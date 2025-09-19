Chronische Lungen-KrankheitKronprinzessin Mette-Marit vor längerem Klinikaufenthalt
19.9.2025
Die Erkrankung ihrer Lunge macht der norwegische Kronprinzessin Mette-Marit zuletzt stark zu schaffen. Nach einigen abgesagten Terminen nimmt sie sich nun eine Auszeit – für eine Lungen-Rehabilitation.
Mette-Marit, Kronprinzessin von Norwegen, wird im Monat Oktober keine offiziellen Termine wahrnehmen.
Wie das norwegische Königshaus in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ruhen die royalen Pflichten der 52-Jährigen mit wenigen Ausnahmen.
Grund ist der angespannte gesundheitliche Zustand der Kronprinzessin. Mette Marit leidet seit Jahren an chronischer Lungenfibrose.
Mette-Marit nimmt eine Auszeit
«Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit beginnt Anfang Oktober eine einmonatige Lungenrehabilitation in Norwegen», heisst es in dem Schreiben.
Und weiter: «Die Kronprinzessin wird daher im Oktober keine offiziellen Aufgaben wahrnehmen. Es sind jedoch einige Ausnahmen geplant, wie beispielsweise das Abendessen für die Vertreter des Stortings im Königspalast am 23. Oktober.»