Krebsvorstufe bei Schlagerstar Vanessa Mai festgestellt

Alexandra69 Grenzt an Verschwörungstheorie. Einfach immer etwas behaupten und der Corona-Impfung die Schuld zuschieben, dabei wissen Sie ja nicht einmal ob die Frau Mai sich gegen Covid impfen lies. HPV Viren kennt man schon lange und jede vernünftige Mutter lässt ihre Tochter gegen diese Viren impfen. Ausser natürlich die "Sorglosen" und die Verschwörungstheoretiker.

Alexandra69