträter: «Jetzt muss mir das auch noch ein Schweizer unter die Nase reiben»

Bötschi fragtTorsten Sträter: «Jetzt muss mir das auch noch ein Schweizer unter die Nase reiben»

