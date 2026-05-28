Kronprinz Haakon: «Ich mache mir grosse Sorgen»

Am Rande eines Termins spricht Norwegens Thronfolger Haakon über die schwere Krankheit seiner Frau: Kronprinzessin Mette-Marit gehe es deutlich schlechter. (Archivbild) BIld: Ole Berg-Rusten/NTB/dpa

Der norwegische Kronprinz Prinz Haakon schlägt Alarm: Seiner Frau Mette-Marit geht es wegen ihrer unheilbaren Lungenkrankheit deutlich schlechter. Der Alltag stellt die Prinzessin vor grosse Herausforderungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wurde vor acht Jahren Lungenfibrose diagnostiziert.

Zuletzt sorgte die 52-Jährige für Besorgnis, als sie mehrfach mit einem Sauerstoffgerät in der Öffentlichkeit auftrat.

Nun sprach Ehemann Kronprinz Haakon während einer Veranstaltung offen über den Gesundheitszustand seiner Frau: «Es geht ihr aktuell deutlich schlechter.» Mehr anzeigen

Bei der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wurde 2018 die unheilbare Lungenfibrose diagnostiziert.

Bei dieser Krankheit bildet sich überflüssiges Bindegewebe in der Lunge – zwischen den Lungenbläschen und rund um die Blutgefässe. Diese Veränderungen beeinträchtigen den Gasaustausch und den Kreislauf in der Lunge.

Seit der Diagnose musste die 52-Jährige immer wieder Termine absagen. Zuletzt sorgte sie für Besorgnis, als sie mehrfach mit einem Sauerstoffgerät in der Öffentlichkeit auftrat.

Haakon: «Die Kronprinzessin ist schwer krank»

Jetzt sprach Ehemann Kronprinz Haakon am Rande einer Preisverleihung in Oslo offen über den Gesundheitszustand seiner Frau:

«Die Kronprinzessin ist schwer krank, und es geht ihr aktuell deutlich schlechter. Ich mache mir grosse Sorgen.» Seine Frau nutze inzwischen auch im Alltag regelmässig Sauerstoff, so der der norwegische Thronfolger weiter.

Zuletzt trat Mette-Marit bei öffentlichen Terminen mit einer Nasenkanüle auf – einem Schlauch, der mit einem Sauerstoffgerät verbunden ist.

Mette-Marit braucht eine neue Lunge

Im Dezember 2025 sprach das royale Paar im Rahmen der Sendung «Året med kongefamilien» (Deutsch: «Das Jahr mit der Königsfamilie») gemeinsam über Mette-Marits Krankheit.

«Wir sehen ja, dass sie zunehmend mit dem Atmen zu kämpfen hat. Sie hat weniger Kraft und Energie, wird öfter krank – und das kann ganz plötzlich kommen», sagte Haakon damals.

Frühere gemeinsame Aktivitäten wie Bergwandern oder Skifahren seien leider schon länger nicht mehr möglich.

Kurz danach hatte der norwegische Königshaus dann mitgeteilt, dass es Mette-Marit schlechter gehe, weshalb sie schon bald eine neue Lunge brauchen werde.

«Wir wissen schon seit Beginn dieser Krankheit, dass es in diese Richtung gehen wird. Aber ich glaube, dass es etwas schneller gekommen ist, als ich es mir zumindest vorgestellt und erhofft hatte», wurde Kronprinzessin Mette-Marit damals zitiert.

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