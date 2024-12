Emotionale Nachricht kurz vor Kates Weihnachtskonzert

Kate, Prinzessin von Wales, wendet sich in einem berührenden Brief an die 1600 Gäste ihres Weihnachtskonzerts am 6. Dezember 2024. (Archivbild) Kin Cheung/Pool AP/dpa

Kurz vor ihrem Weihnachtskonzert am 6. Dezember teilt Catherine, Princess of Wales, eine liebevolle Botschaft mit ihren Gästen. Sie ruft zu Liebe, Freundlichkeit und Empathie auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Catherine richtet einen berührenden Brief an die 1600 Gäste ihres Weihnachtskonzerts und dankt für die Liebe und Empathie, die Menschen in diesem Jahr gezeigt haben.

Der Weihnachtsgottesdienst soll nun ebenfalls eine Feier der Liebe und Empathie sein, mit Lesungen und musikalischen Beiträgen.

Ein Jahr nach ihrer Krebsbehandlung teilt Catherine ihre eigene Wertschätzung für Familie und Gemeinschaft – und wie wichtig es ist, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten.

Sie erinnert daran, dass Liebe das grösste Geschenk ist, das wir uns gegenseitig machen können. Mehr anzeigen

Wenige Tage vor ihrem Weihnachtskonzert am 6. Dezember in der Westminster Abbey hat Catherine, Princess of Wales, einen ganz persönlichen Brief veröffentlicht.

Darin richtet sie sich an die 1600 Gäste, die zur Feier erwartet werden, und dankt all jenen, die in diesem Jahr über sich hinausgewachsen sind, um für ihre Familien und Gemeinschaften da zu sein. «Liebe, Freundlichkeit und Empathie sind entscheidend», schreibt sie, während sie dazu aufruft, für andere da zu sein – vor allem in schwierigen Zeiten.

Catherine teilt diese emotionale Botschaft in einer Zeit, die für sie besonders ist: Ein Jahr nach ihrer Krebsoperation und anschliessender Chemotherapie lässt die Prinzessin ihre Gäste an ihren Gedanken teilhaben.

Trotz Unterschiede aufeinander angewiesen

«Die Feiertage sind eine meiner liebsten Jahreszeiten», erklärt sie in ihrem Brief. Weihnachten sei eine Zeit der Freude, aber auch eine Gelegenheit, innezuhalten und über die Dinge nachzudenken, die uns wirklich verbinden.

«Wenn wir uns vom Druck des Alltags befreien, finden wir den Raum, unser Leben mit einem offenen Herzen zu leben – mit Liebe, Freundlichkeit und Vergebung», fährt sie fort.

Die Weihnachtsgeschichte erinnert uns nicht nur daran, Rücksicht auf andere zu nehmen, so Catherine, sondern auch daran, dass wir trotz unserer Unterschiede aufeinander angewiesen sind. Sie ermutigt die Menschen dazu, sich nicht von der Angst leiten zu lassen, sondern von der Liebe: «Die Liebe, die wir uns selbst und anderen entgegenbringen – Liebe, die mit Empathie zuhört, Liebe, die freundlich ist, Liebe, die vergibt und Freude und Hoffnung bringt.»

«Wir müssen das ganze Jahr füreinander leuchten»

Zum Schluss betont sie: «Diese Liebe ist das grösste Geschenk, das wir erhalten können ... Liebe ist das Licht, das selbst in unseren dunkelsten Zeiten hell leuchten kann.»

Catherines Weihnachtsgottesdienst, der dieses Jahr zum vierten Mal stattfindet, soll «eine herzliche Feier für jeden Einzelnen sein und daran erinnern, dass wir das ganze Jahr über füreinander leuchten müssen».

Ihre Worte sind umso bedeutender, da die Prinzessin selbst in diesem Jahr die Bedeutung von Familie und Gemeinschaft besonders gespürt hat. Catherine wird am 6. Dezember von ihrem Ehemann, Prinz William, und ihren drei Kindern begleitet.

Dekoration am «Baum der Güte»

Zu den besonderen Gästen gehören prominente Persönlichkeiten wie Michelle Dockery, Sophie Okonedo und Richard E. Grant, die Lesungen zum Thema Liebe und Empathie vortragen werden.

Auch Olympiateilnehmer wie Adam Peaty werden anwesend sein. Musikalisch umrahmt wird das Event von Olivia Dean, Gregory Porter und Paloma Faith, sowie Solisten der Royal Ballet School, die eine eigens komponierte Choreografie darbieten.

Draussen vor der Westminster Abbey wird ein «Baum der Güte» errichtet, an dem Gäste eine Dekoration für jemanden anbringen können, der sie ihr Leben lang unterstützt hat.

