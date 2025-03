Simone Bargetze lebt zwischen Bill Kaulitz und Rihanna ihren Hollywood-Traum Sie war Stuntfrau, wurde für «Avatar» oder «Transformers» gebucht, lebt ihren Traum in Los Angeles Tür an Tür mit den grössten Promis. Für blue News dokumentiert Simone Bargetze ab sofort ihr Leben in Hollywood. 05.03.2025

Sie war Stuntfrau, wurde für «Avatar» oder «Transformers» gebucht und lebt ihren Traum in Los Angeles Tür an Tür mit den grössten Promis. Für blue News dokumentiert Simone Bargetze ab sofort ihr Leben in Hollywood. Jede Woche neu in «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories».

Simone Bargetze (48) wurde um die 2010er-Jahre als eine der erfolgreichsten Stuntfrauen Hollywoods berühmt. In rund 40 Filmproduktionen stand die Liechtensteinerin in Los Angeles vor der Kamera. In der Schweiz wurde «die mutigste Frau Hollywoods» von der «Schweizer Illustrierten» zu Hause abgelichtet, das Schweizer Fernsehen begleitete sie in ihrem Leben in La La Land.

Geboren ist Bargetze im kleinen Liechtenstein. Zu Hause ist sie aber in der Welt, so würde es die quirlige Auswanderin beschreiben. «Mir war schon früh klar, dass ich dort ein bunter Hund und überhaupt nicht so wie die anderen Liechtensteinerinnen war.»

Bargetze wollte die Welt sehen. Alles entdecken, was es da draussen so gab. So machte sie sich um die Jahrtausendwende zum ersten Mal auf nach Amerika, bekam ihre eigene Sendung «Simone's World» und begeisterte mit halsbrecherischen Clips auf verschiedenen TV-Sendern.

Weil sie sich schon immer viel traute, entschied sie schliesslich, es als Stuntfrau zu probieren. Ihr Mut zahlte sich aus, Bargetze wurde für Filme wie «Avatar», «Transformers» oder «Iron Man» gebucht.

Nebenan wohnen Bill Kaulitz und Rihanna

Ab 2016 schnupperte Bargetze für ein paar Jahre wieder Heimatluft, zog vorerst zurück nach Zürich und lernte dort ihren Schweizer Mann, den Musiker Sven Wallwork (45), kennen. In ihrem Innern verspürte sie aber stets den Drang, wieder nach Los Angeles zurückzukehren.

Im September 2024 war es schliesslich so weit – und Bargetzes Traum ging in Erfüllung. Seither wohnt das Paar mit Sohn Jamie (8) im Laurel Canyon. Zu ihren Nachbar*innen zählen Bill Kaulitz (35), Cindy Crawford (58), Rihanna (36) und Milla Jovovich (48). Jamies bester Freund ist der Enkel von Aerosmith-Frontmann Steven Tyler (76).

Was die 48-Jährige am meisten an ihrer neuen Heimat fasziniert? «Dass es hier extrem viel Zeugs und extrem viele Möglichkeiten gibt. Du begegnest so vielen interessanten Menschen, es gibt so viele coole Events und es läuft einfach immer was», so Bargetze.

Simone Bargetze vermisst die vier Jahreszeiten

Doch nicht alles ist perfekt im schillernden Hollywood. «Ich vermisse ab und zu die Stabilität von daheim, dass dort alles einfach funktioniert. Hier in Amerika ist das nicht so, vor allem auch in Sachen Healthcare», befindet Bargetze.

Und die vier Jahreszeiten würden ihr fehlen. Ebenso wie ein gutes Raclette oder Fondue. «Es fehlt mir, mich einzukuscheln und ein Kerzle anzuzünden, wenn es draussen kalt ist.» In Los Angeles scheine jeden Tag die Sonne, was ihr das Gefühl gebe, immer das Grösste und Beste aus jedem Tag machen zu müssen.

Dass sie in Zukunft irgendwann mal wieder in die Schweiz zurückkehrt, könne gut sein. Aber vorerst will Bargetze «noch ein paar Jahre» in Los Angeles bleiben und «das Beste daraus machen». Die ehemalige Stuntfrau meint: «In der Schweiz war mir immer bisschen langweilig, hier gibt es einfach so viele Möglichkeiten.» Und die will Bargetze voll und ganz auskosten.

Neugierig geworden? Die nächste Folge von «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories» kannst du dir bereits morgen am Abend anschauen. Ab dann wartet jeden Mittwochabend eine neue Episode auf dich.

