«Ich könnte kotzen»Komiker Manu Burkhart und seine Frau Michèle retten angefahrene Ente
Bruno Bötschi
15.5.2026
Komiker Manu Burkart und seine Frau Michèle entdeckten auf dem Seedamm bei Rapperswil-Jona SG eine verletzte Ente – zahlreiche Autofahrer*innen fuhren einfach vorbei. Das Paar bewies Herz und organisierte Hilfe.
Auf dem Seedamm zwischen Pfäffikon SZ und Rapperswil-Jona SG entdeckte das Paar am Strassenrand eine angefahrene Ente. Nach kurzem Zögern hielten Burkarts an und versuchten, das Tier zu retten.
Michèle Burkart ist verärgert über Menschen ohne Mitgefühl
Auf Instagram schreibt Michèle Burkart: «Ich könnte kotzen.🤢 Ich bin eigentlich ein Menschenfreund … aber heute macht ihr es mir wirklich schwer. Seit Stunden lag diese angefahrene Ente mitten auf dem Seedamm. Im Regen. Verletzt.»
Autofahrer*in um Autofahrer*in sei an dem Tier vorbeigefahren. Viele Lenker*innen hätten geguckt, geholfen hätte aber leider niemand.
Danach eilte Michèle Burkart zur schwer verletzten Ente und wickelte sie vorsichtig in ein Tuch. Zurück im Auto rief sie Wolfgang Zenker, Tierarzt in Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona, an und fragte, ob sie die Ente zur Untersuchung vorbeibringen dürfe.
Sie durfte.
Leider habe es die Ente am Ende aber nicht geschafft, so Michèle Burkart auf Instagram. «Aber wenigstens musste sie nicht alleine sterben.»
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