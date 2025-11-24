  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fettnäpfchen-Alarm bei «Bauer sucht Frau» Landwirt Thomas redet sich bei Hofdame um Kopf und Kragen

Carlotta Henggeler

24.11.2025

Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau»
Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau». «Mir fehlt der Durchblick»: Michaela präsentiert ihre Brille. Bauer Thomas ist nur mässig begeistert.

«Mir fehlt der Durchblick»: Michaela präsentiert ihre Brille. Bauer Thomas ist nur mässig begeistert.

Bild: RTL

Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau». Bauer Thomas trägt selbst Brille, bevorzugt aber Frauen ohne.

Bauer Thomas trägt selbst Brille, bevorzugt aber Frauen ohne.

Bild: RTL

Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau». Mit seiner Mutter spricht der 39-Jährige über seine Favoritin.

Mit seiner Mutter spricht der 39-Jährige über seine Favoritin.

Bild: RTL

Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau». Der Moment der Entscheidung: Sandra (links) oder Michaela? Wer darf bei Bauer Thomas bleiben?

Der Moment der Entscheidung: Sandra (links) oder Michaela? Wer darf bei Bauer Thomas bleiben?

Bild: RTL

Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau». Thomas will die 35-jährige Soldatin näher kennenlernen.

Thomas will die 35-jährige Soldatin näher kennenlernen.

Bild: RTL/Stefan Gregorowius

Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau»
Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau». «Mir fehlt der Durchblick»: Michaela präsentiert ihre Brille. Bauer Thomas ist nur mässig begeistert.

«Mir fehlt der Durchblick»: Michaela präsentiert ihre Brille. Bauer Thomas ist nur mässig begeistert.

Bild: RTL

Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau». Bauer Thomas trägt selbst Brille, bevorzugt aber Frauen ohne.

Bauer Thomas trägt selbst Brille, bevorzugt aber Frauen ohne.

Bild: RTL

Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau». Mit seiner Mutter spricht der 39-Jährige über seine Favoritin.

Mit seiner Mutter spricht der 39-Jährige über seine Favoritin.

Bild: RTL

Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau». Der Moment der Entscheidung: Sandra (links) oder Michaela? Wer darf bei Bauer Thomas bleiben?

Der Moment der Entscheidung: Sandra (links) oder Michaela? Wer darf bei Bauer Thomas bleiben?

Bild: RTL

Kompliment-Fauxpas bei «Bauer sucht Frau». Thomas will die 35-jährige Soldatin näher kennenlernen.

Thomas will die 35-jährige Soldatin näher kennenlernen.

Bild: RTL/Stefan Gregorowius

«Finde Frauen ohne Brille sympathischer»: Bauer Thomas redet sich bei Hofdame um Kopf und Kragen. Ob das gut kommt?

Teleschau, Redaktion blue News

24.11.2025, 17:25

24.11.2025, 17:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bauer Thomas entscheidet sich bei «Bauer sucht Frau» für Soldatin Michaela und schickt Krankenschwester Sandra nach Hause.
  • Ein unbedachtes Kompliment über Brillenträgerinnen bringt Thomas in Erklärungsnot – besonders, als Michaela ihm gesteht, dass sie selbst eine Brille trägt.
  • Trotz des peinlichen Moments bekräftigt Thomas seine Gefühle und zeigt sich offen für eine Beziehung mit Michaela.
Mehr anzeigen

Im deutschen Erzgebirge muss sich Bauer Thomas entscheiden: Will er die selbstbewusste Soldatin Michaela (35) näher kennenlernen oder liegt die zurückhaltende Krankenschwester Sandra (33) eher auf seiner Wellenlänge?

Der 39-Jährige sucht in der aktuellen «Bauer sucht Frau»-Folge den Rat seiner Mutter, gesteht ihr: «Ich habe schon eine Favoritin! Da habe ich schon ein Kribbeln, das ist eine tolle Frau und das Herz fängt an zu klopfen.»

Mutter Barbara erklärt, sie findet beide Frauen «toll», überlässt Thomas die Entscheidung. Hauptsache, er ist nicht mehr allein: «Ich hätte endlich die Schwiegertochter und die Enkel, die ich mir so lange wünsche!», blickt die Mama hoffnungsvoll in die Zukunft.

20 Jahre «Bauer sucht Frau». Inka Bause hatte am Anfang «total Schiss»

20 Jahre «Bauer sucht Frau»Inka Bause hatte am Anfang «total Schiss»

Ohne lang zu fackeln, teilt der Landwirt seinen Hofdamen mit, wie er sich entschieden hat: «Ich habe auf mein Herz und mein Bauchgefühl gehört und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mit Michaela sehr gern die nächsten Tage verbringen würde», sagt er. Die Soldatin quietscht bei diesen Worten vor Freude und umarmt Thomas innig. Sandra muss die Koffer packen. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern sagt, sie sei «einerseits erleichtert, andererseits enttäuscht», denn: «Wir hatten nicht so wirklich die Zeit uns kennenzulernen.»

Brille tragender Bauer: «Brille macht manche Frauen älter»

Ohne Sandra nähern sich die Singles schnell an: Thomas beweist Hausmann-Qualitäten, hilft Michaela beim Schnippeln von Gemüse – eine absolute Seltenheit, wie der 39-Jährige zugibt: «Ich habe oft zehn Tage lang hintereinander Makkaroni gegessen.» Michaela schwärmt: «Mit Thomas kommt es mir so vor, als wären wir ein altes Ehepaar – das ist schon viel Vertrauen.» Der Bauer kann wiederum nicht genug von der anpackenden Hofdame bekommen, die selbst mit dem Beil Holz hackt: «Ich bin total fasziniert, wie die das alles macht», sagt er.

Doch dann erwischt Michaela ihn auf dem falschen Fuss: «Ich muss dir was gestehen», sagt sie, «ich bin seit ein paar Tagen Brillenträgerin.»

Der Grund für ihre Geheimnistuerei: Thomas, der selbst eine Brille braucht, wollte lieber eine Frau ohne Brille daten. Auf Michaelas Info reagiert er zum Fremdschämen: «Da war ich erst mal ein bisschen geschockt, weil ich finde Frauen ohne Brille sympathischer als mit Brille», sagt er und behauptet: «Eine Brille macht manche Frauen älter.»

Sollte es das etwa schon gewesen sein für Michaela? Es wäre das erste Mal, dass eine Brille zum Trennungsgrund wird, noch bevor die Beziehung richtig angefangen hat. Doch so oberflächlich ist der Bauer dann zum Glück doch nicht. Thomas zu Michaela: «Ich respektiere es, es gehört einfach bei dir dazu und gut ist!» Im Interview geht er sogar noch einen Schritt weiter und offenbart, wie sehr sein Herz schon für die 35-Jährige schlägt: «Es ist mir völlig egal, ob sie eine Brille trägt, denn ich habe mich in sie verknallt», bekräftigt der Bauer.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Bauer, ledig, sucht»-Paar 2024/Zurück zum Ex: Hat Michael bei Bäuerin Andrea die zweite Chance gepackt?

«Bauer, ledig, sucht»-Paar 2024/Zurück zum Ex: Hat Michael bei Bäuerin Andrea die zweite Chance gepackt?

Andrea hat ihrem Ex Michael bei «Bauer, ledig, sucht» 2024 eine zweite Chance gewährt. Im Gespräch mit blue News packt sie aus: Hat es geklappt – und würde sie heute alles wieder so machen?

08.09.2025

Meistgelesen

Eltern verlieren Kinder wegen alternativen Lebensstils
Papi muss am Zoll wegen Gipfeli für Kinder Busse zahlen
Diese Erkenntnisse über Billig-Lebensmittel überraschen selbst Experten
Die Justiz verschont oft Schweizer Politiker – das steckt dahinter
Frau rettet verletzten Hirsch – dann tötet er sie

Mehr zum Thema

Turbulentes «Bauer, ledig, sucht». Beziehungstest in Kanada, ein Scheitern im Thurgau und ein Wiedersehen mit einem Kultpaar

Turbulentes «Bauer, ledig, sucht»Beziehungstest in Kanada, ein Scheitern im Thurgau und ein Wiedersehen mit einem Kultpaar

Eklat bei Kuppelshow. «Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen

Eklat bei Kuppelshow«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen

«Bauer, ledig, sucht»-Paar Peter und Brigitte. Ein Adieu der grossen Emotionen und vielen Tränen

«Bauer, ledig, sucht»-Paar Peter und BrigitteEin Adieu der grossen Emotionen und vielen Tränen

Mehr aus dem Ressort

«No comment». Hunziker verrät Hochzeitsdatum – doch bei einem Thema macht sie dicht

«No comment»Hunziker verrät Hochzeitsdatum – doch bei einem Thema macht sie dicht

«Gewitter im Kopf». YouTuber (27) begeisterte Millionen – jetzt ist er tot

«Gewitter im Kopf»YouTuber (27) begeisterte Millionen – jetzt ist er tot

Hit-Sänger. Reggae-Legende Jimmy Cliff ist mit 81 Jahren gestorben

Hit-SängerReggae-Legende Jimmy Cliff ist mit 81 Jahren gestorben