Der Schweizer Sänger Leo Ritzmann ist 2009 bei der Castingshow «MusicStar» gestartet und hat «Popstars» in Deutschland gewonnen. Jetzt überrascht er mit einem neuen Schlagersong auf Deutsch.

2009 wird der Zürcher Leo Ritzmann bei der vierten «MusicStar»-Staffel Sechster. Im selben Jahr gewinnt er das deutsche Castingformat «Popstars». Er gewinnt die Show mit Vanessa Meisinger.

Aus Vanessa Meisinger (32) und Ritzmann entsteht das Pop-Duo «Some&Any».

Am Freitag, 29. März 2024, erscheint seine neue Single «Was wär' Liebe». Er überrascht seine Fans mit einem deutschen Schlager-Liebeslied.

Leo Ritzmann tritt bei «MusicStar – Die Revival Show» am Samstag, 30. März, um 20:10 Uhr auf SRF1 gegen frühere MusicStar-Gspänli wie Carmen Fenk, Salome Clausen und Daniel Kandlbauer an. Mehr anzeigen

LIEBE in Grossbuchstaben ist auf Leo Ritzmanns rechte Hand tätowiert. Auf jedem Fingerrücken ein Buchstabe.

Um Liebe geht es auch in Ritzmanns neuster Single «Was wär' Liebe», die Freitag, 29. März, erscheint. «Was wär' Liebe» erzählt die Geschichte einer verflossenen Beziehung, die einen bittersüssen Geschmack hinterlässt.

Leo Ritzmann überrascht seine Fans mit einem Genrewechsel. Hat er bis anhin auf Englisch gesungen und war eher im Popbereich zu Hause.

Leo Ritzmann kennen TV-Zuschauer*innen gleich aus zwei Castingshows. Der Zürcher hat 2009 bei der vierten «MusicStar»-Staffel mitgemacht und wurde Sechster, im selben Jahr hat er bei «Popstars» in Deutschland gewonnen.

Leo Ritzmann hat das geschafft, wovon viele träumen: Er hat es geschafft, bei der deutschen Castingshow «Popstars» zu siegen. Der Zürcher mit brasilianischen Wurzeln ist der einzige Schweizer «Popstar» Gewinner.

Leo Ritzmann: «Die Castingshows waren eine harte Schule»

Doch wie so oft ist der Weg ins Musik-Business ein langer, steiniger und harziger – auch für Leo Ritzmann. Der 34-Jährige sagt über seine Zeit bei den TV-Castingshows: «Es war eine harte Schule. Du kommst da hin, wirst zum ersten Mal dem Publikum präsentiert und musst mit Kritikern und Medien fertig werden.»

Später gilt es zudem mit der Plattenfirma und dem Management von «Some&Any klarzukommmen. Die Band ist nur ein kurzes Feuerwerk, nach einem halben Jahr lösen der Zürcher und Vanessa Meisinger die Band auf.

Jetzt startet Leo Ritzmann mit einem neuen Song durch. «Was wär' Liebe» ist eine deutsche Schlager-Ballade. Damit überrascht der 34-Jährige seine Fans. Ritzmann hat Grosses vor.

Leo Ritzmann: «Auf Deutsch zu singen macht Sinn»

Leo Ritzmann spielt gerne mit den Genres und experimentiert viel: «Ich hatte die Melodie für einen Song im Kopf, und ich fand, das passt besser auf Deutsch. Da habe ich gemerkt, dass es mega cool wird, auf Deutsch zu singen. Vor allem ist mein Deutsch besser als mein Englisch. Daher macht es Sinn. Und ich muss es für meine Mutter nicht mehr übersetzen», erzählt Ritzmann und nippt an seinem schwarzen Kafi in einem Restaurant im Zürcher Kreis 9.

Mit «Was wär' Liebe» hat er Grosses vor. Leo Ritzmann will mit seinem Sound Deutschland erobern. Dafür hat er sich starke Unterstützung organisiert. «Was wär' Liebe» haben Ivo Moring, Thorsten Brötzmann und Tobias Röger komponiert und produziert. Erstere beiden stehen hinter dem Erfolg von «Ein Stern» von DJ Ötzi und Nik P, der Partyschlagersong schlechthin. Und Ritzmanns Management ist in Deutschland, sie unterstützen bekannte Stars wie die No Angels.

«Deutschland zu erobern ist schon länger mein Ziel», sagt Ritzmann, der Beatrice Egli und Helene Fischer als seine Vorbilder sieht. Mit wem er lieber ein Duett singen würde, diese Frage fällt ihm schwer. «Hm, beide finde ich grossartig. Beatrice ist ja auch Schweizerin. Ein Duett mit Helene Fischer wär cool. Ich habe sie im Hallenstadion gesehen, einfach mega!», schwärmt Ritzmann.

Leo Ritzmann singt bei «MusicStar» «Yesterday» auf Deutsch

Auf der TV-Showbühne von «MusicStar – Die Revivalshow» ist Leo Ritzmann das nächste Mal zu sehen. Der Zürcher gibt auch da Vollgas und überrascht erneut. Er singt «Yesterday» von den Beatles auf Deutsch.

Ein gewagtes musikalisches Experiment.

Doch Leo Ritzmann hat schon einmal bei «Popstars» bewiesen, wer nichts wagt, der kann auch nichts gewinnen.

«MusicStar – Die Revival Show» läuft Samstag, 30. März, um 20:10 Uhr auf SRF1.

