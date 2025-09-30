Lilly Becker wegen Finanz-Engpass aus London weggezogen

Lilly Becker zog wegen finanzieller Engpasse aus London weg. Marcus Brandt/dpa

Lilly Becker spricht offen über ihre finanziellen Schwierigkeiten, die sie vor ihrem Umzug nach Deutschland erleben musste. Besonders betroffen war ihr Sohn Amadeus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Noch fünf Euro auf Konto»: Wegen einer finanziellen Notlage zog Lilly Becker mit ihrem Sohn Amadeus von London zurück nach Deutschland.

Sie sprach offen im Podcast «Driven Women» über ihre Erfahrung und den Wunsch, für ihren Sohn ein stabiles Leben zu schaffen.

Lilly Becker fiel die Entscheidung zum Umzug schwer. Mehr anzeigen

Lilly Becker hat London den Rücken gekehrt. Die 48-Jährige lebte mehrere Jahre in der britischen Hauptstadt – zuletzt wurde ihr das Leben dort jedoch zu teuer. Als alleinerziehende Mutter entschied sie sich deshalb, mit Sohn Amadeus nach Deutschland zurückzukehren.

Im Podcast «Driven Women» äusserte sich Lilly Becker zu ihrer damaligen Situation: «Als alleinerziehende Mutter konnte ich mir das Leben in London nicht mehr leisten.» Ihr Kontostand war im Keller.

«Ich war 48 und hatte fünf Euro auf meinem Konto, es war so peinlich. Ich werde nie vergessen, wie es ist, hungrig zu sein und das eigene Kind hat auch Hunger», gestand sie.

Lilly Becker: «Ich habe es ihm erklärt»

Die Rückkehr nach Deutschland war für Lilly Becker ein bedeutender Schritt. «Es ist extrem hart, und ich möchte weiterhin auf dem gewohnten Niveau leben, das ich und mein Sohn gewohnt sind. Das möchte ich beibehalten, und im Moment bieten sich mir in Deutschland die besten Möglichkeiten», erklärte die 49-Jährige.

Die Entscheidung fiel ihr nicht leicht, doch sie sah darin eine Chance für ein neues Kapitel. «Ich habe es ihm erklärt, und er ist neugierig und offen. Auch schulisch wird es gut für ihn sein, weil es seinen Horizont erweitert», so Lilly Becker.

Ein Wendepunkt in ihrer finanziellen Lage war der Gewinn der Reality-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», der ihr neue Möglichkeiten eröffnete. Die Krönung zur Dschungelkönigin markierte einen Neuanfang.

Nach der Scheidung von Boris Becker im Jahr 2018, die von einem langen Rechtsstreit begleitet war, erlebte Lilly Becker eine schwierige Phase. Doch trotz der Herausforderungen blieb sie kämpferisch.

