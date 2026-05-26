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«Es geht ihr deutlich schlechter» Kronprinz Haakon macht sich Sorgen um Mette-Marit

dpa

26.5.2026 - 19:31

In der Öffentlichkeit trat Kronprinzessin Mette-Marit schon mehrfach mit Sauerstoffgerät auf, hier mit ihrem Ehemann Haakon.
In der Öffentlichkeit trat Kronprinzessin Mette-Marit schon mehrfach mit Sauerstoffgerät auf, hier mit ihrem Ehemann Haakon.
Lise Åserud/NTB Pool/dpa/Keystone (Archivbild)

Offen spricht Norwegens Thronfolger am Rande eines Termins über die schwere Krankheit seiner Frau: Kronprinzessin Mette-Marit gehe es deutlich schlechter.

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DPA, Redaktion blue News

26.05.2026, 19:31

26.05.2026, 20:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Norwegens Kronprinz Haakon hat sich besorgt über die Gesundheit von seiner Ehefrau Mette-Marit geäussert.
  • Die Kronprinzessin leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. In der Öffentlichkeit war sie zuletzt mehrfach mit einem Sauerstoffgerät aufgetreten.
  • «Die Kronprinzessin ist schwer krank, und es geht ihr in letzter Zeit deutlich schlechter. Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit», sagte Haakon.
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Norwegens Kronprinz Haakon (52) sorgt sich um den Gesundheitszustand seiner Frau Mette-Marit (52). «Die Kronprinzessin ist schwer krank, und es geht ihr in letzter Zeit deutlich schlechter. Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit», sagte der norwegische Thronfolger am Rande einer Preisverleihung in Oslo. «Sie benutzt im Alltag Sauerstoff, und das hilft etwas.»

Auch in der Öffentlichkeit war Mette-Marit zuletzt mehrfach mit einem Sauerstoffgerät aufgetreten. Die Kronprinzessin leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. «Wir müssen einfach versuchen, so gut wie möglich damit umzugehen», sagte Haakon. 

Bereits im Dezember hatte der Hof mitgeteilt, dass es Mette-Marit schlechter gehe, weshalb sie auf Sicht eine neue Lunge brauche.

«Sie bestimmt jetzt meinen Alltag». Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit spricht offen über ihre Lungenkrankheit

«Sie bestimmt jetzt meinen Alltag»Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit spricht offen über ihre Lungenkrankheit

Auch Königspaar ist gesundheitlich angeschlagen

Auch das norwegische Königspaar ist nicht bester Gesundheit. Königin Sonja (88) ist diese Woche wegen Vorhofflimmerns krankgeschrieben. Ihr Mann Harald (89) hat ebenfalls immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

«Ich finde es beeindruckend, wie der König und die Königin weiterhin ihre offiziellen Aufgaben wahrnehmen», sagte Haakon. «Und ich finde, sie machen viel mehr, als man erwarten kann.»

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