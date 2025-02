Leni fühlt sich «wie eine Prinzessin» am Opernball

Wiener Opernball glitzert ohne Richard Lugner mit Sternchen statt Stars Die Tochter von Heidi Klum trug am Wiener Opernball ein elegant geschnittenes, glitzernd-braunes Kleid. Bild: dpa Leni Klum fühlte sich «wie eine Prinzessin». Bild: dpa Der Sänger Sasha und seine Frau Julia Röntgen besuchten ebenfalls den Ball. Bild: dpa Der Eintritt kostet 395 Euro – Sitzplatz nicht inbegriffen. Bild: dpa Model und TV-Star Bruce Darnell (links) fühlte sich auf dem roten Teppich ganz zu Hause. Bild: dpa 320 Debütant*innen eröffneten den Ball. Bild: dpa Model und «Supertalent»-Juror Bruce Darnell legte eine heisse Sohle aufs Parkett. Bild: dpa Wiener Opernball glitzert ohne Richard Lugner mit Sternchen statt Stars Die Tochter von Heidi Klum trug am Wiener Opernball ein elegant geschnittenes, glitzernd-braunes Kleid. Bild: dpa Leni Klum fühlte sich «wie eine Prinzessin». Bild: dpa Der Sänger Sasha und seine Frau Julia Röntgen besuchten ebenfalls den Ball. Bild: dpa Der Eintritt kostet 395 Euro – Sitzplatz nicht inbegriffen. Bild: dpa Model und TV-Star Bruce Darnell (links) fühlte sich auf dem roten Teppich ganz zu Hause. Bild: dpa 320 Debütant*innen eröffneten den Ball. Bild: dpa Model und «Supertalent»-Juror Bruce Darnell legte eine heisse Sohle aufs Parkett. Bild: dpa

Keine Hollywoodstars, aber ein Haufen Prominente am diesjährigen Wiener Opernball: Leni Klum war von der Atmosphäre verzaubert und fühlte sich «wie eine Prinzessin». Bruce Darnell zog es aufs Tanzparkett.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Wiener Opernball fand erstmals ohne de verstorbenen Bauunternehmer Richard Lugner statt, stattdessen glänzte Leni Klum in der Swarovski-Loge.

Die älteste Tochter von Heidi Klum gab ihr Ball-Debüt.

Prominente wie Bruce Darnell, Ed Westwick und Candice Swanepoel waren ebenfalls unter den Gästen.

Eine Loge am Wiener Opernball kostet bis zu 25'500 Euro. Mehr anzeigen

Österreichs High Society hat sich auch ohne den Gesellschaftslöwen Richard «Mörtel» Lugner (1932 bis 2024) auf dem Wiener Opernball zu einem rauschenden Fest versammelt.

Es fehlte zwar ein wie einst von dem berühmten Bauunternehmer bezahlter Stargast aus Hollywood, dafür zogen zahlreiche Sternchen in extravaganten und aufwendigen Abendroben die Blicke auf sich.

Unter den Gästen war etwa das Model Leni Klum in einem elegant geschnittenen, glitzernd-braunem Kleid vom französischen Designer Roland Mouret. Der Promisprössling sass mit «Victoria's Secret»-Engel Candice Swanepoel (36) auf Einladung von Swarovski in der Loge der Kristallfirma.

Leni Klum: «Ich fühle mich wie eine Prinzessin»

«Ich fühle mich wie eine Prinzessin», sagte die Tochter von Heidi Klum dem Sender ORF, bevor 320 junge Debütant*innen mit Blumensträussen feierlich auf dem Tanzparkett der Wiener Staatsoper einzogen.

Dass die Tochter von Heidi Klum für das Mega-Spektakel nach Wien kommen soll, wurde bereits im Vorfeld der Veranstaltung gemunkelt. Nun gab die 20-Jährige tatsächlich ihr Opernball-Debüt und stahl dabei allen die Show.

Wie der «Kurier» schreibt, habe Klum «mit ihrer schmalen Silhouette und der eleganten Hochsteckfrisur an die junge Audrey Hepburn erinnert».

Ob sie in ihrem schillernden Kleid auch mit feschen Buben das Tanzbein schwingen wollte? «Um ehrlich zu sein, tanzen kann ich schon, aber keinen Walzer», sagte Leni Klum zur «Bild»-Zeitung.

Lugner hat «riesengrosse Lücke hinterlassen»

Jahrzehntelang hatte der Ende August 2024 im Alter von 91 Jahren gestorbene Wiener Unternehmer Lugner illustre Gäste wie Kim Kardashian (44), Sophia Loren (90) oder Grace Jones (76) auf den österreichischen Staatsball geführt. Damit sorgte er für internationale Aufmerksamkeit für die Veranstaltung und machte Werbung für sein Shoppingcenter.

Dieses Jahr kam Lugners Tochter Jacqueline (32) zum Opernball. In ihrer Loge liess sie symbolisch einen Stuhl frei. «Er hat eine riesengrosse Lücke hinterlassen und er wird vielen Leuten fehlen», sagte sie vor dem Ball.

Die Tochter kam in Begleitung des New Yorkers Künstler Alec Monopoly (39), der am Vortag ein grosses Graffiti von «Mörtel» auf dessen Einkaufszentrum gesprayt hatte.

Auch Richard Lugners sechste und letzte Ehefrau Simone (43) besuchte das Walzer-Fest. Die beiden hatten im Juni geheiratet. «Es ist schwierig», sagte Simone Lugner über ihren Ballbesuch ohne Richard Lugner.

Er sei ihr eine Stütze gewesen. «Jetzt fehlt er halt einfach», sagte sie dem ORF. Die Witwe liess sich von dem Ex-Chauffeur ihres Mannes begleiten.

Loge kostet rund 24'000 Franken

Ausserhalb der Staatsoper fanden mehrere kleine Demonstrationen linker Gruppierungen statt. Ihre Mottos: «Reichtum für alle!» oder «Die Reichen tanzen – Wir protestieren gegen die ungerechte Verteilung».

Der Opernball stand dieses Jahr aber nicht nur im Zeichen von Krisen, sondern auch von Terrorattacken und -drohungen. Im Januar hatte ein Ableger des Terrornetzwerks Islamischer Staat unter anderem die Wiener Ballsaison als Anschlagsziel ausgegeben. Das Innenministerium erhöhte deshalb die Sicherheitsmassnahmen und setzte Hunderte Beamte ein, um die Ballgäste zu schützen.

Die rund 5200 Gäste des Opernballs feierten vor dem Hintergrund einer Wirtschaftskrise und stark gestiegener Preise in Österreich.

Der Ball ist nichts für schmale Brieftaschen. Eintrittskarten kosten 395 Euro (rund 370 Franken). Ein Sitzplatz ist da noch nicht beinhaltet – dafür sind mindestens 160 Euro (rund 150 Franken) extra zu bezahlen.

Wer wirklich sehen und gesehen werden will, kann eine Loge um bis zu 25'500 Euro (rund 24'000 Franken) buchen. Ein Teil der Einnahmen wird sozialen Hilfsorganisationen gespendet. Voriges Jahr wurden mehr als 400'000 Euro (rund 375'000 Franken) gesammelt.

Bruce Darnell schwingt Tanzbein

In die Logen wurde nicht nur Leni Klum eingeladen, sondern auch Model und «Supertalent»-Juror Bruce Darnell (67).

«In dieser aussergewöhnlichen Zeit ist es wichtig, Kunst und Kultur zu feiern», sagte er dem ORF. Das tat er dann auch. Nach Mitternacht machte er auf dem Tanzparkett eine souveräne Figur.

Auch der britische «Gossip Girl»-Schauspieler Ed Westwick (37), der deutsche Sänger Sasha (53) und das deutsche Model Franziska Knuppe (50) kamen zum Ball.

