Jeff Bezos an einer Veranstaltung mit seiner Mutter Jackie und deren Mann Miguel Bezos in Washington DC im Jahr 2016.

Mit bewegenden Worten auf Instagram verabschiedet sich Amazon-Gründer Jeff Bezos von seiner Mutter Jackie, die nach langer Krankheit im Kreis der Familie starb.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jeff Bezos teilte in einem emotionalen Beitrag mit, dass seine Mutter im Kreise ihrer Familie verstorben ist.

Er betonte, dass sie in ihren letzten Momenten von Liebe umgeben war und diese gespürt habe.

Nach seiner XXL-Hochzeit in Venedig muss Amazon-Mogul Jeff Bezos einen Schicksalsschlag verkraften: Seine Mutter Jackie ist im Alter von 78 Jahren gestorben, vermelden diverse Medien.

Jackie Bezos erlag am 14. August 2025 einer langjährigen Erkrankung an Lewy-Körperchen-Demenz, wie die von ihr mitbegründete Bezos Family Stiftung bestätigte. Jeff Bezos teilte die traurige Nachricht auch auf Instagram mit.

In einem emotionalen Beitrag schrieb Bezos: «Heute hat sie uns verlassen, umgeben von vielen, die sie liebten – ihren Kindern, Enkeln und meinem Vater. Ich bin sicher, dass sie unsere Liebe in ihren letzten Momenten gespürt hat. Wir hatten das grosse Glück, sie in unserem Leben zu haben. Sie wird immer in meinem Herzen bleiben.»

Auch seine Ehefrau Lauren Sánchez Bezos zeigte sich tief betroffen und kommentierte unter dem Instagram-Post ihres Mannes: «Wir werden sie so sehr vermissen.»

Jackie Bezos hatte kein einfaches Leben

Jackie Bezos wurde bereits in jungen Jahren Mutter. «Ihr Erwachsenenleben begann früh, als sie mit 17 Jahren meine Mutter wurde. Das war sicher nicht einfach, aber sie hat es geschafft», erinnert sich Jeff Bezos.

Nach einigen Jahren heiratete sie Jeffs Stiefvater Mike Bezos und die Familie wuchs um Tochter Christina und Sohn Mark. «Die Liste der Menschen, die sie liebte und unterstützte, wuchs ihr Leben lang. Sie gab immer mehr, als sie verlangte», so Jeff Bezos in seinem Nachruf.

Die Bezos Family Foundation, die Jackie mit ihrem Sohn gründete, beschreibt sie als «hingebungsvolle Mutter», die ihre Kinder stets an erste Stelle setzte. «Sie machte unzählige Fahrten zu Radio Shack für Jeff, unterstützte Christina bei Cheerleading-Übungen und transportierte Marks Schlagzeug im Familienauto», heisst es in der Erklärung.

Laut «People»-Magazin ist die Lewy-Körperchen-Demenz, mit der Jackie 2020 diagnostiziert wurde, nach Alzheimer die zweithäufigste Demenzform. Diese Erkrankung beeinträchtigt das Denken, die Bewegung, das Verhalten und den Schlaf der Betroffenen. Trotz ihrer Krankheit war Jackie bis zuletzt von ihrer Familie umgeben.

Jackie Bezos hinterlässt ihren Ehemann Mike, ihre Kinder Jeff, Christina und Mark sowie elf Enkelkinder und ein Urenkelkind. Die Familie bittet anstelle von Blumen um Spenden an wohltätige Organisationen.

