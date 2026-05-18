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«Definitiv ein Funke übergesprungen» Läuft da was zwischen Pamela Anderson und Tom Cruise?

Dominik Müller

18.5.2026

Anderson wurde durch die 90er-Jahre-Serie «Baywatch» über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. (Archivbild)
Anderson wurde durch die 90er-Jahre-Serie «Baywatch» über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. (Archivbild)
Christoph Soeder/dpa

Zwischen Pamela Anderson und Tom Cruise soll es angeblich gefunkt haben. Ausgelöst wurden die Spekulationen durch Berichte der britischen Boulevardpresse und Aussagen aus dem Umfeld der Stars.

Alessia Moneghini

18.05.2026, 13:06

18.05.2026, 13:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Pamela Anderson und Tom Cruise machen derzeit die Runde.
  • Laut Medienberichten soll Cruise von Andersons Auftritt in «The Last Showgirl» beeindruckt gewesen sein, zwischen den beiden sei «definitiv ein Funke übergesprungen».
  • Offiziell bestätigt wurde die angebliche Romanze bislang nicht.
Mehr anzeigen

Die Hollywood-Stars Pamela Anderson und Tom Cruise sollen sich nähergekommen sein. Das besagt zumindest ein Gerücht, das die britische Boulevardzeitung «Daily Mail» in Umlauf gebracht hat. Derzeit gibt es allerdings keine offizielle Bestätigung für die angebliche Beziehung: Die Betroffenen selbst haben sich dazu nicht geäussert.

Die Spekulationen werden durch die Tatsache angeheizt, dass die ikonische Rettungsschwimmerin aus «Baywatch» kürzlich Freunden gegenüber gestanden haben soll, bereit zu sein, ihr Herz wieder für die Liebe zu öffnen.

Die Schauspielerin hat die letzten Jahre ihrer künstlerischen Karriere gewidmet und daran gearbeitet, ihr Image in Hollywood neu aufzubauen. So wählte sie Rollen, die weit entfernt sind von dem Etikett des Sexsymbols, das ihr in den 90er Jahren angeheftet worden war.

«Definitiv ein Funke übergesprungen»

Tom Cruise soll laut Personen aus seinem Umfeld von Andersons Darstellung in «The Last Showgirl» beeindruckt gewesen sein. «Der Film hat Pam in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, auch für Tom», soll die Quelle berichtet haben, die hinzufügte, dass die beiden nach dem Ansehen des Films «in Kontakt geblieben» seien. Zwischen ihnen habe «definitiv ein Funke übergesprungen».

Anderson hatte zuvor eine kurze Beziehung mit Liam Neeson, den sie am Set von «Die nackte Kanone» kennengelernt hatte. «Wenn ihr es unbedingt wissen wollt: Liam und ich hatten für kurze Zeit eine Liebesbeziehung, aber erst nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren», machte die Schauspielerin damals öffentlich.

Rätsel bleibt ungelöst

Auch Cruise geriet in den letzten Monaten ins Zentrum des Klatsches, da er mit einer angeblichen Beziehung zu Ana de Armas in Verbindung gebracht wurde. Gerüchten zufolge soll die Beziehung beendet worden sein, weil sich die Schauspielerin angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich alles entwickelte, «unwohl» gefühlt habe.

Das Rätsel bleibt ungelöst, während sich die Gerüchte weiter verbreiten und die Fans auf neue Entwicklungen zu diesem möglichen neuen Hollywood-Paar warten.

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