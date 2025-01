Vom 27. bis 30. Januar findet die glamouröse Haute Couture Week in Paris statt – und Henry Samuel Klum lief zum ersten Mal an einer Modenschau mit. IMAGO/ABACAPRESS/Jerome Dominé

Henry Samuel, der Sohn von Heidi Klum und Seal, tritt ins Rampenlicht: Bei der Pariser Fashion Week lief der 19-Jährige erstmals über den Laufsteg und präsentierte Kreationen von Lena Erziak. Seine Mama ist stolz auf ihn.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Henry Samuel Klum feierte sein Debüt als Model.

Der 19-jährige Sohn von Heidi Klum und Seal lief erstmals auf der Paris Fashion Week für die Luxusmarke Lena Erziak.

Heidi Klum und Schwester Leni feierten seinen Auftritt, während Henry im «Vogue»-Interview verriet, dass er sich nur minimal vorbereitet habe.

Model-Mama Klum postete derweil einen Laufsteg-Clip von ihrem Sohn auf Instagram und schrieb, wie stolz sie auf ihn sei. Mehr anzeigen

Henry Samuel Klum (19) hat in Paris an der Fashion Week sein Debüt als Model gegeben. Am 28. Januar präsentierte er bei der Haute-Couture-Show zwei verschiedene Outfits von der Luxusmarke Lena Erziak.

Der Sprössling von Model Heidi Klum (51) und Sänger Seal (61) trug einerseits einen eleganten schwarzen Anzug mit offenem Rücken und einen weiteren Look mit einem auffälligen XXL-Schal.

Heidi Klum feuerte ihren Sohn von der Zuschauerbank an und teilte einen Clip seines Auftritts auf Instagram. Darunter setzte sie die Worte: «So stolz auf dich, Henry.»

Auch seine Halb-Schwester Leni (20) kommentierte begeistert: «Mein kleiner Bruder ist jetzt gar nicht mehr so klein.» Leni hat ihrem Bruder bereits Vorsprung und ist schon vor einer Weile ins Modelbusiness eingestiegen.

«Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll mein Bestes geben»

In einem Interview mit dem Modemagazin «Vogue» verriet Henry Samuel Klum, dass er vor seinem ersten Laufstegauftritt eher «aufgeregt als nervös» war.

Er sei stolz darauf, von Lena Erziak ausgewählt worden zu sein, und habe sich für die Show nur minimal vorbereitet. «Aber da ich normalerweise dunklen Nagellack trage, habe ich meine Nägel für meine Ankunft in Paris etwas neutraler gehalten», sagte der 19-Jährige.

Unterstützung erhielt Henry von seiner Familie bereits vorab: Leni riet ihm, den Blick geradeaus zu richten und so zu laufen, als würde er ein Buch auf dem Kopf balancieren.

Und weiter: «Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll mein Bestes geben und nicht vergessen, Spass.» Besonders wichtig sei es, auf die Haltung zu achten, woran Mama Heidi ihn oft erinnere.

Ob Henry Samuel Klum eine Modelkarriere anstrebt, ist noch unklar. Er habe «viele Interessen», darunter Sport, Musik, Film und Mode, wie er im Interview mit der «Vogue» aufzählt. «Ich möchte die verschiedenen kreativen Erfahrungen, die sich mir bieten, nutzen, um den richtigen Weg für meine Zukunft zu finden.»

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

