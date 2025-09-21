  1. Privatkunden
Besuch vom Gerichtsvollzieher Lilly Becker wird am Münchner Oktoberfest abgeführt

Stefan Michel

21.9.2025

Lilly Becker schwingt den Hammer: Kurz davor hat sie ein Rencontre mit dem Gerichtsvollzieher gehabt.
Lilly Becker schwingt den Hammer: Kurz davor hat sie ein Rencontre mit dem Gerichtsvollzieher gehabt.
Bild: IMAGO/Michel Kaers

Lilly Becker, Ex-Frau von Boris Becker, soll am Oktoberfest in einem Zelt das erste Bierfass anstechen. Da steht plötzlich ein Gerichtsvollzieher neben ihr. Die Dschungelcamp-Siegerin rettet sich aus der Situation und zapft an.

Stefan Michel

21.09.2025, 16:41

22.09.2025, 12:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lilly Becker soll in einem Zelt am Oktoberfest das erste Bierfass anstechen.
  • Kurz vorher – auf der Wiesn – bittet sie ein Gerichtsvollzieher um die Begleichung einer offenen Rechnung.
  • Der Reality-TV-Star bezahlt und spricht danach von einer gezielten Aktion gegen sie.
Mehr anzeigen

Lilly Becker, die Frau, die lebenslang Boris Beckers Ex ist und seit 2025 Königin des Dschungelcamps, hat schon manche Schlagzeile gemacht.

Am Oktoberfest kommt eine weitere dazu. Denn bevor sie ihren prestigeträchtigen Job, das Anstechen des ersten Bierfasses im Zelt der Wildstuben, verrichten kann, bittet ein Mann um ihre Aufmerksamkeit: Er ist Gerichtsvollzieher.

«Er ist heiss auf Frauen – wie sein Vater». Lilly Becker spricht über Liebesleben von Sohn Amadeus

«Er ist heiss auf Frauen – wie sein Vater»Lilly Becker spricht über Liebesleben von Sohn Amadeus

Offenbar hat Becker Schulden, die der Gerichtsvollzieher gleich auf der Münchner Wiesn einziehen will. Ihre Managerin gibt «Bild» später bekannt, Becker habe die Rechnung sofort per «Echtzeit-Überweisung» beglichen. 

«Gezielte Aktion von wem»

Becker selber äussert sich auch zum Vorfall. Nach ihrer Interpretation hat da jemand nicht bloss eine finanzielle Rechnung mit ihr offen, sondern auch eine emotionale.

Das sei eine gezielte Aktion «von wem» – im Sinne von «von jemandem» –  gewesen. Die offene Rechnung sollte ihr und den Gästen wohl den fröhlichen Moment vermiesen. 

Falls das tatsächlich so war, scheint es nicht gelungen zu sein. Das Bier bringt sie danach, wie es das Drehbuch vorsieht, zum Fliessen.

