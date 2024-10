Nur wenige Wochen nach dem Tod ihres Ehemanns ist Simone Lugner ihren Job in dessen Einkaufszentrum los. Wer erbt Lugners Vermögen? Die Erblage ist kompliziert. Georg Hochmuth/APA/dpa

Der Nachlass von Richard «Mörtel» Lugner verzögert sich: Seine Witwe und Tochter haben das Erbe nur unter Vorbehalt angenommen. Erst nach der vollständigen Ermittlung des Vermögens wird Klarheit über die Verteilung herrschen.

Der österreichische Bauimpresario und Unternehmer Richard «Mörtel» Lugner ist am 31. August mit 91 gestorben.

Lugner hinterlässt ein Vermögen von 80 Millionen Euro, schreibt das Portal «Forbes.de».

Ende August ist der schillernde Baulöwe Richard «Mörtel» Lugner mit 91 Jahren gestorben.

Schon während der Beerdigung schwelte der Erbstreit unter den Hinterlassenen.

Die Situation ist kompliziert, schreibt das Finanzportal «Forbes.de». Kein Wunder, ist der zu verteilende Kuchen gross. Die Erbsituation ist kompliziert. Zuletzt war Lugner in sechster Ehe mit Simone «Bienchen» Lugner verheiratet. Trotz seiner Schulden in Höhe von 40 Mio. Euro wird das verbleibende Vermögen des Bauunternehmers auf etwa 80 Mio. Euro geschätzt, schreibt «Forbes.de».

Der Grossteil des Vermögens von Richard Lugner, darunter die Lugner City, gehört nicht zur Erbmasse, da sie im Eigentum der Stiftung der Lugner City steht.

Diese Vermögenswerte sind somit von der Verteilung ausgeschlossen. Dennoch gibt es im Nachlass des verstorbenen Baulöwen wertvolle Objekte, darunter Immobilien, die nun für Diskussionen sorgen. Teile der Familie sind der Auffassung, dass diese Immobilien bereits vor seinem Tod an bestimmte Begünstigte, zu denen Simone Lugner nicht gehört, verschenkt wurden und daher nicht Teil des Erbes sind.

Simone Lugners Anwalt, Florian Höllwarth, sieht jedoch viele dieser Punkte als ungeklärt an und möchte sie genauer untersuchen lassen. Er betonte, dass dies Zeit in Anspruch nehmen werde: «Das wird länger dauern», sagte Höllwarth. Die Klärung dieser Fragestellungen könnte den Erbstreit um Richard Lugners Nachlass weiter in die Länge ziehen, schreibt «Orf.at».

Aufteilung von Lugners Erbe ist unklar

Zum tatsächlichen Erbe von Richard Lugner zählt nach Ansicht der Familie das verbleibende Vermögen des Baumeisters, darunter Schmuck, Kunstgegenstände und Bargeld. Aus dieser Erbmasse würde Simone Lugner nun ein Drittel zustehen.

Die Hoffnungen von Simone Lugner, eine Führungsrolle in der Lugner City zu übernehmen, haben sich hingegen zerschlagen. «Entgegen den Spekulationen der Witwe gibt es im Testament keine Stelle, die Simone Lugner eine Führungsposition oder eine Anstellung in der Lugner City zusichert», hiess es aus familiären Kreisen.

Laut dem letzten Willen des Verstorbenen bleibt die Leitung des Einkaufszentrums weiterhin bei seiner Tochter Jaqueline und dem langjährigen Manager Gerald Friede. Simone Lugner erhält lediglich einen minimalen Anteil an der Lugner City, der laut Testament «im einstelligen Bereich» liegt.

Lugners Witwe hat sich negativ geäussert

Laut Gerald Friede, dem langjährigen Manager der Lugner City, hätte man Simone Lugner eine Position im Unternehmen angeboten, doch sei dies nach wiederholten kritischen Äusserungen über das Einkaufszentrum hinfällig geworden. «Sie hat sich in Interviews mehrfach negativ über die Lugner City geäussert, weshalb wir nach einer ausdrücklichen Verwarnung keine andere Wahl hatten, als ihr zu kündigen», erklärte Friede.

Er betonte, dass kein Unternehmen es dulden könne, wenn ein Mitarbeiter über die Medien falsche Informationen verbreitet und dem Ruf der Firma schadet.

Simone Lugners Anwalt, Florian Höllwarth, stellte klar, dass Simone unter diesen Umständen ohnehin kein Interesse mehr an einer Anstellung in der Lugner City habe. Die Kündigung und die vorherigen Spannungen scheinen den Konflikt zwischen den Familienmitgliedern zusätzlich zu verschärfen.

Lugner: Bauunternehmer und Medienstar

Richard Lugner, geboren 1932 in Wien, war ein österreichischer Bauunternehmer und Medienstar. Er gründete 1962 sein Unternehmen und spezialisierte sich auf Renovierungen, Tankstellen und später Bürogebäude.

Zu seinen Projekten gehören die Wiener Moschee und der Stadttempel. 1990 eröffnete er die «Lugner City». Trotz seines Alters blieb er aktiv, kandidierte 1998 bei der Bundespräsidentenwahl und trat 1999 zur Nationalratswahl an. Ab 2005 war er Hauptfigur der Reality-Doku «Die Lugners» und veröffentlichte 2010 eine Single, die in die österreichischen Charts kam.

