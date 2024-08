Schauspielerin Marie-Luise Marjan ist vor ein paar Wochen im Theater gestürzt und erlitt dabei einen Oberschenkelhalsbruch. Bild: IMAGO/Sven Simon

Marie-Luise Marjan ist «ganz böse» hingefallen. Dabei zog sich die Schauspielerin einen Oberschenkelhalsbruch zu. Doch die 84-Jährige hat offenbar «Glück im Unglück», wie sie jetzt in einem Interview verrät.

25 Mutterrollen hat Marie-Luisa Marjan im Laufe ihrer bisherigen Karriere als Schauspielerin gespielt – die bekannteste ist ganz sicher die der Mutter Beimer aus der «Lindenstrasse».

Nach dem Aus der deutschen TV-Serie im Frühling vor vier Jahren war die heute 84-Jährige auch weiterhin als Schauspielerin tätig.

Doch jetzt wurde Marjan ihr Beruf zum Verhängnis. Wie erst jetzt bekannt wurde, stürzte die Schauspielerin Anfang Juni im Theater und «fiel ganz böse hin».

Die Diagnose nach dem Röntgen in der Klinik: ein Oberschenkelhalsbruch.

Marie-Luisa Marjan will im Dezember ihr Comeback geben

Marie-Luisa Marjan hat Glück im Unglück gehabt, wie sie jetzt im Magazin «Bunte» erklärt: «Ich wurde sofort operiert. Meine Nerven und Blutverbindungen blieben so intakt.»

Nach der Operation erholte sich die Schauspielerin einige Wochen in einer Rehaklinik. «Zum ersten Mal in meinem Leben trainierte ich an Geräten, nie zuvor hatte ich ein Fitnessstudio betreten.»

Sie habe sich fest vorgenommen, dies künftig zu ändern. Im Gespräch mit «Bunte» gibt sich Marie-Luisa Marjan durchaus zuversichtlich: «In einem halben Jahr laufe ich wieder wie ein Reh.»

Dass die 84-Jährige Ende Jahr wieder fit sein will, hat mit ihrem Beruf zu tun: Im Dezember stehen neue Termine auf mehreren Theaterbühnen an.

