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«Bares für Rares» «Komisches Bauchgefühl» alarmiert Expertin – Verkäuferin fällt aus allen Wolken

Gianluca Reucher

29.4.2026

«Bares für Rares» vom 29. April 2026
«Bares für Rares» vom 29. April 2026. Verkäuferin Anke (links) musste einen Schock verkraften. Horst Lichter und Expertin Wendela Horz litten mit ihr.

Verkäuferin Anke (links) musste einen Schock verkraften. Horst Lichter und Expertin Wendela Horz litten mit ihr.

Bild: ZDF

«Bares für Rares» vom 29. April 2026. «Ganz toll!», war der erste Eindruck von Wendela Horz. Dann sah sie genauer hin.

«Ganz toll!», war der erste Eindruck von Wendela Horz. Dann sah sie genauer hin.

Bild: ZDF

«Bares für Rares» vom 29. April 2026. Die Verkäuferin erfuhr bei «Bares für Rares» zum ersten Mal von den Manipulationen an ihrem Schmuckstück.

Die Verkäuferin erfuhr bei «Bares für Rares» zum ersten Mal von den Manipulationen an ihrem Schmuckstück.

Bild: ZDF

«Bares für Rares» vom 29. April 2026. Offenbar handelte es sich bei den ersetzten Steinen um Imitationen, etwa YAG.

Offenbar handelte es sich bei den ersetzten Steinen um Imitationen, etwa YAG.

Bild: ZDF

«Bares für Rares» vom 29. April 2026. Julian Schmitz-Avila wurde sich mit der Verkäuferin einig.

Julian Schmitz-Avila wurde sich mit der Verkäuferin einig.

Bild: ZDF

«Bares für Rares» vom 29. April 2026
«Bares für Rares» vom 29. April 2026. Verkäuferin Anke (links) musste einen Schock verkraften. Horst Lichter und Expertin Wendela Horz litten mit ihr.

Verkäuferin Anke (links) musste einen Schock verkraften. Horst Lichter und Expertin Wendela Horz litten mit ihr.

Bild: ZDF

«Bares für Rares» vom 29. April 2026. «Ganz toll!», war der erste Eindruck von Wendela Horz. Dann sah sie genauer hin.

«Ganz toll!», war der erste Eindruck von Wendela Horz. Dann sah sie genauer hin.

Bild: ZDF

«Bares für Rares» vom 29. April 2026. Die Verkäuferin erfuhr bei «Bares für Rares» zum ersten Mal von den Manipulationen an ihrem Schmuckstück.

Die Verkäuferin erfuhr bei «Bares für Rares» zum ersten Mal von den Manipulationen an ihrem Schmuckstück.

Bild: ZDF

«Bares für Rares» vom 29. April 2026. Offenbar handelte es sich bei den ersetzten Steinen um Imitationen, etwa YAG.

Offenbar handelte es sich bei den ersetzten Steinen um Imitationen, etwa YAG.

Bild: ZDF

«Bares für Rares» vom 29. April 2026. Julian Schmitz-Avila wurde sich mit der Verkäuferin einig.

Julian Schmitz-Avila wurde sich mit der Verkäuferin einig.

Bild: ZDF

Ein geerbtes Diamantarmband begeisterte zunächst am Expertentisch von «Bares für Rares» – bis die Expertin plötzlich Zweifel bekam.

Teleschau

29.04.2026, 21:43

29.04.2026, 21:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Mittwochsausgabe von «Bares für Rares» hatte Anke ein Diamantarmband aus den 1970er-Jahren mitgebracht.
  • Nach anfänglicher Begeisterung wurde Expertin Wendela Horz skeptisch und erkannte, dass das Schmuckstück verändert worden war.
  • Statt der gewünschten 3000 Euro bezahlte Händler Julian Schmitz-Avila darum schliesslich nur 1800 Euro.
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Ein wunderschönes Diamantarmband aus den 1970er-Jahren weckte in der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» mit Horst Lichter grosse Hoffnungen – bis Expertin Wendela Horz stutzig wurde. Ihr «komisches Bauchgefühl» täuschte sie nicht. Irgendwas stimmte mit dem Schmuck nicht.

Anke aus Menden hatte das Diamantarmband vor einigen Jahren von ihrer Patentante geerbt. Wirklich getragen hatte sie es jedoch nie: «Ich wüsste gar nicht, zu welchem Anlass», gestand sie. Deshalb wollte sie sich nun von dem Schmuckstück trennen. Expertin Wendela Horz ordnete das Armband aus 750er-Weissgold zeitlich in die 1970er-Jahre ein.

Besonders die Blütengirlande aus Brillanten begeisterte die Expertin zunächst: «Ganz toll!» Doch der erste Eindruck hatte nicht lange Bestand. Horz nahm misstrauisch geworden das Armband genauer unter die Lupe. Dabei stellte sich heraus: Das Schmuckstück war verändert worden.

«Wenn ich den erwische, der die Steine ausgetauscht hat ...»

Anscheinend wurden mehrere Diamanten in dem Armband irgendwann einmal ersetzt. In zwei Fassungen rund um den Mittelstein sassen ursprünglich mal Viertelkaräter - heute steckten dort nur noch Imitationen. Für die Verkäuferin war das ein sichtlicher Schock. Davon hörte sie in der Sendung zum ersten Mal.

«Schrei mich nicht so an». Horst Lichter zofft sich mit «Bares für Rares»-Experten

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«Ach», rief Verkäuferin Anke entsetzt, als Wendela Horz erklärte, dass bei genauerem Hinsehen Farbunterschiede erkennbar seien. Offenbar handelte es sich bei den ersetzten Steinen um Imitationen, etwa YAG. Mit einem Augenzwinkern versuchte die Expertin die Situation aufzulockern: «Wenn ich den erwische, der die Steine ausgetauscht hat ...»

Horst Lichter malte sich aus, dass ein unlauterer Goldschmied die Diamanten ersetzt haben könnte. Denkbar sei aber ebenso, dass die Steine aus finanziellen Gründen verkauft oder in andere Schmuckstücke eingearbeitet wurden. Die Verkäuferin tröstete das nicht. Sie wirkte immer noch geschockt.

«Bares für Rares»-Verkäuferin beteuert: «Das wusste ich bis eben selbst nicht»

Immerhin brachten die verbliebenen echten Diamanten zusammen noch 1,9 Karat auf die Waage. Anke hoffte auf 3000 Euro, doch Expertin Horz taxierte den Wert lediglich auf 2300 Euro. Für diesen Preis wäre die Verkäuferin ebenfalls bereit, das Armband abzugeben. Das konnte Lichter verstehen und meinte: «Ich hätte es auch verkauft.»

«Ich quäle ihn gerade so sehr». «Bares für Rares»-Experte lässt Horst Lichter hörbar leiden

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Im Händlerraum zeigte sich vor allem Elke Velten angetan von dem Armband und erkundigte sich scheinbar beiläufig: «Wie viel Karat haben wir hier?» Anke nannte nicht nur die Karatzahl, sondern legte auch offen, was sie zuvor im Expertenraum erfahren hatte. Zwei der Mittelsteine wurden durch Imitate ersetzt: «Das wusste ich bis eben selbst nicht.»

Händlerin Velten hatte dafür eine mögliche Erklärung: An den Krappenfassungen könne man leicht hängen bleiben, sodass Steine verloren gehen. «Die haben ja auch eine stattliche Grösse und sind entsprechend teuer», ergänzte sie – vielleicht seien deshalb später nur noch Imitate eingesetzt worden, überlegte die Händlerin.

Julian Schmitz-Avila startete mit 1500 Euro aufgrund des aktuell hohen Goldwertes. Danach folgten noch Gebote von Liza Kielon, und so erhöhte der Händler noch auf 1700 Euro. Sehr viel war er aber nicht bereit zu zahlen. Als die Verkäuferin daraufhin die Expertise von Wendela Horz nannte, riss Schmitz-Avila erstaunt die Augen auf: «2300 Euro?»

Schmitz-Avila erhöhte sein Angebot noch auf 1800 Euro. Die übrigen Händler zeigten weiterhin kein Interesse. So nahm Anke das Angebot schliesslich an. Der Käufer wirkte nachdenklich und meinte, er wisse nicht genau, was er damit anfangen werde - möglicherweise lasse er es komplett umarbeiten.

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