Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa Instagram

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi haben nach einem Streit ihre Trennung bekanntgegeben – sie äusserte sich bereits auf Instagram, er schweigt bislang.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi haben sich getrennt.

Das berichtete die Influencerin am Sonntag auf Instagram.

Rypa meldete sich nach einer kurzen Pause auf Instagram zurück, während Lombardi sich laut Medienberichten im Kreis von Familie und Freunden aufhält. Mehr anzeigen

Ende letzter Woche wurde bekannt: Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi haben sich getrennt. Das teilte die 29-Jährige auf Instagram mit.

«Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben», schreibt Rypa. «Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen», heisst es weiter. Danach zog sich die Influencerin für drei Tage aus den sozialen Medien zurück.

Nun hat sie sich wieder mit einer Instagram-Story zurückgemeldet: «Danke für euer Verständnis in den letzten Tagen, das bedeutet mir wirklich viel», schreibt sie. Es sei zwar «gerade privat einiges anders», doch für die zweifache Mutter gehe der Alltag weiter. Sie betont: «Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit.»

Von Pietro noch keine Reaktion

Von dem «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner selbst gibt es bislang keinerlei Reaktion.

Laut «Bild» hat der Sänger nach einem grossen Streit das gemeinsame Haus in Köln verlassen. Wie die Zeitung weiter schreibt, sei er kurz darauf zurückgekommen, habe einen Koffer gepackt und sei dann wieder gegangen.

Laut «Bild» soll er sich bei Familie und Freunden in seiner Heimatstadt Karlsruhe aufhalten. Er könnte sich aber auch in Düsseldorf aufhalten.