Gute News für Tschugger-Fans: Die kultige Schweizer Krimiserie um Polizist Bax kehrt als Kinofilm zurück. 2026 starten die Dreharbeiten. Und ein Hauptdarsteller wird noch gesucht – das Casting läuft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Kultserie «Tschugger» wird 2026 als Kinofilm fortgesetzt, aktuell wird nach einem jungen Talent für eine zentrale Rolle gesucht.

Regisseur David Constantin und Co-Autor Mats Frey wollen mit dem Film ein neues Format ausprobieren und sich vom Serienformat lösen.

Die enge Zusammenarbeit des eingespielten Teams und neue kreative Ideen sollen das «Tschugger»-Universum im Kino weiterleben lassen. Mehr anzeigen

Regisseur und Drehbuchautor David Constantin verrät in einem neuen Interview mit SRF, dass er gemeinsam mit Co-Autor Mats Frey an einem Kinodrehbuch arbeitet. Frey schrieb bereits an der erfolgreichen Krimiparodie-Serie mit.

Neue Ideen hätten dem Duo gezeigt, dass das «Tschugger»-Universum «noch nicht fertig» sei, sagt Constantin. Die Kult-Cops bleiben dem Publikum also erhalten – einfach in einem neuen Format – als Kinofilm.

Das ist bekannt über den neuen Kinofilm

Warum diesmal kein Serienstoff? Die Macher wollten sich von der klassischen Episodenstruktur mit Cliffhangern lösen. «Wir wollten ein neues Format, einfach etwas Neues ausprobieren», sagt Regisseur David Constantin.

Schon die vierte Staffel war – zusätzlich zum Streaming – in einer speziellen Schnittfassung im Kino zu sehen. Jetzt soll ein «echter» Kinofilm folgen.

Auch auf die erneute Zusammenarbeit mit dem «Tschugger»-Team freut sich der 41-Jährige. «Der grosse Reiz ist für mich, dass wir inzwischen alle sehr gut befreundet sind. Dieses Projekt hat uns über die Jahre richtig zusammengeschweisst – und ich freue mich enorm, dass es weitergeht.»

«Tschugger» sucht noch junge Talente

Mit der Ankündigung geht die Produktion auch gleich auf Talent Scouting: Gesucht wird ein Junge für eine zentrale Rolle.

Laut Constantin soll es «ein cooler Bub aus dem Wallis» sein – zwischen acht und zwölf Jahre alt und Walliserdeutsch sprechen.

