Lebenstraum mit Risiko – diese Schweizer Familien wagen den Neustart

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Auf und davon» Lebenstraum mit Risiko – diese Schweizer Familien wagen den Neustart

Carlotta Henggeler

30.12.2025

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026
«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Marc und Mirjam Dunkel mit ihrem Pferd in Colorado. Die Thuner haben eine Ranch übernommen. 

Marc und Mirjam Dunkel mit ihrem Pferd in Colorado. Die Thuner haben eine Ranch übernommen. 

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Ein Tiny House ist das zukünftige Daheim von Mirjam und Marc Dunkel. 

Ein Tiny House ist das zukünftige Daheim von Mirjam und Marc Dunkel. 

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. En Guetä: Mirjam und Marc Dunkel beim Frühstück in der neuen Heimat auf der Ranch in Colorado.

En Guetä: Mirjam und Marc Dunkel beim Frühstück in der neuen Heimat auf der Ranch in Colorado.

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Nadine und Michel Burkhalter wandern von Sugiez FR mit ihren Buben nach Costa Rica aus.

Nadine und Michel Burkhalter wandern von Sugiez FR mit ihren Buben nach Costa Rica aus.

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Die Burkhalters feiern Nathans erster Schultag in Costa Rica.

Die Burkhalters feiern Nathans erster Schultag in Costa Rica.

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin aus Laufen BL wagen den Neustart in Frankreich. Sie wollen im Burgund einen Campingplatz übernehmen. 

Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin aus Laufen BL wagen den Neustart in Frankreich. Sie wollen im Burgund einen Campingplatz übernehmen. 

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Abschied ins Ungewisse: Wie meistern Sibylle, Thomas und ihre Hunde den Neustart in Frankreich?

Abschied ins Ungewisse: Wie meistern Sibylle, Thomas und ihre Hunde den Neustart in Frankreich?

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026
«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Marc und Mirjam Dunkel mit ihrem Pferd in Colorado. Die Thuner haben eine Ranch übernommen. 

Marc und Mirjam Dunkel mit ihrem Pferd in Colorado. Die Thuner haben eine Ranch übernommen. 

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Ein Tiny House ist das zukünftige Daheim von Mirjam und Marc Dunkel. 

Ein Tiny House ist das zukünftige Daheim von Mirjam und Marc Dunkel. 

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. En Guetä: Mirjam und Marc Dunkel beim Frühstück in der neuen Heimat auf der Ranch in Colorado.

En Guetä: Mirjam und Marc Dunkel beim Frühstück in der neuen Heimat auf der Ranch in Colorado.

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Nadine und Michel Burkhalter wandern von Sugiez FR mit ihren Buben nach Costa Rica aus.

Nadine und Michel Burkhalter wandern von Sugiez FR mit ihren Buben nach Costa Rica aus.

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Die Burkhalters feiern Nathans erster Schultag in Costa Rica.

Die Burkhalters feiern Nathans erster Schultag in Costa Rica.

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin aus Laufen BL wagen den Neustart in Frankreich. Sie wollen im Burgund einen Campingplatz übernehmen. 

Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin aus Laufen BL wagen den Neustart in Frankreich. Sie wollen im Burgund einen Campingplatz übernehmen. 

Bild: SRF

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026. Abschied ins Ungewisse: Wie meistern Sibylle, Thomas und ihre Hunde den Neustart in Frankreich?

Abschied ins Ungewisse: Wie meistern Sibylle, Thomas und ihre Hunde den Neustart in Frankreich?

Bild: SRF

Der SRF-Quotenhit «Auf und davon» startet 2026 in die 17. Staffel. Sechs Folgen lang begleiten Zuschauerinnen und Zuschauer abenteuerlustige Schweizer*innen auf ihrem Weg nach Costa Rica, Frankreich und in die USA – mit allen Höhen, Tiefen und Überraschungen des Lebens im Ausland.

Carlotta Henggeler

30.12.2025, 13:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der 17. Staffel von «Auf und davon» begleitet SRF erneut Schweizer Familien bei ihrem mutigen Neuanfang im Ausland – unter anderem in Costa Rica, Frankreich und den USA.
  • Familie Burkhalter erlebt in Costa Rica eine belastende Trennung und bürokratische Hürden, während Familie Dunkel in Colorado eine Ranch mit Eventbetrieb aufbaut.
  • In Frankreich droht der Traum vom eigenen Campingplatz für Sibylle und Thomas zu scheitern, bevor er überhaupt beginnt.
  • Die erste Folge der sechsteiligen Serie ist ab Donnerstag, 1. Januar 2026, um 20.05 Uhr, auf SRF 1 zu sehen. 
Mehr anzeigen

Von Thun nach Colorado, USA

Mirjam und Marc Dunkel wandern auf eine Ranch in Colorado aus.
Mirjam und Marc Dunkel wandern auf eine Ranch in Colorado aus.
SRF

Mit zwei Katzen, einem Pferd und viel Pioniergeist: Mirjam und Marc Dunkel wagen in Colorado (USA) den Neustart auf einer Ranch. Gemeinsam mit den Eigentümern bauen sie nicht nur ein Eventlokal für Hochzeiten auf, sondern führen gleichzeitig den Gästebetrieb – auch im klirrend kalten Winter. Die grösste Herausforderung folgt im Sommer: eine Hochzeit mit hundert Gästen. Schaffen sie alle Vorbereitungen für die grosse Party rechtzeitig?

Von Sugiez FR nach Costa Rica

Nadine und Michel Burkhalter wandern von Sugiez FR mit ihren Buben nach Costa Rica aus.
Nadine und Michel Burkhalter wandern von Sugiez FR mit ihren Buben nach Costa Rica aus.
SRF

Pura vida mit Hindernissen: Familie Burkhalter wagt den Neustart an der Küste Costa Ricas – doch noch bevor sie richtig ankommen, platzt der Traum beinahe. Mutter Nadine reist mit den Kindern allein aus, während Vater Michel noch in der Schweiz bleibt. Als er nachkommt, wird ihm am Flughafen in San José plötzlich die Einreise verweigert. Während Sohn Nathan die Vorschule beginnt, sucht die Familie ein neues Zuhause – und steht bald vor einer schwierigen Entscheidung: Kaufen sie ein Hotel? Wagt die Familie diesen grossen Schritt?

Von Laufen BL ins Burgund in Frankreich

Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin wandern nach Frankreich aus. Sie wollen dort einen Campingplatz übernehmen. 
Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin wandern nach Frankreich aus. Sie wollen dort einen Campingplatz übernehmen. 
SRF

Haus verkauft, Wohnwagen gepackt: Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin aus dem Baselbiet wagen den Neuanfang in Frankreich.

Nach über 30 Campingreisen durch das Land wollen sie im Burgund einen eigenen Campingplatz übernehmen – und damit ihre Leidenschaft zum Beruf machen. Doch kurz vor Vertragsabschluss gerät das Vorhaben ins Wanken. Der Traum droht zu platzen, noch bevor das Abenteuer richtig beginnt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Auswanderin Farah de Tomi: «Ich habe keine Zeit zu sterben oder krank zu werden»

Auswanderin Farah de Tomi: «Ich habe keine Zeit zu sterben oder krank zu werden»

Farah de Tomi führte einst ein glamouröses Leben in Zürichs Partyszene – heute kämpft sie auf Mallorca für über 300 Tiere. Zwischen persönlichem Schicksal, Krankheit und Rückschlägen.

26.09.2025

Meistgelesen

Russlands Ex-Präsident Medwedew droht Selenskyj mit dem Tod
Trump-Namenszug löst Eklat im Kennedy Center aus – zahlreiche Auftritte abgesagt
Lebenstraum mit Risiko – diese Schweizer Familien wagen den Neustart
Höhere Maut ab Januar – so viel kostet die Fahrt durch Italien 2026
Bankomaten in Einkaufszentrum gesprengt – Täter auf der Flucht

Mehr zum Thema

Auswanderin Christina Hänni. «Die Schweiz hat mein Leben auf den Kopf gestellt»

Auswanderin Christina Hänni«Die Schweiz hat mein Leben auf den Kopf gestellt»

SRF-Auswanderin stirbt mit 38 Jahren. So emotional verabschiedet sich Mona Vetsch von Alexandra Taetz

SRF-Auswanderin stirbt mit 38 JahrenSo emotional verabschiedet sich Mona Vetsch von Alexandra Taetz

Dubai-Millionär im TV. «Je schlechter es den Schweizern geht, desto besser geht es uns»

Dubai-Millionär im TV«Je schlechter es den Schweizern geht, desto besser geht es uns»

Auswandern nach Berlin DE

Schweizer Auswanderin in Berlin (2. Teil). «Die Gefahr ist gross, dass dich diese Stadt verschluckt»

Schweizer Auswanderin in Berlin (2. Teil)«Die Gefahr ist gross, dass dich diese Stadt verschluckt»

Schweizer Auswanderer in Berlin (5. Teil). Äneas Humm: «Man weiss nicht, woher der aufkeimende Hass kommt»

Schweizer Auswanderer in Berlin (5. Teil)Äneas Humm: «Man weiss nicht, woher der aufkeimende Hass kommt»

Bötschi fragt Bettina Bestgen. «Am meisten vermisse ich die Höflichkeit der Schweizer»

Bötschi fragt Bettina Bestgen«Am meisten vermisse ich die Höflichkeit der Schweizer»

Mehr aus dem Ressort

Fünfte Musikerin im exklusiven Club. Sängerin Beyoncé ist jetzt eine Milliardärin

Fünfte Musikerin im exklusiven ClubSängerin Beyoncé ist jetzt eine Milliardärin

Sprache beherrscht er noch nicht. Hollywood-Star George Clooney ist jetzt ein Franzose

Sprache beherrscht er noch nichtHollywood-Star George Clooney ist jetzt ein Franzose

EX-GZSZ-Star verrät. So war mein «Traumschiff»-Kuss mit Florian Silbereisen

EX-GZSZ-Star verrätSo war mein «Traumschiff»-Kuss mit Florian Silbereisen