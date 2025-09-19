  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Chronische Lungen-Krankheit Kronprinzessin Mette-Marit vor längerem Klinikaufenthalt

Bruno Bötschi

19.9.2025

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit muss aus gesundheitlichen Gründen häufiger etwas kürzertreten.
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit muss aus gesundheitlichen Gründen häufiger etwas kürzertreten.
Bild: Jens Kalaene/dpa

Die Erkrankung ihrer Lunge macht der norwegische  Kronprinzessin Mette-Marit zuletzt stark zu schaffen. Nach einigen abgesagten Terminen nimmt sie sich nun eine Auszeit – für eine Lungen-Rehabilitation.

Teleschau

19.09.2025, 15:59

19.09.2025, 16:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mette Marit, die Ehefrau von Norwegens Thronfolger Haakon, wird im Oktober einen Monat lang in Lungen-Reha gehen.
  • Ihr offizieller Terminkalender wird dafür in der Zeit weitgehend freigeräumt.
  • Im November soll die 52-jährige Kronprinzessin ihre Arbeit planmässig wiederaufnehmen.
Mehr anzeigen

Mette-Marit, Kronprinzessin von Norwegen, wird im Monat Oktober keine offiziellen Termine wahrnehmen.

Wie das norwegische Königshaus in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ruhen die royalen Pflichten der 52-Jährigen mit wenigen Ausnahmen.

Grund ist der angespannte gesundheitliche Zustand der Kronprinzessin. Mette Marit leidet seit Jahren an chronischer Lungenfibrose.

Mette-Marit nimmt eine Auszeit

«Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit beginnt Anfang Oktober eine einmonatige Lungenrehabilitation in Norwegen», heisst es in dem Schreiben.

Und weiter: «Die Kronprinzessin wird daher im Oktober keine offiziellen Aufgaben wahrnehmen. Es sind jedoch einige Ausnahmen geplant, wie beispielsweise das Abendessen für die Vertreter des Stortings im Königspalast am 23. Oktober.»

Seltenes Interview. Kronprinz Haakon spricht über die Krankheit seiner Frau

Seltenes InterviewKronprinz Haakon spricht über die Krankheit seiner Frau

Die Kronprinzessin werde ihre offizielle Arbeit «voraussichtlich im November wieder aufnehmen».

Atemnot, Husten und Erschöpfungszustände

Eine chronische Lungenfibrose, auch «Narbenlunge» genannt, ist eine nicht heilbare Erkrankung, welche die Sauerstoffaufnahme der Lunge einschränkt.

Typische Symptome sind Atemnot, Husten und Erschöpfungszustände. Mette-Marit hatte die Diagnose 2018 öffentlich gemacht.

Zuletzt musste die Ehefrau von Kronprinz Haakon einige Termine absagen, darunter ihr Erscheinen bei der Leipziger Buchmesse und eine geplante USA-Reise.

Mehr Videos aus dem Ressort

Mutprobe in den Bergen: Bötschi will seine Höhenangst überwinden, doch dann ...

Mutprobe in den Bergen: Bötschi will seine Höhenangst überwinden, doch dann ...

Trotz Höhenangst auf Berge steigen und über Brücken gehen? Höhencoach David Elsasser behauptet, er helfe sogar hoffnungslosen Fällen dabei, ihre Angst zu überwinden. Ein Selbstversuch.

14.05.2025

Mehr aus dem Ressort

Krise im norwegischen Königshaus. Schwere Prüfung für die Beziehung zwischen Mette-Marit und Haakon

Krise im norwegischen KönigshausSchwere Prüfung für die Beziehung zwischen Mette-Marit und Haakon

Oh dear!. Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast

Oh dear!Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast

Norwegische Royals. Das fällt Haakon bei seiner Familie am schwersten

Norwegische RoyalsDas fällt Haakon bei seiner Familie am schwersten

Meistgelesen

Estland meldet Eindringen russischer Kampfflugzeuge
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist überraschend verstorben – Bundesrat Rösti ringt um Worte
«Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri
«200 Meter vor der Ausfahrt habe ich die Nachricht erhalten»
Schweizer Politik trauert um Nationalrat Alfred Heer