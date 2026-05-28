Kronprinz Haakon: «Ich mache mir grosse Sorgen»

Mette-Marit unheilbar krankKronprinz Haakon: «Ich mache mir grosse Sorgen»
Bruno Bötschi
28.5.2026
Der norwegische Kronprinz Prinz Haakon schlägt Alarm: Seiner Frau Mette-Marit geht es wegen ihrer unheilbaren Lungenkrankheit deutlich schlechter. Der Alltag stellt die Prinzessin vor grosse Herausforderungen.
Bei der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wurde 2018 die unheilbare Lungenfibrose diagnostiziert.
Bei dieser Krankheit bildet sich überflüssiges Bindegewebe in der Lunge – zwischen den Lungenbläschen und rund um die Blutgefässe. Diese Veränderungen beeinträchtigen den Gasaustausch und den Kreislauf in der Lunge.
Seit der Diagnose musste die 52-Jährige immer wieder Termine absagen. Zuletzt sorgte sie für Besorgnis, als sie mehrfach mit einem Sauerstoffgerät in der Öffentlichkeit auftrat.
Haakon: «Die Kronprinzessin ist schwer krank»
Jetzt sprach Ehemann Kronprinz Haakon am Rande einer Preisverleihung in Oslo offen über den Gesundheitszustand seiner Frau:
«Die Kronprinzessin ist schwer krank, und es geht ihr aktuell deutlich schlechter. Ich mache mir grosse Sorgen.» Seine Frau nutze inzwischen auch im Alltag regelmässig Sauerstoff, so der der norwegische Thronfolger weiter.
Kurz danach hatte der norwegische Königshaus dann mitgeteilt, dass es Mette-Marit schlechter gehe, weshalb sie schon bald eine neue Lunge brauchen werde.
«Wir wissen schon seit Beginn dieser Krankheit, dass es in diese Richtung gehen wird. Aber ich glaube, dass es etwas schneller gekommen ist, als ich es mir zumindest vorgestellt und erhofft hatte», wurde Kronprinzessin Mette-Marit damals zitiert.
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