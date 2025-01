Lilly Becker plaudert Intimes über Boris aus

Tag 4 im «Dschungelcamp» 2025 Lilly Becker gibt private Details zu Ex-Ehemann Boris preis. Bild: RTL An Boris' neuer Frau Lilian hat Lilly Becker «kein Interesse». Bild: RTL Timur Ülker hat ein Nackt-Selfie an Bill Kaulitz geschickt. Bild: RTL Sam Dylan bricht zum dritten Mal eine Prüfung in Folge ab – Negativrekord! Bild: RTL Sam Dylan und Alessia Herren vergeigen die Prüfung - gemeinsam. Bild: RTL Tag 4 im «Dschungelcamp» 2025 Lilly Becker gibt private Details zu Ex-Ehemann Boris preis. Bild: RTL An Boris' neuer Frau Lilian hat Lilly Becker «kein Interesse». Bild: RTL Timur Ülker hat ein Nackt-Selfie an Bill Kaulitz geschickt. Bild: RTL Sam Dylan bricht zum dritten Mal eine Prüfung in Folge ab – Negativrekord! Bild: RTL Sam Dylan und Alessia Herren vergeigen die Prüfung - gemeinsam. Bild: RTL

Die Camper lauschen fasziniert, als Lilly Becker im Dschungelcamp von den Anfängen ihrer Liebe mit Boris Becker berichtet. «Wir waren das beste Team», schwärmt sie. Danach folgt ein Prüfungsdebakel.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lilly Becker sprach im Dschungelcamp offen über ihre Beziehung zu Boris Becker, erinnerte sich an ihre gemeinsame Zeit und nannte öffentlichen Druck als Grund für die Trennung.

Im Gespräch über Boris’ neue Ehefrau zeigte Lilly Desinteresse und betonte, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn wichtiger sei als andere Bindungen.

Neben Lillys Erzählungen sorgten Prüfungsabbrüche von Sam Dylan und Timur Ülkers Geständnis über geschmuggelte Brühwürfel für Aufsehen im Camp. Mehr anzeigen

Am vierten Tag im Dschungelcamp tut Lilly Becker das, worauf viele Fans der RTL-Sendung gehofft haben dürften: Sie plaudert über ihre Ex-Liebe Boris.

Nur Reality-TV-Sternchen Yeliz Koç muss zuvor noch fix aufgeklärt werden: «Ich weiss gar nichts über den. Was hat der gemacht?», fragt die 31-Jährige und erntet dafür einen entrüsteten Kommentar von ihrem fünf Jahre jüngeren TV-Kollegen Mauric Dziwak: «Bist du doof? Der ist mit der beste Tennisspieler der Welt gewesen!»

Lilly schwärmt derweil vom ersten Date mit Boris in einer Pizzeria. Hier kam es auch zum ersten Kuss. «Danach waren wir zusammen. Wenn wir gut miteinander waren, waren wir das beste Team», so Lilly.

Dreizehn Jahre hielt die Beziehung. Im Dschungeltelefon erinnert sich die 48-Jährige daran, wie alles anfing: «Er war da noch jung, er war fit, er war super hübsch. Zu mir war er immer ein Gentleman. Warum meinst du, dass er so viele Frauen bekommen hat? Er weiss genau, wie das Spiel geht.»

Am Ende hätten aber «zu viel Druck, zu viel Chaos, zu viel Öffentlichkeit» ihre Liebe zerstört. Heute würde die Mutter von Amadeus (14) eine Beziehung «besser ganz privat halten», erklärt sie.

Als Jörg Dahlmann Lilly auf Boris' neue Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (Hochzeit im Herbst 2024) anspricht, reagiert Lilly allergisch: «Die Frau interessiert mich gar nicht. Das meine ich nicht böse. Mir ist wichtig, dass Vater und Sohn eine Beziehung haben und niemand anderes!», sagt sie.

Der Sportmoderator kritisiert diese Haltung, findet, Lilly solle sich um eine bessere Beziehung zu der neuen Frau an Boris' Seite bemühen, allein schon wegen des gemeinsamen Sohns Amadeus. Doch die Niederländerin will davon nichts hören.

Bill Kaulitz bekam Nackt-Selfie von Timur Ülker

Sehr gespannt lauscht Sam Dylan hingegen, als Timur Ülker erzählt, was ihn mit Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz verbindet. Der sprach den Schauspieler auf einer Party auf dessen Teilnahme an der Nacktshow «Adam sucht Eva» (2017) an und neckte ihn mit der Grösse seines Geschlechtsteils. «Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen», so Timur, und schickte Bill ein Nackt-Selfie von sich: «Das kleine Problem war damit behoben», so der 35-Jährige grinsend.

Der Schauspieler war damals schon mit seiner Freundin Caroline Steinhof zusammen, gemeinsam haben sie zwei Kinder, wollen demnächst heiraten.

Ülker sorgte auch noch mit einer anderen Aktion im Camp für Furore: Er gab zu, ein paar Brühwürfel ins Camp geschmuggelt zu haben. «Das ist unser Feenstaub», grinsten die Camp-Köchinnen Yeliz und Alessia verschwörerisch.

Sam Dylans mehrfacher Prüfungsabbruch

Für Aufsehen der negativen Art sorgte Sam Dylan mit seinem dritten Prüfungsabbruch. So oft hintereinander habe noch kein Kandidat den Satz ‹Ich bin ein Star, holt mich hier raus!› gesagt, erklärten die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Auch im Team mit Alessia Herren stand am Ende der Prüfung das gleiche Ergebnis wie schon an den Vortagen fest: null Sterne.

Am fünften Tag ist das glücklose Duo erneut am Start, dieses Mal aber zusätzlich unterstützt von Lilly Becker. Die hat mittlerweile so viel Hunger, dass sie mit reichlich wütender Entschlossenheit ans Werk gehen wird. Bleibt abzuwarten, ob sie endlich dafür sorgen kann, dass die Camper einmal etwas anderes als Reis und Bohnen essen können.

