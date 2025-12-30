Lebenstraum mit Risiko – diese Schweizer Familien wagen den Neustart

«Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026 Marc und Mirjam Dunkel mit ihrem Pferd in Colorado. Die Thuner haben eine Ranch übernommen. Bild: SRF Ein Tiny House ist das zukünftige Daheim von Mirjam und Marc Dunkel. Bild: SRF En Guetä: Mirjam und Marc Dunkel beim Frühstück in der neuen Heimat auf der Ranch in Colorado. Bild: SRF Nadine und Michel Burkhalter wandern von Sugiez FR mit ihren Buben nach Costa Rica aus. Bild: SRF Die Burkhalters feiern Nathans erster Schultag in Costa Rica. Bild: SRF Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin aus Laufen BL wagen den Neustart in Frankreich. Sie wollen im Burgund einen Campingplatz übernehmen. Bild: SRF Abschied ins Ungewisse: Wie meistern Sibylle, Thomas und ihre Hunde den Neustart in Frankreich? Bild: SRF «Auf und davon»: Start der 17. Staffel 2026 Marc und Mirjam Dunkel mit ihrem Pferd in Colorado. Die Thuner haben eine Ranch übernommen. Bild: SRF Ein Tiny House ist das zukünftige Daheim von Mirjam und Marc Dunkel. Bild: SRF En Guetä: Mirjam und Marc Dunkel beim Frühstück in der neuen Heimat auf der Ranch in Colorado. Bild: SRF Nadine und Michel Burkhalter wandern von Sugiez FR mit ihren Buben nach Costa Rica aus. Bild: SRF Die Burkhalters feiern Nathans erster Schultag in Costa Rica. Bild: SRF Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin aus Laufen BL wagen den Neustart in Frankreich. Sie wollen im Burgund einen Campingplatz übernehmen. Bild: SRF Abschied ins Ungewisse: Wie meistern Sibylle, Thomas und ihre Hunde den Neustart in Frankreich? Bild: SRF

Der SRF-Quotenhit «Auf und davon» startet 2026 in die 17. Staffel. Sechs Folgen lang begleiten Zuschauerinnen und Zuschauer abenteuerlustige Schweizer*innen auf ihrem Weg nach Costa Rica, Frankreich und in die USA – mit allen Höhen, Tiefen und Überraschungen des Lebens im Ausland.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der 17. Staffel von «Auf und davon» begleitet SRF erneut Schweizer Familien bei ihrem mutigen Neuanfang im Ausland – unter anderem in Costa Rica, Frankreich und den USA.

Familie Burkhalter erlebt in Costa Rica eine belastende Trennung und bürokratische Hürden, während Familie Dunkel in Colorado eine Ranch mit Eventbetrieb aufbaut.

In Frankreich droht der Traum vom eigenen Campingplatz für Sibylle und Thomas zu scheitern, bevor er überhaupt beginnt.

Die erste Folge der sechsteiligen Serie ist ab Donnerstag, 1. Januar 2026, um 20.05 Uhr, auf SRF 1 zu sehen. Mehr anzeigen

Von Thun nach Colorado, USA

Mirjam und Marc Dunkel wandern auf eine Ranch in Colorado aus. SRF

Mit zwei Katzen, einem Pferd und viel Pioniergeist: Mirjam und Marc Dunkel wagen in Colorado (USA) den Neustart auf einer Ranch. Gemeinsam mit den Eigentümern bauen sie nicht nur ein Eventlokal für Hochzeiten auf, sondern führen gleichzeitig den Gästebetrieb – auch im klirrend kalten Winter. Die grösste Herausforderung folgt im Sommer: eine Hochzeit mit hundert Gästen. Schaffen sie alle Vorbereitungen für die grosse Party rechtzeitig?

Von Sugiez FR nach Costa Rica

Nadine und Michel Burkhalter wandern von Sugiez FR mit ihren Buben nach Costa Rica aus. SRF

Pura vida mit Hindernissen: Familie Burkhalter wagt den Neustart an der Küste Costa Ricas – doch noch bevor sie richtig ankommen, platzt der Traum beinahe. Mutter Nadine reist mit den Kindern allein aus, während Vater Michel noch in der Schweiz bleibt. Als er nachkommt, wird ihm am Flughafen in San José plötzlich die Einreise verweigert. Während Sohn Nathan die Vorschule beginnt, sucht die Familie ein neues Zuhause – und steht bald vor einer schwierigen Entscheidung: Kaufen sie ein Hotel? Wagt die Familie diesen grossen Schritt?

Von Laufen BL ins Burgund in Frankreich

Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin wandern nach Frankreich aus. Sie wollen dort einen Campingplatz übernehmen. SRF

Haus verkauft, Wohnwagen gepackt: Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin aus dem Baselbiet wagen den Neuanfang in Frankreich.

Nach über 30 Campingreisen durch das Land wollen sie im Burgund einen eigenen Campingplatz übernehmen – und damit ihre Leidenschaft zum Beruf machen. Doch kurz vor Vertragsabschluss gerät das Vorhaben ins Wanken. Der Traum droht zu platzen, noch bevor das Abenteuer richtig beginnt.

