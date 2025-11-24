Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau» «Mir fehlt der Durchblick»: Michaela präsentiert ihre Brille. Bauer Thomas ist nur mässig begeistert. Bild: RTL Bauer Thomas trägt selbst Brille, bevorzugt aber Frauen ohne. Bild: RTL Mit seiner Mutter spricht der 39-Jährige über seine Favoritin. Bild: RTL Der Moment der Entscheidung: Sandra (links) oder Michaela? Wer darf bei Bauer Thomas bleiben? Bild: RTL Thomas will die 35-jährige Soldatin näher kennenlernen. Bild: RTL/Stefan Gregorowius Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau» «Mir fehlt der Durchblick»: Michaela präsentiert ihre Brille. Bauer Thomas ist nur mässig begeistert. Bild: RTL Bauer Thomas trägt selbst Brille, bevorzugt aber Frauen ohne. Bild: RTL Mit seiner Mutter spricht der 39-Jährige über seine Favoritin. Bild: RTL Der Moment der Entscheidung: Sandra (links) oder Michaela? Wer darf bei Bauer Thomas bleiben? Bild: RTL Thomas will die 35-jährige Soldatin näher kennenlernen. Bild: RTL/Stefan Gregorowius

«Finde Frauen ohne Brille sympathischer»: Bauer Thomas redet sich bei Hofdame um Kopf und Kragen. Ob das gut kommt?

Teleschau, Redaktion blue News Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bauer Thomas entscheidet sich bei «Bauer sucht Frau» für Soldatin Michaela und schickt Krankenschwester Sandra nach Hause.

Ein unbedachtes Kompliment über Brillenträgerinnen bringt Thomas in Erklärungsnot – besonders, als Michaela ihm gesteht, dass sie selbst eine Brille trägt.

Trotz des peinlichen Moments bekräftigt Thomas seine Gefühle und zeigt sich offen für eine Beziehung mit Michaela. Mehr anzeigen

Im deutschen Erzgebirge muss sich Bauer Thomas entscheiden: Will er die selbstbewusste Soldatin Michaela (35) näher kennenlernen oder liegt die zurückhaltende Krankenschwester Sandra (33) eher auf seiner Wellenlänge?

Der 39-Jährige sucht in der aktuellen «Bauer sucht Frau»-Folge den Rat seiner Mutter, gesteht ihr: «Ich habe schon eine Favoritin! Da habe ich schon ein Kribbeln, das ist eine tolle Frau und das Herz fängt an zu klopfen.»

Mutter Barbara erklärt, sie findet beide Frauen «toll», überlässt Thomas die Entscheidung. Hauptsache, er ist nicht mehr allein: «Ich hätte endlich die Schwiegertochter und die Enkel, die ich mir so lange wünsche!», blickt die Mama hoffnungsvoll in die Zukunft.

Ohne lang zu fackeln, teilt der Landwirt seinen Hofdamen mit, wie er sich entschieden hat: «Ich habe auf mein Herz und mein Bauchgefühl gehört und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mit Michaela sehr gern die nächsten Tage verbringen würde», sagt er. Die Soldatin quietscht bei diesen Worten vor Freude und umarmt Thomas innig. Sandra muss die Koffer packen. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern sagt, sie sei «einerseits erleichtert, andererseits enttäuscht», denn: «Wir hatten nicht so wirklich die Zeit uns kennenzulernen.»

Brille tragender Bauer: «Brille macht manche Frauen älter»

Ohne Sandra nähern sich die Singles schnell an: Thomas beweist Hausmann-Qualitäten, hilft Michaela beim Schnippeln von Gemüse – eine absolute Seltenheit, wie der 39-Jährige zugibt: «Ich habe oft zehn Tage lang hintereinander Makkaroni gegessen.» Michaela schwärmt: «Mit Thomas kommt es mir so vor, als wären wir ein altes Ehepaar – das ist schon viel Vertrauen.» Der Bauer kann wiederum nicht genug von der anpackenden Hofdame bekommen, die selbst mit dem Beil Holz hackt: «Ich bin total fasziniert, wie die das alles macht», sagt er.

Doch dann erwischt Michaela ihn auf dem falschen Fuss: «Ich muss dir was gestehen», sagt sie, «ich bin seit ein paar Tagen Brillenträgerin.»

Der Grund für ihre Geheimnistuerei: Thomas, der selbst eine Brille braucht, wollte lieber eine Frau ohne Brille daten. Auf Michaelas Info reagiert er zum Fremdschämen: «Da war ich erst mal ein bisschen geschockt, weil ich finde Frauen ohne Brille sympathischer als mit Brille», sagt er und behauptet: «Eine Brille macht manche Frauen älter.»

Sollte es das etwa schon gewesen sein für Michaela? Es wäre das erste Mal, dass eine Brille zum Trennungsgrund wird, noch bevor die Beziehung richtig angefangen hat. Doch so oberflächlich ist der Bauer dann zum Glück doch nicht. Thomas zu Michaela: «Ich respektiere es, es gehört einfach bei dir dazu und gut ist!» Im Interview geht er sogar noch einen Schritt weiter und offenbart, wie sehr sein Herz schon für die 35-Jährige schlägt: «Es ist mir völlig egal, ob sie eine Brille trägt, denn ich habe mich in sie verknallt», bekräftigt der Bauer.

