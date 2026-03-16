Leonardo DiCaprio zeigte sich mit einem auffäligen Schnauzer auf dem roten Teppich. Bild: dpa

Leonardo DiCaprio zeigt sich bei der Oscar-Gala mit einem markanten Oberlippenbart. Moderator Conan O'Brien hält ihn für den «König der Memes» – und will dem Ruf des Schauspielers alle Ehre machen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über einen neuen Oscar durfte sich Leonardo DiCaprio zwar nicht freuen, dafür aber über viel Aufmerksamkeit.

Grund ist der neue Look des Schauspielers – und ein Scherz von Moderator Conan O'Brien.

Allerdings war dies nicht die einzige Auffälligkeit rund um DiCaprio: Neben dem Schauspieler sass zudem seine neue Freundin, das italienische Model Vittoria Ceretti. Mehr anzeigen

Schauspieler Leonardo DiCaprio hat mit einem Schnauzer bei den Oscars für Aufsehen gesorgt – und zugleich Material für ein neues Meme geliefert.

Moderator Conan O'Brien kündigte gleich zu Beginn der Gala an, er wolle mit dem Schauspieler spontan ein Meme kreieren.

Auf der Leinwand wurde DiCaprio im Publikum gezeigt, dann erschien unter seinem Bild die Einblendung «Das Gefühl, wenn du dem nicht zugestimmt hast» («TFW you didn't agree to this»).

Der Schauspieler schaute leicht erstaunt und amüsiert in die Kamera. O'Brien hatte ihn zuvor als «König der Memes» bezeichnet.

Leonardo DiCaprio geht bei Oscars leer aus

Tatsächlich liefert Leonardo DiCaprio mit seiner expressiven Mimik in den sozialen Medien immer wieder Vorlagen für virale Memes, also humorvolle Inhalte, die vielfach online weiterverbreitet werden.

Bei der Oscar-Verleihung zeigte er sich mit einem auffälligen Oberlippenbart auf dem roten Teppich.

DiCaprio war für seine Darstellung im Politthriller «One Battle After Another» für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert, ging aber leer aus.

Stattdessen gewann Michael B. Jordan für «Blood & Sinners». DiCaprio war für seine Rolle im Rachethriller «The Revenant – Der Rückkehrer» im Jahr 2016 mit einem Oscar ausgezeichnet worden.

Leonardo DiCaprio kam mit Freundin Vittoria Ceretti

Allerdings war dies nicht die einzige Auffälligkeit rund um Leonardo DiCaprios Meme-Momente. Denn neben dem Schauspieler sass seine neue Freundin: das italienische Model Vittoria Ceretti.

Durchaus eine Überraschung, denn zuvor waren das Paar nicht gemeinsam über den roten Teppich gelaufen. Auch eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung fehlte bislang. Insider behaupten, DiCaprio und Ceretti sollen bereits seit 2023 ein Paar sein.

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