Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist fest davon überzeugt, dass er auch im Alter von 40 Jahren noch alle Chancen haben werde, weitere Titel zu gewinnen. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Lewis Hamilton ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer. Der Brite ist gewillt, dem sportlichen Erfolg alles unterzuordnen. Um mit 40 noch um weitere WM-Titel kämpfen zu können, verzichtet er sogar auf einen Beziehung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lewis Hamilton will in der kommenden Formel-1-Saison nochmals angreifen.

Das macht der 40-jährige Brite, der ab dieser Saison für Ferrari fährt, im Interview mit dem Nachrichtenmagazin «Time» klar.

Um auch künftig um WM-Titel kämpfen zu können, bringt Hamilton auch privat Opfer: «Ich habe weder Frau noch Kinder.» Mehr anzeigen

«Ich konzentriere mich nur auf eine Sache, und das ist das Gewinnen. Das ist meine Priorität Nummer eins.»

Lewis Hamilton will in der kommenden Saison nochmals voll angreifen. Das macht der 40-jährige Brite im Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin «Time» klar und deutlich.

Die Nachricht von Hamiltons Wechsel von Mercedes zu Ferrari zur Saison 2025 liess die Motorsportwelt im vergangenen Jahr kurz stillstehen.

Hamilton will Ferrari zu neuen WM-Titeln führen

Lewis Hamilton, der einst am 1. Januar 2013 Nachfolger bei den Silberpfeilen von Michael Schumacher geworden war, will nun also wie dieser die Scuderia zu neuem Ruhm und neuen WM-Titeln führen.

In Sachen Weltmeistertiteln liegen Hamilton und Schumacher aktuell auf gleicher Stufe. Beide konnten die Jahreswertung der Formel 1 bisher siebenmal für sich entscheiden.

In Sachen Podestplätzen hat Hamilton Schumacher jedoch schon vor einiger Zeit hinter sich gelassen – oder in nackten Zahlen ausgedrückt: 197 für Hamilton, 155 für Schumacher.

Umso verständlicher ist es, dass der Brite den Deutschen auch in Sachen WM-Titeln in naher Zukunft nur zu gerne hinter sich lassen würde.

Lewis Hamilton: «Ich habe viel durchgemacht»

«Ich bin der erste und einzige schwarze Fahrer, der jemals in diesem Sport war. Ich bin anders gebaut. Ich habe viel durchgemacht. Ich habe meinen eigenen Weg hinter mir», so Hamilton im «Time»-Magazin.

Dies sei mit ein Grund, warum man ihn nicht mit einem anderen 40-jährigen Formel-1-Fahrer aus der Vergangenheit oder Gegenwart vergleichen könne. «Denn sie sind überhaupt nicht wie ich.»

Lewis Hamilton vergleicht sich mit LeBron James

Lewis Hamilton ist fest überzeugt, dass er im Alter von 40 Jahren noch alle Chancen habe, weitere WM-Titel zu gewinnen.

Er verweist dabei auf Sportler wie American-Football-Spieler Tom Brady und Basketballer LeBron James, die mit über 40 ebenfalls noch grosse sportliche Erfolge feiern konnten.

Hamilton sagt, er sei nach wie vor «hungrig und zielstrebig». Und er sei absolut gewillt, nach wie vor alles einem möglichen sportlichen Erfolg unterzuordnen.

Um auch im Alter von 40 Jahren um weitere WM-Titel kämpfen zu können, bringt Hamilton, der von 2007 bis 2015 mit «Pussycat Dolls»-Sängerin Nicole Scherzinger zusammen war, auch privat Opfer: «Ich habe weder Frau noch Kinder.»

Mehr Videos aus dem Ressort