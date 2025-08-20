  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich habe Verantwortung für meine Kinder» Jetzt spricht Laura Maria Rypa über Trennung von Pietro Lombardi

Lea Oetiker

20.8.2025

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Instagram

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi haben nach einem Streit ihre Trennung bekanntgegeben – sie äusserte sich bereits auf Instagram, er schweigt bislang.

Lea Oetiker

20.08.2025, 14:46

20.08.2025, 15:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi haben sich getrennt.
  • Das berichtete die Influencerin am Sonntag auf Instagram.
  • Rypa meldete sich nach einer kurzen Pause auf Instagram zurück, während Lombardi sich laut Medienberichten im Kreis von Familie und Freunden aufhält.
Mehr anzeigen

Ende letzter Woche wurde bekannt: Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi haben sich getrennt. Das teilte die 29-Jährige auf Instagram mit.

«Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben», schreibt Rypa. «Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen», heisst es weiter. Danach zog sich die Influencerin für drei Tage aus den sozialen Medien zurück.

Nun hat sie sich wieder mit einer Instagram-Story zurückgemeldet: «Danke für euer Verständnis in den letzten Tagen, das bedeutet mir wirklich viel», schreibt sie. Es sei zwar «gerade privat einiges anders», doch für die zweifache Mutter gehe der Alltag weiter.  Sie betont: «Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit.»

Von Pietro noch keine Reaktion

Von dem «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner selbst gibt es bislang keinerlei Reaktion.

Laut «Bild» hat der Sänger nach einem grossen Streit das gemeinsame Haus in Köln verlassen. Wie die Zeitung weiter schreibt, sei er kurz darauf zurückgekommen, habe einen Koffer gepackt und sei dann wieder gegangen.

Laut «Bild» soll er sich bei Familie und Freunden in seiner Heimatstadt Karlsruhe aufhalten. Er könnte sich aber auch in Düsseldorf aufhalten.

Bombay Beach Biennale – wie ein Kunstfestival die Wüste belebt

Bombay Beach Biennale – wie ein Kunstfestival die Wüste belebt

Die Bombay Beach Biennale verwandelt jährlich das kalifornische Aussteigerstädtchen in ein einzigartiges Kunstfestival. Simone Bargetze nimmt dich mit an diesen aussergewöhnlichen Ort.

28.05.2025

Mehr zum Thema

«Gehen getrennte Wege». Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich getrennt

«Gehen getrennte Wege»Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich getrennt

Heftiger Streit mit Verlobten. Schwere Vorwürfe gegen Pietro Lombardi – Polizeieinsatz in Villa

Heftiger Streit mit VerlobtenSchwere Vorwürfe gegen Pietro Lombardi – Polizeieinsatz in Villa

«Aus 4 werden nun 5». Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa erwarten zweites Baby

«Aus 4 werden nun 5»Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa erwarten zweites Baby

Meistgelesen

St. Galler bringt Jaguar in Werkstatt – Garagist fährt damit 1000 Kilometer
Russen rücken bedrohlich vor – so hat Kiew den Spiess umgedreht
Mysteriöser Öko-Täter treibt in Solothurner Dorf sein Unwesen – Förster entsetzt
Jetzt äussert sich Marius Borg Høiby erstmals zu den Vorwürfen
Deshalb kostet dieses marode Zürcher Haus 6 Millionen Franken