Die Kronprinzessin Mette-Marit hat eine neue Lunge. KEYSTONE

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat sich am Rikshospitalet in Oslo einer Lungentransplantation unterzogen. Der Eingriff ist laut behandelnden Ärzten bislang erfolgreich verlaufen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat im Rikshospitalet in Oslo eine Lungentransplantation erhalten.

Nach Angaben der Ärzte ist der Eingriff bislang erfolgreich verlaufen.

Die Operation wurde nötig, weil sich ihre seltene Lungenfibrose in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert hatte. Mehr anzeigen

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit ist erfolgreich lungentransplantiert worden. Der Eingriff fand am Rikshospitalet in Oslo statt, wie der norwegische Hof am Mittwochmorgen mitteilte.

«Die Lungentransplantation ist bislang erfolgreich verlaufen», erklärte Arnt Fiane, Leiter der thoraxchirurgischen Abteilung am Rikshospitalet. Er bedankte sich zugleich beim gesamten medizinischen Team, das an Planung und Durchführung beteiligt war.

Weitere Angaben zum Gesundheitszustand der Kronprinzessin wurden zunächst nicht gemacht.

Zustand hatte sich verschlechtert

Vor etwas mehr als sieben Jahren wurde bei Mette-Marit eine seltene Form der Lungenfibrose festgestellt. Sie selbst machte die Erkrankung im Oktober 2018 öffentlich.

Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Deswegen musste die Kronprinzessin immer wieder offizielle Termine absagen.

In den letzten Monaten hat sich ihr Zustand deutlich verschlechtert, weshalb der Eingriff unumgänglich war.