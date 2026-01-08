  1. Privatkunden
Nach sieben Ehejahren Komikerin Amy Schumer lässt sich von Ehemann Chris Fischer scheiden

Noemi Hüsser

8.1.2026

Amy Schumer und Chris Fischer sind seit 2019 verheiratet.
Amy Schumer und Chris Fischer sind seit 2019 verheiratet.
Keystone

Nach anhaltenden Spekulationen ist es nun offiziell: Amy Schumer und Chris Fischer haben ihre Ehe beendet. Schumer hat die Scheidung in New York eingereicht.

Noemi Hüsser

08.01.2026, 20:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Amy Schumer hat nach über sieben Jahren Ehe die Scheidung von Chris Fischer eingereicht.
  • Die Trennung wurde bereits im Dezember öffentlich gemacht und soll einvernehmlich und respektvoll verlaufen.
  • Das Paar will sich weiterhin zusammen um den gemeinsamen Sohn kümmern.
Mehr anzeigen

Komikerin Amy Schumer (44) hat nach über sieben Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Mann Chris Fischer (45) eingereicht. Das geht laut «People» aus Gerichtsunterlagen aus New York hervor. Das Paar hatte im Februar 2018 geheiratet und im Mai 2019 einen gemeinsamen Sohn bekommen.

Schumer hatte die Trennung bereits am 12. Dezember auf Instagram in einem mittlerweile wieder gelöschten Post öffentlich gemacht. «Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere siebenjährige Ehe zu beenden», schrieb sie. «Wir lieben uns sehr und werden uns weiterhin auf die Erziehung unseres Sohnes konzentrieren.» Die Trennung sei von Liebe und Respekt geprägt.

Auch aus dem Umfeld des Paares heisst es, die Trennung verlaufe ohne Streit. Gerüchte um die Ehe von Schumer und Fischer gab es seit Längerem, sie hatten sich in den vergangenen Monaten jedoch noch zurückhaltend dazu geäussert.

