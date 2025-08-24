«Kassensturz»-Moderator André Ruch bei den Wasserbüffeln. Screenshot SRF

Seit dieser Woche findet «Kassensturz» ausserhalb des TV-Studios statt. Die SRF-Konsumentensendung ist Outdoor und rückt näher zum «SRF bi de Lüt»-Format. Ist das neue Konzept Top oder Flop?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach 50 Jahren im Studio verlässt der «Kassensturz» das TV-Studio.

Moderator André Ruch führt durch Beiträge bei Wasserbüffeln, im Spital oder auf der Autobahn.

blue News hat den neuen «Kassensturz» unter die Lupe genommen. Mehr anzeigen

Gleich nach dem Signet kündigt TV-Reporter André Ruch den neuen Outdoor-«Kassensturz» an. Er steht bei Wasserbüffeln und spritzt diese mit einem Wasserschlauch ab. Der Grund für diese Anmoderation? In dieser Ausgabe werden Büffelmozzarellas aus der Schweiz getestet.

«Ist jetzt der Kassensturz zum ‹SRF bi de Lüt› mutiert?», fragen sich überraschte Zuschauer*innen jetzt vielleicht.

Dass André Ruch nicht wie gewohnt im altbekannten und altbackenen TV-Studio in Leutschenbach Konsumentenbeiträge präsentiert, hat SRF vor einer Weile entschieden. Das ikonische gelbe Studio 8 hat nach 50 Jahren ausgedient – ein alter Zopf quasi.

Mit dem Schritt aus dem Studio hinaus an die Schauplätze des Geschehens schlägt der «Kassensturz» ein neues Kapitel auf – näher an den Menschen, näher am Alltag, näher am Konsum, schreibt SRF in einer Mitteilung.

Auch der Kostendruck spielte bei dieser Entscheidung eine Rolle: «Mit dem neuen Sendekonzept ausserhalb des Studios sind die Produktionskosten für eine ‹Kassensturz›-Sendung im Vergleich zum bisherigen Studio tiefer», bestätigt Christian Dütschler, Redaktionsleiter «Kassensturz» gegenüber dem Branchenportal «persoenlich.com».

Mittendrin statt im TV-Studio

Später ist Ruch in einer Anmoderation in einem Spital-Setting zu sehen. Die nächsten Beiträge drehen sich ums Thema Überstunden-Exzesse in gewissen Schweizer Spitäler.

Danach setzt sich Ruch ins Auto, um einen Einspur-Test auf der Autobahn zu absolvieren, begleitet von einer TV-Juristin, die ihm die Sachlage erklärt.

Auf Ruchs Agenda stehen noch die Besuche einer Büffelmozzarella-Farm und einer Käsefabrik, die ebenfalls den Spezialkäse produziert – passend zum legendären «Kassensturz»-Test, in dem italienische und heimische Mozzarellas bewertet wurden.

Und das Fazit der neuen «Kassensturz»-Formats bi de Lüt? Das Outdoor-Format überzeugt nach einem ersten Probelauf blue News Redaktorin Carlotta Henggeler. Der neue «Kassensturz» kommt lässig, locker und visuell ansprechender daher. Alles andere als ein Käse – daher gibt's von blue News ein Like.

