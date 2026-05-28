Als Kind sang die dänische Sängerin Gitte Haenning davon, ihren Papa heiraten zu wollen, später wünschte sie sich einen Cowboy als Mann und sang im Duett mit Rex Gildo. Bild: imago stock&people

Gitte Haenning prägte jahrzehntelang die deutschsprachige Musikszene – erst mit Schlagern, später mit Jazz und selbstbewussten Songs wie «Ich bin stark». Kurz vor ihrem 80. Geburtstag denkt die dänische Sängerin noch lange nicht ans Aufhören.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kinderstar, Schlagerikone, Jazzliebhaberin: Die dänische Sängerin Gitte Haenning erfand sich immer wieder neu.

Mit Songs wie «Ich bin stark» wurde sie ab den 1980er-Jahren zur Stimme selbstbewusster Frauen.

Auch kurz vor ihrem 80. Geburtstag steht die Dänin weiterhin auf der Bühne – aus Leidenschaft.

Ans Aufhören denkt Gitte Hænning nicht: «Lieber falle ich bei einem Konzert tot vom Barhocker.» Mehr anzeigen

Als Kind sang Gitte Haenning davon, ihren Papa heiraten zu wollen, später wünschte sie sich einen Cowboy als Mann und sang im Duett mit Rex Gildo.

Zunächst war die dänische Sängerin mit Schlagern erfolgreich, doch ab ihrem 40. Geburtstag schlug sie neue Töne an – selbstbewusster, stärker und weniger lieblich.

Aus Sternchen Gitte wurde Sängerin Gitte Haenning.

Das passte zur Zeit: Seit 1981 steht der Gleichstellungsartikel in der Schweizer Bundesverfassung. Ein Jahr später veröffentlichte Haenning Songs wie «Ich will alles» und «Ich bin stark».

Gitte Haenning: «Karaoke können wir zu Hause machen»

Am 29. Juni wird Gitte Haenning 80 Jahre alt. Auf der Bühne wird aber schon vorher gefeiert – mit drei Konzerten an diesem Wochenende im Tipi am Kanzleramt in Berlin.

Haennings neues Bühnenprogramm heisst in Anlehnung an einen ihrer grössten Hits «Ich bin stark».

«Gemeinsam kreieren wir auf der Bühne etwas ganz Eigenes. Sonst würde ich mich zu Tode langweilen», sagt die Sängerin im Gespräch mit der «Berliner Morgenpost». Und weiter: «Karaoke können wir zu Hause machen.»

Die Bühne kennt Haenning seit ihrem achten Lebensjahr – zunächst allerdings gegen ihren Willen. Ihr Vater, der dänische Liedermacher Otto Haenning, nahm sie für ein Duett auf die Bühne – auf Rat seines Produzenten.

«Ich habe mich zuerst geweigert, aber dann wurde ich gelockt: Wenn es ein Hit wird, ist genug Geld da für ein neues Velo», so Haenning. Das Duett «Giftes med farmand» – auf Deutsch etwa «Ich heirate Papi» – wurde tatsächlich ein Hit.

Es war der Beginn einer langen Karriere als Sängerin, die sie schon früh ins deutschsprachige Europa führte – in eine Schlagerwelt, in der sie sich nach eigenen Worten «immer fremd gefühlt» habe.

Gitte Hænning wird rasch zum Publikumslieblingr

Mit ihrem skandinavischen Akzent wurde Gitte Haenning rasch zum Publikumsliebling. Die deutsch-dänische Verbindung ging sogar so weit, dass Gitte Hænning 1973 für Deutschland beim Eurovision Song Contest antrat. Mit «Junger Tag» erreichte sie den achten Platz.

In den Jahren danach bewies Haenning immer wieder ihre Vielseitigkeit als Unterhaltungskünstlerin. Selbst ihre alten Hits interpretierte sie in modernerem Kleid. Dafür nahm die Sängerin sogar in Kauf, einige alte Fans zu verlieren, um neue zu gewinnen.

Mit ihrem skandinavischen Akzent wurde Gitte Hænning im deutschsprachigen Europa rasch zum Publikumsliebling. Bild: IMAGO/APress

Pop und vor allem Jazz wurden für die Dänin zunehmend wichtiger als der klassische Schlager. Das zeigte sie unter anderem mit der deutschen Version von Andrew Lloyd Webbers «Take That Look Off Your Face» oder mit Hommagen an Ella Fitzgerald und Judy Garland.

Gitte Haenning zieht wegen der Liebe nach Berlin

1996 zog Gitte Haenning «wegen der Liebe» nach Berlin. Zur Heimat geworden sei die Stadt aber nie: «Mein Zuhause ist in meinem Rucksack. Berlin ist meine Station», sagt sie im Interview mit der «Berliner Morgenpost».

Ihren 80. Geburtstag möchte die Sängerin lieber im kleinen Rahmen feiern. «Heimlich. Und improvisiert. Ich habe noch keine Ahnung, wie.» So wie sie das bisher immer getan habe.

Ans Aufhören denkt Gitte Haenning übrigens noch lange nicht: «Lieber falle ich bei einem Konzert tot vom Barhocker.»

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