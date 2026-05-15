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«Ich könnte kotzen» Komiker Manu Burkhart und seine Frau Michèle retten angefahrene Ente

Bruno Bötschi

15.5.2026

Michèle und Manu Burkart haben diese Woche bewiesen, wie gross ihr Herz für Tiere ist.
Michèle und Manu Burkart haben diese Woche bewiesen, wie gross ihr Herz für Tiere ist.
Bild: Sceenshot Instagram

Komiker Manu Burkart und seine Frau Michèle entdeckten auf dem Seedamm bei Rapperswil-Jona SG eine verletzte Ente – zahlreiche Autofahrer*innen fuhren einfach vorbei. Das Paar bewies Herz und organisierte Hilfe.

Bruno Bötschi

15.05.2026, 10:41

15.05.2026, 12:26

Michèle Burkart und ihr Mann, Komiker Manu Burkart vom Cabaret Divertimento, bewiesen diese Woche, wie gross ihr Herz für Tiere ist.

Auf dem Seedamm zwischen Pfäffikon SZ und Rapperswil-Jona SG entdeckte das Paar am Strassenrand eine angefahrene Ente. Nach kurzem Zögern hielten Burkarts an und versuchten, das Tier zu retten.

Michèle Burkart ist verärgert über Menschen ohne Mitgefühl

Auf Instagram schreibt Michèle Burkart: «Ich könnte kotzen.🤢 Ich bin eigentlich ein Menschenfreund … aber heute macht ihr es mir wirklich schwer. Seit Stunden lag diese angefahrene Ente mitten auf dem Seedamm. Im Regen. Verletzt.»

Autofahrer*in um Autofahrer*in sei an dem Tier vorbeigefahren. Viele Lenker*innen hätten geguckt, geholfen hätte aber leider niemand.

«Ich frage mich ernsthaft, wann wir aufgehört haben, hinzusehen? Es hätte nur einen kurzen Moment gebraucht», schreibt Michèle Bukart auf Instagram.

Dabei wird mit jedem Wort spürbar, wie enttäuscht sie über die Herzlosigkeit der vorbeifahrenden Autofahrer*innen ist.

Burkart: «Wenigstens musste die Ente nicht allein sterben»

Michèle Burkart macht in den sozialen Medien aber nicht nur ihrem Ärger Luft: Sie und ihr Mann nahmen allen Mut zusammen und hielten mit dem Auto auf dem Seedamm an.

Bötschi fragt Ivan Knie. «Es ging nie gegen die Pferde, sondern ich war sauer auf mich»

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Danach eilte Michèle Burkart zur schwer verletzten Ente und wickelte sie vorsichtig in ein Tuch. Zurück im Auto rief sie Wolfgang Zenker, Tierarzt in Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona, an und fragte, ob sie die Ente zur Untersuchung vorbeibringen dürfe.

Sie durfte.

Leider habe es die Ente am Ende aber nicht geschafft, so Michèle Burkart auf Instagram. «Aber wenigstens musste sie nicht alleine sterben.»

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