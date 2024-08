Ein Bild aus besseren Tagen: Maria Höfl-Riesch and Marcus Höfl beim «Ball des Sports» im Februar 2024 in Frankfurt. Imago/APress

Die deutsche Skilegende Maria Höfl-Riesch und ihr Ehemann Marcus Höfl haben auf Social Media ihre Trennung bekannt gegeben: «Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens.»

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Skilegende Maria Höfl-Riesch und ihr Ehemann Marcus Höfl haben ihre Trennung bekannt gegeben.

Via Instagram informierten die beiden über das Ende ihrer privaten Beziehung.

Das Ex-Paar bleibt sich trotz Trennung freundschaftlich und beruflich verbunden. Mehr anzeigen

Ein Traumpaar des deutschen Sports trennt sich: Maria Höfl-Riesch (39) und Marcus Höfl (50) haben ihre Fans auf Instagram über das Ende ihrer Beziehung informiert.

In ihrem gemeinsamen Statement schreiben sie: «Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen.»

Skistar Höfl-Reisch sagt, dass sich ihre Leben in zu unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Das Paar wolle aber sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben.

Maria Höfl-Riesch erklärt auf Instagram weiter: «Wir hatten wunderbare Zeiten miteinander und werden diese immer in guter gemeinsamer Erinnerung behalten. Von weiteren Nachfragen bitten wir abzusehen. Maria & Marcus.»

Im April 2011 heiratet das Sporttraumpaar

Im Frühjahr 2010 gaben Riesch und ihr Manager Marcus Höfl bekannt, dass sie liiert sind. Am 14. April 2011 erfolgte in Garmisch-Partenkirchen die standesamtliche Trauung, am 16. April die kirchliche Trauung in Going am Wilden Kaiser.

