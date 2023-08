Liebesgerüchte um Shakira und Lewis Hamilton Latinstar Shakira soll sich vom Liebe-Aus mit Ex Gerard Pique erholt haben. Inzwischen soll sie … Bild: KEYSTONE … F1-Pilot Lewis Hamilton daten. Jetzt sollen sich die beiden mehrere Male heimlich auf Ibiza in der Luxusvilla des Weltmeisters getroffen haben. Bild: David Davies/PA Wire/dpa Mittlerweile getrennt: Sängerin Shakira und Fussballprofi Gerard Pique 2019 in Madrid. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Bild: Raúl Terrel/Europa Press/dpa Liebesgerüchte um Shakira und Lewis Hamilton Latinstar Shakira soll sich vom Liebe-Aus mit Ex Gerard Pique erholt haben. Inzwischen soll sie … Bild: KEYSTONE … F1-Pilot Lewis Hamilton daten. Jetzt sollen sich die beiden mehrere Male heimlich auf Ibiza in der Luxusvilla des Weltmeisters getroffen haben. Bild: David Davies/PA Wire/dpa Mittlerweile getrennt: Sängerin Shakira und Fussballprofi Gerard Pique 2019 in Madrid. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Bild: Raúl Terrel/Europa Press/dpa

Es ist das heisseste Liebesgerücht des Sommers: Shakira soll nach ihrem Ehe-Aus den Formel-1-Star Lewis Hamilton daten. Ein Insider verrät, dass die Kolumbianerin Hamilton in seiner Villa auf Ibiza besucht haben soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Ehe-Aus mit Gerard Piqué soll sich Popstar Shakira mit Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton treffen.

Ein Insider hat gesehen, wie sie aus Hamiltons Villa aus Ibiza gekommen ist.

Shakira besuchte schon mehrere Rennen des siebenfachen F-1-Weltmeisters. Beide halten sich aber in Sachen Liebe bedeckt. Mehr anzeigen

Eine Liebe mit ganz viel PS: Shakira (46) soll den britischen Rennfahrer-Champion Lewis Hamilton (38) daten.

Das Liebesgerücht ist nicht neu. Schon mehrmals wurde Shakira an der Rennstrecke gesichtet, so am Miami-GP, in Barcelona und auch in Silverstone.

Jetzt sollen sie sich mehrere Male heimlich auf Ibiza in der Luxusvilla des Rennweltmeisters getroffen haben. Dies hat ein Insider dem spanischen TV-Sender Telecinco verraten.

Hamilton gab seinen Mitarbeitern für Treffen mit Shakira extra frei

Lewis Hamilton soll laut dem Informanten seinem Villa-Personal freigegeben haben, um die Zweisamkeit mit Shakira besser geniessen zu können.

Nur ein paar Bodyguards von Shakira seinen auf dem Areal gewesen.

Der Insider hat dem Entertainment-Portal «People» erzählt: «Sie verbringen Zeit miteinander und befinden sich in der Phase des Kennenlernens.»

Der frischen Liebe steht nichts im Wege. Shakira ist nach dem Ehe-Aus mit Fussballstar Gerard Piqué wieder Single. Bei Hamilton gab es immer wieder Gerüchte, dass er Rita Ora und Nicki Minaj gedatet haben soll.

Nun scheint aber Popstar Shakira die Poleposition in Hamiltons Herzen erobert zu haben.

Mehr aus dem Ressort