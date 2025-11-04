  1. Privatkunden
Eklat bei «Bauer sucht Frau» Landwirt Armin macht RTL nach Show-Aus schwere Vorwürfe

ai-scrape

4.11.2025 - 14:21

RTL wirft Bauer Armin aus der beliebten Kult-Kuppelshow. Über das Warum streiten sich der Landwirt und der Sender. 
RTL/Bauer sucht Frau

Der Landwirt Armin aus der Nähe von Heilbronn erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL, nachdem er kurz vor dem Start der neuen Staffel von «Bauer sucht Frau» ausgeschlossen wurde.

Redaktion blue News

04.11.2025, 14:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Landwirt Armin wurde kurz vor Staffelbeginn aus der RTL-Show «Bauer sucht Frau» ausgeschlossen und erhebt nun Vorwürfe gegen den Sender.
  • Er kritisiert unter anderem, dass RTL ihn als «blöd» hinstellen wollte und ihm die Kontrolle über seinen eigenen Hof entzogen wurde.
  • RTL weist die Vorwürfe zurück und erklärt, es habe keine Kandidatinnen mit ernsthaftem Interesse für Armin gegeben.
Mehr anzeigen

Der Ausschluss von Landwirt Armin aus der beliebten RTL-Sendung «Bauer sucht Frau» sorg kurz vor dem Start der neuen Staffel für Aufsehen. Armin aus dem Bundesland Baden-Württemberg äusserte sich gegenüber dem Portal «echo24.de» zu den Gründen seines Ausscheidens und – kritisiert RTL scharf.

Bauer Armin, der in der Show die Liebe finden wollte, war einer von drei Kandidaten, die es nicht in die finale Staffel schafften. RTL erklärte, dass es seit Beginn der Show im Jahr 2005 üblich sei, mehr Kandidaten vorzustellen, als letztlich ausgestrahlt werden.

Die Gründe dafür seien vielfältig und könnten sowohl produktionstechnischer als auch persönlicher Natur sein.

Kreischen, Karma, Körperöl. Was du vom «Bachelor» lernen kannst – als Mann und als Frau

Kreischen, Karma, KörperölWas du vom «Bachelor» lernen kannst – als Mann und als Frau

Laut Armin waren die langen Dreharbeiten kein Problem, obwohl er sich über die Zeitverschwendung beim Blumensetzen und den Aufnahmen mit den schottischen Hochlandrindern beschwerte. Er kritisierte jedoch, dass RTL ihn als «blöd» darstellen wollte und ihm das Gefühl gab, auf seinem eigenen Hof nichts mehr zu sagen zu haben.

RTL weist Vorwürfe zurück – was war da los?

Armin erklärte weiter, dass ihm RTL mitgeteilt habe, es gäbe 28 interessierte Kandidatinnen, von denen zehn infrage gekommen wären. Allerdings hätte keine der Frauen Zeit gehabt, wenn die Dreharbeiten stattfinden sollten. Diese Darstellung erscheint ihm fragwürdig.

Eine Sprecherin von RTL widersprach Armins Aussagen und betonte, dass es keine ernsthaften Zuschriften von Frauen mit ehrlichem Interesse gegeben habe. Armin sei dies auch so mitgeteilt worden. Trotz der Differenzen bleibt unklar, was genau zu Armins Ausschluss führte.

