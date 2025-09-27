  1. Privatkunden
Zürcher «Tatort» feiert Jubiläum Kommissarin Grandjean über gefährlichen Einsatz: «Das war ziemlich schwierig»

Carlotta Henggeler, Evita Rauber, Luna Pauli

27.9.2025

Zürcher «Tatort» Kommissarin über gefährlichen Einsatz: «Das war ziemlich schwierig»

Zürcher «Tatort» Kommissarin über gefährlichen Einsatz: «Das war ziemlich schwierig»

Seit fünf Jahren ermitteln Grandjean und Ott im Zürcher «Tatort». Im Interview sprechen Anna Pieri Zuercher und Carol Schule über gefährliche Drehs, enge Freundschaft und den Umgang mit Kritik.

12.09.2025

Seit fünf Jahren ermitteln Grandjean und Ott im Zürcher «Tatort». Im Interview sprechen Anna Pieri Zuercher und Carol Schule über gefährliche Drehs, enge Freundschaft und den Umgang mit Kritik.

Carlotta Henggeler, Evita Rauber, Luna Pauli

27.09.2025, 19:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Profilerin Tessa Ott (Carol Schuler) ermitteln seit 2020 im Zürcher «Tatort».
  • Das Frauenduo hat den Luzerner «Tatort» mit Kommissar Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Polizistin Liz Ritschard (Delia Mayer) ersetzt. 
  • Am 28. September feiern die beiden Zürcher Kommissarinnen ein Jubiläum: «Kammerflimmern» ist ihr zehnter Fall. Der Fall dreht um einen Cyberangriff auf implantierte Defibrillatoren (ICD).
  • blue News hat Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler beim Dreh ihres elften Falles in Zürich zum Jubiläums-Interview getroffen.
Mehr anzeigen

Vor fünf Jahren begannen Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Profilerin Tessa Ott (Carol Schuler) in «Züri brännt» ihre gemeinsamen Ermittlungen als «Tatort»-Darstellerinnen.

Ein frostiger Start zwischen den beiden Polizistinnen, die aus verschiedenen gesellschaftlichen Milieus und Schweizer Regionen stammen.

Inzwischen haben sich Grandjean und Ott angenähert – sie bilden ein taffes Team, mehr miteinander als gegeneinander. Privat sind die beiden Schauspielerinnen befreundet, was ihren Krimi-Rollen zugutekommt.

Zürcher «Tatort». Zähflüssig und klebrig wie geschmolzene Schoggi

Zürcher «Tatort»Zähflüssig und klebrig wie geschmolzene Schoggi

Im Gespräch mit blue News blicken sie auf ihre erste Begegnung zurück und erzählen, wie sie mit Kritik umgehen. Und sie verraten, welcher Dreh ihr bisher gefährlichster war.

Das Interview siehst du im Video oben.

