Der neue Film von Paul Thomas Anderson ist kein gewöhnlicher Actionthriller. «One Battle After Another» ist ein Zeitdokument und erzählt so viel über das heutige Amerika – absurd, humorvoll und aufwühlend.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In «One Battle After Another» kämpft eine Gruppe radikaler Aktivisten für eine Revolution in Amerika, bevor sie flüchten und untertauchen müssen.

Neben Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio als Sprengstoffexperte, brillieren Teyana Taylor als Revolutionsleaderin, Benicio del Toro als Kampfsportlehrer und Sean Penn als rassistischer, primitiver Militäroffizier.

Regisseur Paul Thomas Anderson («Boogie Nights»/«There Will Be Blood») gelingt mit dem vielschichtigen, zeitgemässen Film ein Meisterwerk, das sich unbedingt zu sehen lohnt. Mehr anzeigen

Paul Thomas Anderson gilt als einer der vielseitigsten zeitgenössischen Filmemacher und hat sich bereits in den unterschiedlichsten Genres bewiesen. Zu seinem Repertoire gehören unter anderem die frivole Komödie «Boogie Nights», das epische Western-Drama «Let There Be Blood» oder der surreale Crime-Thriller «Inherent Vice».

Letzterer basiert auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Pynchon, aus dessen Feder auch die Vorlage für Andersons neues Meisterstück «One Battle After Another» stammt.

«One Battle After Another» erzählt die Geschichte der fiktiven Aktivistengruppe ‹French 75›, welche in den USA für eine Revolution kämpft. Sie befreien inhaftierte Migranten aus dem Gefängnis an der mexikanischen Grenze, sie legen Bomben im Gerichtssaal oder überfallen Banken. Als einer ihrer Anschläge komplett schiefgeht, wird Leaderin Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) gefasst. Ihr treuer Anhänger und Liebhaber Bob (Leonardo DiCaprio als Sprengstoffexperte) muss untertauchen.

Ereignisreiches Storytelling trifft Nerv der Zeit

16 Jahre später lebt Bob mit seiner jugendlichen Tochter Willa (Chase Infinit) in einem abgelegenen Kaff – paranoid, permanent zugekifft und alkoholisiert. Über einen Warnruf erfährt er, dass sein damaliges Feindbild Colonel Steven Lockjaw (Sean Pean) ihn aufgespürt hat und ihm bereits dicht auf den Fersen ist. Bob muss auf der Stelle flüchten. Unterstützung erhält er dabei von Willas Kampfsportlehrer Sensei Sergio (Benicio del Toro).

Die Erzählweise von «One Battle After Another» ist so ereignisreich, dass sie seinem Publikum kaum Zeit zum Durchatmen lässt. Mit seinem Bezug zu vielen brandaktuellen Themen macht der Film auch scharfe gesellschaftliche Beobachtungen und hält Amerika den Spiegel vor Augen.

Unser Videobeitrag nennt weitere Gründe, weshalb Paul Thomas Anderson mit «One Battle After Another» der beste Film des Jahres gelingt.

«One Battle After Another» läuft ab sofort bei blue Cinema.

