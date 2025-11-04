Landwirt Armin macht RTL nach Show-Aus schwere Vorwürfe

Der Ausschluss von Landwirt Armin aus der beliebten RTL-Sendung «Bauer sucht Frau» sorg kurz vor dem Start der neuen Staffel für Aufsehen. Armin aus dem Bundesland Baden-Württemberg äusserte sich gegenüber dem Portal «echo24.de» zu den Gründen seines Ausscheidens und – kritisiert RTL scharf.
Bauer Armin, der in der Show die Liebe finden wollte, war einer von drei Kandidaten, die es nicht in die finale Staffel schafften. RTL erklärte, dass es seit Beginn der Show im Jahr 2005 üblich sei, mehr Kandidaten vorzustellen, als letztlich ausgestrahlt werden.
Die Gründe dafür seien vielfältig und könnten sowohl produktionstechnischer als auch persönlicher Natur sein.
Laut Armin waren die langen Dreharbeiten kein Problem, obwohl er sich über die Zeitverschwendung beim Blumensetzen und den Aufnahmen mit den schottischen Hochlandrindern beschwerte. Er kritisierte jedoch, dass RTL ihn als «blöd» darstellen wollte und ihm das Gefühl gab, auf seinem eigenen Hof nichts mehr zu sagen zu haben.
RTL weist Vorwürfe zurück – was war da los?
Armin erklärte weiter, dass ihm RTL mitgeteilt habe, es gäbe 28 interessierte Kandidatinnen, von denen zehn infrage gekommen wären. Allerdings hätte keine der Frauen Zeit gehabt, wenn die Dreharbeiten stattfinden sollten. Diese Darstellung erscheint ihm fragwürdig.
Eine Sprecherin von RTL widersprach Armins Aussagen und betonte, dass es keine ernsthaften Zuschriften von Frauen mit ehrlichem Interesse gegeben habe. Armin sei dies auch so mitgeteilt worden. Trotz der Differenzen bleibt unklar, was genau zu Armins Ausschluss führte.
