  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

TV-Kritik Kultformat «Kassensturz» verlässt das Studio – Top oder Flop?

Carlotta Henggeler

24.8.2025

«Kassensturz»-Moderator André Ruch bei den Wasserbüffeln.
«Kassensturz»-Moderator André Ruch bei den Wasserbüffeln.
Screenshot SRF

Seit dieser Woche findet «Kassensturz» ausserhalb des TV-Studios statt. Die SRF-Konsumentensendung ist Outdoor und rückt näher zum «SRF bi de Lüt»-Format. Ist das neue Konzept Top oder Flop?

Carlotta Henggeler

24.08.2025, 17:01

24.08.2025, 17:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach 50 Jahren im Studio verlässt der «Kassensturz» das TV-Studio.
  • Moderator André Ruch führt durch Beiträge bei Wasserbüffeln, im Spital oder auf der Autobahn.
  • blue News hat den neuen «Kassensturz» unter die Lupe genommen. 
Mehr anzeigen

Gleich nach dem Signet kündigt TV-Reporter André Ruch den neuen Outdoor-«Kassensturz» an. Er steht bei Wasserbüffeln und spritzt diese mit einem Wasserschlauch ab. Der Grund für diese Anmoderation? In dieser Ausgabe werden Büffelmozzarellas aus der Schweiz getestet. 

«Ist jetzt der Kassensturz zum ‹SRF bi de Lüt› mutiert?», fragen sich überraschte Zuschauer*innen jetzt vielleicht. 

Dass André Ruch nicht wie gewohnt im altbekannten und altbackenen TV-Studio in Leutschenbach Konsumentenbeiträge präsentiert, hat SRF vor einer Weile entschieden. Das ikonische gelbe Studio 8 hat nach 50 Jahren ausgedient – ein alter Zopf quasi.

Mit dem Schritt aus dem Studio hinaus an die Schauplätze des Geschehens schlägt der «Kassensturz» ein neues Kapitel auf – näher an den Menschen, näher am Alltag, näher am Konsum, schreibt SRF in einer Mitteilung. 

Auch der Kostendruck spielte bei dieser Entscheidung eine Rolle: «Mit dem neuen Sendekonzept ausserhalb des Studios sind die Produktionskosten für eine ‹Kassensturz›-Sendung im Vergleich zum bisherigen Studio tiefer», bestätigt Christian Dütschler, Redaktionsleiter «Kassensturz» gegenüber dem Branchenportal «persoenlich.com».

Mittendrin statt im TV-Studio

Später ist Ruch in einer Anmoderation in einem Spital-Setting zu sehen. Die nächsten Beiträge drehen sich ums Thema Überstunden-Exzesse in gewissen Schweizer Spitäler. 

Danach setzt sich Ruch ins Auto, um einen Einspur-Test auf der Autobahn zu absolvieren, begleitet von einer TV-Juristin, die ihm die Sachlage erklärt.

Auf Ruchs Agenda stehen noch die Besuche einer Büffelmozzarella-Farm und einer Käsefabrik, die ebenfalls den Spezialkäse produziert – passend zum legendären «Kassensturz»-Test, in dem italienische und heimische Mozzarellas bewertet wurden.

Und das Fazit der neuen «Kassensturz»-Formats bi de Lüt? Das Outdoor-Format überzeugt nach einem ersten Probelauf blue News Redaktorin Carlotta Henggeler.  Der neue «Kassensturz» kommt lässig, locker und visuell ansprechender daher. Alles andere als ein Käse – daher gibt's von blue News ein Like.

Mehr Videos aus dem Ressort

Neuer Mister «Kassensturz»: «Ich piesacke gern und scheue mich nicht vor bösen Fragen»

Neuer Mister «Kassensturz»: «Ich piesacke gern und scheue mich nicht vor bösen Fragen»

Der «Kassensturz» gilt als Zuschauermagnet beim Schweizer Fernsehen. Heute Abend feiert André Ruch seine Premiere als Moderator der Konsumentensendung – und verrät, dass er mächtig Respekt davor hat.

11.01.2024

Meistgelesen

Penalty-Killer Loretz hält Luzerns Sieg in der Nachspielzeit fest
Francine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»
Trump segnet Verkauf von 3350 Raketen ab + Das würde Putin die Eroberung von 4 Regionen kosten
«Er hat endgültig genug von ihr»
Grosser Ärger für GC: «Es ist schrecklich»

Meistgelesen

Emotionen bei Dernière. «Kassensturz» verlässt nach 50 Jahren das SRF-Studio

Emotionen bei Dernière«Kassensturz» verlässt nach 50 Jahren das SRF-Studio

Verlorene Banküberweisung. UBS-Mitarbeiter: «Geh doch zum ‹Kassensturz›!» – Rentner tut genau dies erfolgreich

Verlorene BanküberweisungUBS-Mitarbeiter: «Geh doch zum ‹Kassensturz›!» – Rentner tut genau dies erfolgreich

Neuer Mister «Kassensturz». «Ich piesacke gern und scheue mich nicht vor bösen Fragen»

Neuer Mister «Kassensturz»«Ich piesacke gern und scheue mich nicht vor bösen Fragen»

Mehr aus dem Ressort

«Sopranos»-Star. Schauspieler Jerry Adler im Alter von 96 Jahren verstorben

«Sopranos»-StarSchauspieler Jerry Adler im Alter von 96 Jahren verstorben

«Als Miss-Schweiz oft unterschätzt». Lauriane Sallin will zurück ins Model-Business

«Als Miss-Schweiz oft unterschätzt»Lauriane Sallin will zurück ins Model-Business

SRF-Moderatorin Angélique Beldner über neues persönliches Buch. «Meine Geschichte sollte gar nicht nötig sein»

SRF-Moderatorin Angélique Beldner über neues persönliches Buch«Meine Geschichte sollte gar nicht nötig sein»