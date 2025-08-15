  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Sie wird immer in meinem Herzen bleiben» Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie

ai-scrape

15.8.2025 - 08:45

Jeff Bezos an einer Veranstaltung mit seiner Mutter Jackie und deren Mann Miguel Bezos in Washington DC im Jahr 2016. 
Jeff Bezos an einer Veranstaltung mit seiner Mutter Jackie und deren Mann Miguel Bezos in Washington DC im Jahr 2016. 
IMAGO/Newscom World

Mit bewegenden Worten auf Instagram verabschiedet sich Amazon-Gründer Jeff Bezos von seiner Mutter Jackie, die nach langer Krankheit im Kreis der Familie starb.

Carlotta Henggeler

15.08.2025, 08:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jeff Bezos teilte in einem emotionalen Beitrag mit, dass seine Mutter im Kreise ihrer Familie verstorben ist.
  • Er betonte, dass sie in ihren letzten Momenten von Liebe umgeben war und diese gespürt habe.
  • Bezos würdigte ihre Bedeutung in seinem Leben und erklärte, sie werde immer in seinem Herzen bleiben.
Mehr anzeigen

Nach seiner XXL-Hochzeit in Venedig muss Amazon-Mogul Jeff Bezos einen Schicksalsschlag verkraften: Seine Mutter Jackie ist im Alter von 78 Jahren gestorben, vermelden diverse Medien. 

Jackie Bezos erlag am 14. August 2025 einer langjährigen Erkrankung an Lewy-Körperchen-Demenz, wie die von ihr mitbegründete Bezos Family Stiftung bestätigte. Jeff Bezos teilte die traurige Nachricht auch auf Instagram mit.

In einem emotionalen Beitrag schrieb Bezos: «Heute hat sie uns verlassen, umgeben von vielen, die sie liebten – ihren Kindern, Enkeln und meinem Vater. Ich bin sicher, dass sie unsere Liebe in ihren letzten Momenten gespürt hat. Wir hatten das grosse Glück, sie in unserem Leben zu haben. Sie wird immer in meinem Herzen bleiben.»

Auch seine Ehefrau Lauren Sánchez Bezos zeigte sich tief betroffen und kommentierte unter dem Instagram-Post ihres Mannes: «Wir werden sie so sehr vermissen.»

Jackie Bezos hatte kein einfaches Leben

Jackie Bezos wurde bereits in jungen Jahren Mutter. «Ihr Erwachsenenleben begann früh, als sie mit 17 Jahren meine Mutter wurde. Das war sicher nicht einfach, aber sie hat es geschafft», erinnert sich Jeff Bezos.

Nach einigen Jahren heiratete sie Jeffs Stiefvater Mike Bezos und die Familie wuchs um Tochter Christina und Sohn Mark. «Die Liste der Menschen, die sie liebte und unterstützte, wuchs ihr Leben lang. Sie gab immer mehr, als sie verlangte», so Jeff Bezos in seinem Nachruf.

Die Bezos Family Foundation, die Jackie mit ihrem Sohn gründete, beschreibt sie als «hingebungsvolle Mutter», die ihre Kinder stets an erste Stelle setzte. «Sie machte unzählige Fahrten zu Radio Shack für Jeff, unterstützte Christina bei Cheerleading-Übungen und transportierte Marks Schlagzeug im Familienauto», heisst es in der Erklärung.

Laut «People»-Magazin ist die Lewy-Körperchen-Demenz, mit der Jackie 2020 diagnostiziert wurde, nach Alzheimer die zweithäufigste Demenzform. Diese Erkrankung beeinträchtigt das Denken, die Bewegung, das Verhalten und den Schlaf der Betroffenen. Trotz ihrer Krankheit war Jackie bis zuletzt von ihrer Familie umgeben.

Jackie Bezos hinterlässt ihren Ehemann Mike, ihre Kinder Jeff, Christina und Mark sowie elf Enkelkinder und ein Urenkelkind. Die Familie bittet anstelle von Blumen um Spenden an wohltätige Organisationen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Willem Dafoe am Locarno Film Festival: «Gib mir noch fünf Jahre und ich begeistere dich mit meinem Italienisch.»

Willem Dafoe am Locarno Film Festival: «Gib mir noch fünf Jahre und ich begeistere dich mit meinem Italienisch.»

Willem Dafoe betritt als erster Ehrengast des diesjährigen Locarno Film Festivals die Piazza Grande. Im Interview mit blue News spricht er über den Film «The Birthday Party» und demonstriert seine Italienischkenntnisse.

08.08.2025

Meistgelesen

Lawrow überrascht mit UdSSR-Pullover +++ Hier landet die russische Delegation
So hätte die Schweiz beim Zoll-Hammer agieren sollen
Roger Federer hat freie Sicht auf den Zürichsee
Beatrice Egli strahlt – Bundesrat Jans trumpft gross auf
Mann (23) verletzt Eltern und Schwester mit Messer schwer

Mehr zum Thema

27 Designer-Stücke, aber eins fehlt. Bei Bezos' Hochzeit in Venedig ist ein Kleid verschwunden

27 Designer-Stücke, aber eins fehltBei Bezos' Hochzeit in Venedig ist ein Kleid verschwunden

Nachbetrachtung zu einer Hochzeit. Warum es nicht der schönste Tag im Leben von Herr und Frau Bezos war

Nachbetrachtung zu einer HochzeitWarum es nicht der schönste Tag im Leben von Herr und Frau Bezos war

Mehr aus dem Ressort

Sie feiert ihren 75. Geburtstag. Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin

Sie feiert ihren 75. GeburtstagPrinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin

5 Film-Tipps für die ganze Familie. Statt Nintendo lieber mit Pandas und Drachen spielen

5 Film-Tipps für die ganze FamilieStatt Nintendo lieber mit Pandas und Drachen spielen

Aus finanziellen Gründen. Schweizer Vegan-Spitzenkoch serviert wieder Fleisch

Aus finanziellen GründenSchweizer Vegan-Spitzenkoch serviert wieder Fleisch