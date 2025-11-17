Regisseur und Drehbuchautor David Constantin verrät in einem neuen Interview mit SRF, dass er gemeinsam mit Co-Autor Mats Frey an einem Kinodrehbuch arbeitet. Frey schrieb bereits an der erfolgreichen Krimiparodie-Serie mit.
Neue Ideen hätten dem Duo gezeigt, dass das «Tschugger»-Universum «noch nicht fertig» sei, sagt Constantin. Die Kult-Cops bleiben dem Publikum also erhalten – einfach in einem neuen Format – als Kinofilm.
Das ist bekannt über den neuen Kinofilm
Warum diesmal kein Serienstoff? Die Macher wollten sich von der klassischen Episodenstruktur mit Cliffhangern lösen. «Wir wollten ein neues Format, einfach etwas Neues ausprobieren», sagt Regisseur David Constantin.
Schon die vierte Staffel war – zusätzlich zum Streaming – in einer speziellen Schnittfassung im Kino zu sehen. Jetzt soll ein «echter» Kinofilm folgen.
Auch auf die erneute Zusammenarbeit mit dem «Tschugger»-Team freut sich der 41-Jährige. «Der grosse Reiz ist für mich, dass wir inzwischen alle sehr gut befreundet sind. Dieses Projekt hat uns über die Jahre richtig zusammengeschweisst – und ich freue mich enorm, dass es weitergeht.»
«Tschugger» sucht noch junge Talente
Mit der Ankündigung geht die Produktion auch gleich auf Talent Scouting: Gesucht wird ein Junge für eine zentrale Rolle.
Laut Constantin soll es «ein cooler Bub aus dem Wallis» sein – zwischen acht und zwölf Jahre alt und Walliserdeutsch sprechen.
