«I'll be back» Kommt es bei Thomas Gottschalk doch noch zu einem Comeback?

Lea Oetiker

8.12.2025

Am Samstagabend hatte sich Gottschalk während der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» in die Rente verabschiedet. (Archivbild)
Am Samstagabend hatte sich Gottschalk während der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» in die Rente verabschiedet. (Archivbild)
Rolf Vennenbernd/dpa

Thomas Gottschalk zieht sich nach seiner Krebsdiagnose vorerst zurück – kündigt aber zugleich an: «I'll be back.»

Lea Oetiker

08.12.2025, 13:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Thomas Gottschalk will sich nach seiner Krebsdiagnose für sechs Monate auf seine Genesung konzentrieren.
  • Auf Instagram bedankte er sich für den grossen Zuspruch seiner Fans.
  • Ganz verabschieden will sich der 75-Jährige aber nicht – er kündigte an, zurückzukehren.
Mehr anzeigen

Thomas Gottschalk wollte mit dem Fernsehen eigentlich abschliessen, nun deutet er aber an, dass er doch nicht völlig abtauchen wird. 

Der 75-Jährige, der kürzlich seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, kündigte auf Instagram an, sich in den kommenden sechs Monaten vollständig auf seine Genesung zu konzentrieren. «Ich weiss, dass ihr das versteht und richtig findet.»

Gottschalk bedankte sich für den grossen Zuspruch seiner Fans: Seine jüngsten Beiträge hätten 16,5 Millionen Aufrufe erreicht, fast zweieinhalb Millionen Menschen hätten ihm Mut zugesprochen. «Danke für Euer Interesse!», so der Moderator.

Gleichzeitig deutete er an, dass sein Rückzug nicht endgültig sei: «Ich mach den Laden hier aber nicht ganz dicht.» Das Publikum möge ihm so treu bleiben wie in den vergangenen vierzig Jahren. «Und vergesst nicht, dass ich so plane, wie mein Freund, der Terminator: I'll be back!!!»

Am vorgestrigen Samstagabend hatte sich Gottschalk während der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» in die Rente verabschiedet und angekündigt, sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Im Schnitt verfolgten 2,42 Millionen Menschen (14 Prozent) die Sendung. 

