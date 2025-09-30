  1. Privatkunden
«Noch fünf Euro auf Konto» Lilly Becker wegen Finanz-Engpass aus London weggezogen 

ai-scrape

30.9.2025 - 22:00

Lilly Becker zog wegen finanzieller Engpasse aus London weg. 
Lilly Becker zog wegen finanzieller Engpasse aus London weg. 
Marcus Brandt/dpa

Lilly Becker spricht offen über ihre finanziellen Schwierigkeiten, die sie vor ihrem Umzug nach Deutschland erleben musste. Besonders betroffen war ihr Sohn Amadeus.

Carlotta Henggeler

30.09.2025, 22:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Noch fünf Euro auf Konto»: Wegen einer finanziellen Notlage zog Lilly Becker mit ihrem Sohn Amadeus von London zurück nach Deutschland.
  • Sie sprach offen im Podcast «Driven Women» über ihre Erfahrung und den Wunsch, für ihren Sohn ein stabiles Leben zu schaffen.
  • Lilly Becker fiel die Entscheidung zum Umzug schwer.
Mehr anzeigen

Lilly Becker hat London den Rücken gekehrt. Die 48-Jährige lebte mehrere Jahre in der britischen Hauptstadt – zuletzt wurde ihr das Leben dort jedoch zu teuer. Als alleinerziehende Mutter entschied sie sich deshalb, mit Sohn Amadeus nach Deutschland zurückzukehren.

Im Podcast «Driven Women» äusserte sich Lilly Becker zu ihrer damaligen Situation: «Als alleinerziehende Mutter konnte ich mir das Leben in London nicht mehr leisten.» Ihr Kontostand war im Keller.

Besuch vom Gerichtsvollzieher. Lilly Becker wird am Münchner Oktoberfest abgeführt

Besuch vom GerichtsvollzieherLilly Becker wird am Münchner Oktoberfest abgeführt

«Ich war 48 und hatte fünf Euro auf meinem Konto, es war so peinlich. Ich werde nie vergessen, wie es ist, hungrig zu sein und das eigene Kind hat auch Hunger», gestand sie.

Lilly Becker: «Ich habe es ihm erklärt»

Die Rückkehr nach Deutschland war für Lilly Becker ein bedeutender Schritt. «Es ist extrem hart, und ich möchte weiterhin auf dem gewohnten Niveau leben, das ich und mein Sohn gewohnt sind. Das möchte ich beibehalten, und im Moment bieten sich mir in Deutschland die besten Möglichkeiten», erklärte die 49-Jährige.

Die Entscheidung fiel ihr nicht leicht, doch sie sah darin eine Chance für ein neues Kapitel. «Ich habe es ihm erklärt, und er ist neugierig und offen. Auch schulisch wird es gut für ihn sein, weil es seinen Horizont erweitert», so Lilly Becker.

Boris Becker offenbart in TV-Show. «Ich war Wunderkind und Wunderkinder werden nicht alt»

Boris Becker offenbart in TV-Show«Ich war Wunderkind und Wunderkinder werden nicht alt»

Ein Wendepunkt in ihrer finanziellen Lage war der Gewinn der Reality-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», der ihr neue Möglichkeiten eröffnete. Die Krönung zur Dschungelkönigin markierte einen Neuanfang.

Nach der Scheidung von Boris Becker im Jahr 2018, die von einem langen Rechtsstreit begleitet war, erlebte Lilly Becker eine schwierige Phase. Doch trotz der Herausforderungen blieb sie kämpferisch.

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

Einblicke in Haftzeit: Boris Becker stellt am Donnerstag in Berlin sein neues Buch «Inside» vor. Zur Premiere bringt der frühere Tennisprofi seine Familie mit. Darunter seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er sein fünftes Kind erwartet. Auch sein Sohn Noah, seine Schwester Sabine Becker-Schorp sowie seine Nichte und sein Neffe sind dabei.

29.09.2025

Besuch vom Gerichtsvollzieher. Lilly Becker wird am Münchner Oktoberfest abgeführt

Besuch vom GerichtsvollzieherLilly Becker wird am Münchner Oktoberfest abgeführt

Erster Rauschmiss im Dschungelcamp. Lilly Becker verrät, warum sie ins Gefängnis kam

Erster Rauschmiss im DschungelcampLilly Becker verrät, warum sie ins Gefängnis kam

Dschungelcamp. Lilly Becker plaudert Intimes über Boris aus

DschungelcampLilly Becker plaudert Intimes über Boris aus

Grosse Gefühle im Kino. «Pretty Woman» nochmals auf der grossen Leinwand – gewinne jetzt Tickets für die Iconic Night

Grosse Gefühle im Kino«Pretty Woman» nochmals auf der grossen Leinwand – gewinne jetzt Tickets für die Iconic Night

Eklat bei «Die Höhle der Löwen». Gründer machen Carl Maschmeyer hässig – er verlässt das TV-Studio

Eklat bei «Die Höhle der Löwen»Gründer machen Carl Maschmeyer hässig – er verlässt das TV-Studio

Zurich Film Festival. Geht Benedict Cumberbatch nun in Rente?

Zurich Film FestivalGeht Benedict Cumberbatch nun in Rente?