Mitte Oktober starb Liam Payne bei einem Balkonsturz in Buenos Aires. Noch diese Woche soll er in seiner Heimatstadt beerdigt werden. Paynes Ex-Manager Roger Nores sei an der Trauerfeier nicht erwünscht.

Diese Woche soll Liam Payne seine letzte Ruhe finden. Wie «The Sun» berichtet, wird er angeblich in den nächsten Tage beerdigt. Das ehemalige One-Direction-Mitglied starb am 16. Oktober bei einem tödlichen Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires.

Seither trauern die Fans des Sängers um den 31-Jährigen.

Vor dem Hotel in Argentinien wurde ein Schrein aufgebaut. Die Welt gedenkt seit Wochen Paynes – und die Fans nehmen Abschied von ihrem Idol.

Wie ein Insider «The Mirror» verriet, wolle die Familie die Trauerfeier jedoch «zurückhaltend und respektvoll» gestalten, so wie es Liam gewollt hätte. Der Sänger sei sehr bodenständig gewesen.

Wann genau die Beerdigung stattfinden wird, ist nicht bekannt. Wie es in den britischen Medien heisst, werde Payne in seiner Heimatstadt Wolverhampton, England, beigesetzt.

Es wird vermutet, dass auch seine ehemaligen Bandkollegen – Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Niall Horan (31) und Louis Tomlinson (32) – dem 31-Jährigen die letzte Ehre erweisen werden.

«Liams Familie möchte, dass seine Beerdigung reibungslos abläuft»

Einer ist jedoch «nicht willkommen», will «The Sun» wissen: Die Anwesenheit seines einstigen Managers, der Argentinier Roger Nores, sei nicht erwünscht. Dies unter anderem wegen Ermittlungen gegen ihn.

Eine Quelle sagte «The Sun»: «Liams Familie möchte, dass seine Beerdigung reibungslos abläuft – im Moment sind die Meinungen angespannt, was Roger betrifft.»

Nach dem Tod Paynes soll Nores zusammen mit zwei anderen im Zusammenhang mit Liams Tod festgenommen worden sein. Der Vorwurf: «Vernachlässigung einer Person mit anschliessender Todesfolge sowie die Lieferung und Vermittlung von Betäubungsmitteln.» Der Musikmanager bestritt die Vorwürfe, gab aber zu, mit der Polizei gesprochen zu haben.

Nores äusserte sich: «Ich habe Liam nie im Stich gelassen, ich bin an diesem Tag dreimal in sein Hotel gegangen und habe es 40 Minuten vor diesem Vorfall verlassen. Es waren über 15 Leute in der Hotellobby, die sich mit ihm unterhielten und scherzten, als ich ging. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas passieren würde.»

Nores war in Paynes Umfeld nicht beliebt

Dass die beiden Männer eine engere Verbindung hatten, bestätigt der Insider «The Sun». Doch Nores sei in Paynes Umfeld nie beliebt gewesen.

Wie er glaubt, würde Nores die Geschichte von einem anderen Blickwinkel beleuchten: «Roger würde sagen, dass er sich aus der Zusammenarbeit mit Liam zurückgezogen hat – andere würden sagen, dass er gedrängt wurde.»

Viele hätten bis vor Paynes Argentinienreise gar nicht gewusst, dass sich der Sänger wieder mit seinem Manager traf.

In den Tagen vor Paynes Tod soll der Sänger zusammen mit seiner Freundin Kate Cassidy bei Nores daheim gewesen sein, auch habe ihn der Manager zu einem Konzert von Paynes Ex-Bandkollegen Niall Horan begleitet.

Vater Geoff brachte Liam nach Hause

Vor zwei Wochen konnte Liam Paynes Vater Geoff seinen Sohn von Argentinien zurück nach England bringen. Bevor man seinen Körper der Familie übergab, wurde er in Argentinien für toxikologische Untersuchungen und Labortests zurückbehalten.

Eine Autopsie hatte Aufschluss darüber gegeben, dass der 31-Jährige durch den Sturz innere und äussere Blutungen sowie multiple traumatische Verletzungen erlitten hatte. Ausserdem habe der Sänger laut «ABC News» einen Drogenmix intus gehabt.

