Stattdessen gewann Michael B. Jordan für «Blood & Sinners». DiCaprio war für seine Rolle im Rachethriller «The Revenant – Der Rückkehrer» im Jahr 2016 mit einem Oscar ausgezeichnet worden.
Leonardo DiCaprio kam mit Freundin Vittoria Ceretti
Allerdings war dies nicht die einzige Auffälligkeit rund um Leonardo DiCaprios Meme-Momente. Denn neben dem Schauspieler sass seine neue Freundin: das italienische Model Vittoria Ceretti.
Durchaus eine Überraschung, denn zuvor waren das Paar nicht gemeinsam über den roten Teppich gelaufen. Auch eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung fehlte bislang. Insider behaupten, DiCaprio und Ceretti sollen bereits seit 2023 ein Paar sein.
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