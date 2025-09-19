Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit muss aus gesundheitlichen Gründen häufiger etwas kürzertreten. Bild: Jens Kalaene/dpa

Die Erkrankung ihrer Lunge macht der norwegische Kronprinzessin Mette-Marit zuletzt stark zu schaffen. Nach einigen abgesagten Terminen nimmt sie sich nun eine Auszeit – für eine Lungen-Rehabilitation.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mette Marit, die Ehefrau von Norwegens Thronfolger Haakon, wird im Oktober einen Monat lang in Lungen-Reha gehen.

Ihr offizieller Terminkalender wird dafür in der Zeit weitgehend freigeräumt.

Im November soll die 52-jährige Kronprinzessin ihre Arbeit planmässig wiederaufnehmen. Mehr anzeigen

Mette-Marit, Kronprinzessin von Norwegen, wird im Monat Oktober keine offiziellen Termine wahrnehmen.

Wie das norwegische Königshaus in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ruhen die royalen Pflichten der 52-Jährigen mit wenigen Ausnahmen.

Grund ist der angespannte gesundheitliche Zustand der Kronprinzessin. Mette Marit leidet seit Jahren an chronischer Lungenfibrose.

Mette-Marit nimmt eine Auszeit

«Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit beginnt Anfang Oktober eine einmonatige Lungenrehabilitation in Norwegen», heisst es in dem Schreiben.

Und weiter: «Die Kronprinzessin wird daher im Oktober keine offiziellen Aufgaben wahrnehmen. Es sind jedoch einige Ausnahmen geplant, wie beispielsweise das Abendessen für die Vertreter des Stortings im Königspalast am 23. Oktober.»

Die Kronprinzessin werde ihre offizielle Arbeit «voraussichtlich im November wieder aufnehmen».

Atemnot, Husten und Erschöpfungszustände

Eine chronische Lungenfibrose, auch «Narbenlunge» genannt, ist eine nicht heilbare Erkrankung, welche die Sauerstoffaufnahme der Lunge einschränkt.

Typische Symptome sind Atemnot, Husten und Erschöpfungszustände. Mette-Marit hatte die Diagnose 2018 öffentlich gemacht.

Zuletzt musste die Ehefrau von Kronprinz Haakon einige Termine absagen, darunter ihr Erscheinen bei der Leipziger Buchmesse und eine geplante USA-Reise.

Mehr Videos aus dem Ressort