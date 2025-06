Liz Hurley Am 10. Juni 2025 feiert Liz Hurley ihren 60. Geburtstag. Bild: IMAGO/SOPA Images Am 8. Mai 2025 nahmen Liz Hurley und ihr Sohn Damian Hurley an der ersten Charity-Night der Umbrella Foundation im The Wellem in Düsseldorf teil. Als Ehrengast trug die Schauspielerin, die am 10. Juni ihren 60. Geburtstag feiert, ein goldenes Bustierkleid unter einem Bolero mit Federn. Bild: IMAGO/Panama Pictures Am 12. April 2025 erschien Elizabeth Hurley in einem Metallic-Kleid mit einem gewagten Ausschnitt und bewies, dass sie ihrem selbstbewussten 90s-Stil aus Pailletten, und gewagten Schnitten treu bleibt. Bild: IMAGO/Future Image Auf den roten Teppichen glänzt sie stets mit einer Mischung aus Hollywood-Glamour und provokanten Akzenten. Bild: IMAGO/BREUEL-BILD Sie ist eine glitzernde Stilikone der 90s und 2000er Jahre: Bei der 32. Elton John AIDS Foundation Party im März 2024 trug sie eine hoch geschlitzte Robe mit tiefem Ausschnitt. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire Ihr erster grosser Modemoment war die Premiere von «Vier Hochzeiten und ein Todesfall» im Jahr 1994, als sie das berühmte «That Dress» von Versace trug – mit Sicherheitsnadeln und hohem Seitenschlitz. Damals noch ein unbekanntes Model, wurde sie durch Donatellas Entscheidung, ihr die Robe zu geben, über Nacht zur Stilikone. Bild: IMAGO/Avalon.red Ob aus Satin, Spitze, mit Strass besetzt oder in leuchtenden Farben – wie etwa auf dem Foto aus Cannes 1996: Ihre Outfits sind alles andere als langweilig und verkörpern den typischen Stil der Neunzigerjahre – jener Zeit, in der sie mit Hugh Grant an ihrer Seite verliebt über die roten Teppiche der Welt schritt. Bild: imago images/Mary Evans In Los Angeles trug Liz Hurley ein «Naked Dress» aus schwarzer Spitze, ein Look, den man auch im Jahr 2025, in dem transparente Kleider wieder in Mode sind, durchaus nachmachen könnte. Bild: KEYSTONE Am 2. Juni 1999 erschien die Schauspielerin am Arm von Hugh Grant in einem metallischen, gefährlich geschlitzten Kleid. Bild: IMAGO/Avalon.red Bei der Premiere des Films «Mickey Blue Eyes» am 11. August 1999 zog Liz Hurley in einem glitzernden, langen Kleid mit geometrischen Mustern die Aufmerksamkeit auf sich. Diese glamouröse Kreation mit schmalen Trägern und freiem Rücken unterstrich perfekt ihren ikonischen Stil der 90er Jahre, der Sinnlichkeit und Eleganz miteinander verband. Bild: IMAGO/Avalon.red Bei einer Vanity Fair Party im Jahr 2001 setzte Liz Hurley an der Seite von Pamela Anderson auf ein geschlitztes Slipdress im Y2K-Stil. Ein Look, von dem man sich auch im Jahr 2025 noch inspirieren lassen kann, da der 2000er Jahre-Trend nicht nachlässt. Bild: IMAGO/Avalon.red Der Star und ihr Lebensgefährte Arun Nayar bei der Veranstaltung «Fashion Rocks For The Prince's Trust» im Oktober 2003. Hurley trug ein gerüschtes Slipdress mit einem Farbverlauf, typisch Nullerjahre! Bild: KEYSTONE Eine neue Veranstaltung, ein neues seidiges Slipdress für Hurley, die eng anliegende Silhouetten im Babydoll-Stil, schwindelerregende Dekolletés und gefährlich geschlitzte Röcke zu Schlüsselelementen ihres Signature-Stils macht. Bild: IMAGO/Avalon.red Filmfestspiele von Cannes 2006: Liz Hurley verkörpert den Y2K-Stil mit ihren ultra-glamourösen und gewagten Outfits. Bild: KEYSTONE 2005 trug Liz Hurley ein kurzes Slipdress bei einer Estée Lauder-Veranstaltung. Bild: IMAGO/Avalon.red Zwanzig Jahre später setzt Liz Hurley immer noch auf Pailletten und ultrakurze Silhouetten wie bei der Harper Bazaar-Veranstaltung Women of the Year 2024. Bild: IMAGO/CordonPress Ihr Stil ist nach wie vor eine Mischung aus selbstbewusstem Glamour, Sinnlichkeit und einem gewissen provokativen Geist, der typisch für die Y2K-Ära ist. Bild: KEYSTONE Liz Hurley 2024 in New York: Das Twinset ist einer der typischen Looks von Liz Hurley. Entgegen dem braven Image des klassischen Twinsets twistet sie es mit Miniröcken, engen Hosen oder hohen Absätzen. Das Ergebnis ist ein schicker, femininer und sehr Y2K-mässiger Look, der ihrem Image als glamouröse Fashion-Ikone der 2000er Jahre gerecht wird. Bild: IMAGO/MediaPunch Liz Hurley Am 10. Juni 2025 feiert Liz Hurley ihren 60. Geburtstag. Bild: IMAGO/SOPA Images Am 8. Mai 2025 nahmen Liz Hurley und ihr Sohn Damian Hurley an der ersten Charity-Night der Umbrella Foundation im The Wellem in Düsseldorf teil. Als Ehrengast trug die Schauspielerin, die am 10. Juni ihren 60. Geburtstag feiert, ein goldenes Bustierkleid unter einem Bolero mit Federn. Bild: IMAGO/Panama Pictures Am 12. April 2025 erschien Elizabeth Hurley in einem Metallic-Kleid mit einem gewagten Ausschnitt und bewies, dass sie ihrem selbstbewussten 90s-Stil aus Pailletten, und gewagten Schnitten treu bleibt. Bild: IMAGO/Future Image Auf den roten Teppichen glänzt sie stets mit einer Mischung aus Hollywood-Glamour und provokanten Akzenten. Bild: IMAGO/BREUEL-BILD Sie ist eine glitzernde Stilikone der 90s und 2000er Jahre: Bei der 32. Elton John AIDS Foundation Party im März 2024 trug sie eine hoch geschlitzte Robe mit tiefem Ausschnitt. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire Ihr erster grosser Modemoment war die Premiere von «Vier Hochzeiten und ein Todesfall» im Jahr 1994, als sie das berühmte «That Dress» von Versace trug – mit Sicherheitsnadeln und hohem Seitenschlitz. Damals noch ein unbekanntes Model, wurde sie durch Donatellas Entscheidung, ihr die Robe zu geben, über Nacht zur Stilikone. Bild: IMAGO/Avalon.red Ob aus Satin, Spitze, mit Strass besetzt oder in leuchtenden Farben – wie etwa auf dem Foto aus Cannes 1996: Ihre Outfits sind alles andere als langweilig und verkörpern den typischen Stil der Neunzigerjahre – jener Zeit, in der sie mit Hugh Grant an ihrer Seite verliebt über die roten Teppiche der Welt schritt. Bild: imago images/Mary Evans In Los Angeles trug Liz Hurley ein «Naked Dress» aus schwarzer Spitze, ein Look, den man auch im Jahr 2025, in dem transparente Kleider wieder in Mode sind, durchaus nachmachen könnte. Bild: KEYSTONE Am 2. Juni 1999 erschien die Schauspielerin am Arm von Hugh Grant in einem metallischen, gefährlich geschlitzten Kleid. Bild: IMAGO/Avalon.red Bei der Premiere des Films «Mickey Blue Eyes» am 11. August 1999 zog Liz Hurley in einem glitzernden, langen Kleid mit geometrischen Mustern die Aufmerksamkeit auf sich. Diese glamouröse Kreation mit schmalen Trägern und freiem Rücken unterstrich perfekt ihren ikonischen Stil der 90er Jahre, der Sinnlichkeit und Eleganz miteinander verband. Bild: IMAGO/Avalon.red Bei einer Vanity Fair Party im Jahr 2001 setzte Liz Hurley an der Seite von Pamela Anderson auf ein geschlitztes Slipdress im Y2K-Stil. Ein Look, von dem man sich auch im Jahr 2025 noch inspirieren lassen kann, da der 2000er Jahre-Trend nicht nachlässt. Bild: IMAGO/Avalon.red Der Star und ihr Lebensgefährte Arun Nayar bei der Veranstaltung «Fashion Rocks For The Prince's Trust» im Oktober 2003. Hurley trug ein gerüschtes Slipdress mit einem Farbverlauf, typisch Nullerjahre! Bild: KEYSTONE Eine neue Veranstaltung, ein neues seidiges Slipdress für Hurley, die eng anliegende Silhouetten im Babydoll-Stil, schwindelerregende Dekolletés und gefährlich geschlitzte Röcke zu Schlüsselelementen ihres Signature-Stils macht. Bild: IMAGO/Avalon.red Filmfestspiele von Cannes 2006: Liz Hurley verkörpert den Y2K-Stil mit ihren ultra-glamourösen und gewagten Outfits. Bild: KEYSTONE 2005 trug Liz Hurley ein kurzes Slipdress bei einer Estée Lauder-Veranstaltung. Bild: IMAGO/Avalon.red Zwanzig Jahre später setzt Liz Hurley immer noch auf Pailletten und ultrakurze Silhouetten wie bei der Harper Bazaar-Veranstaltung Women of the Year 2024. Bild: IMAGO/CordonPress Ihr Stil ist nach wie vor eine Mischung aus selbstbewusstem Glamour, Sinnlichkeit und einem gewissen provokativen Geist, der typisch für die Y2K-Ära ist. Bild: KEYSTONE Liz Hurley 2024 in New York: Das Twinset ist einer der typischen Looks von Liz Hurley. Entgegen dem braven Image des klassischen Twinsets twistet sie es mit Miniröcken, engen Hosen oder hohen Absätzen. Das Ergebnis ist ein schicker, femininer und sehr Y2K-mässiger Look, der ihrem Image als glamouröse Fashion-Ikone der 2000er Jahre gerecht wird. Bild: IMAGO/MediaPunch

Am 10. Juni feiert Elizabeth Hurley ihren 60. Geburtstag. Das sind viele rote Teppiche und atemberaubende Outfits im Laufe der Jahre. Ein Rückblick auf den ultra-femininen, sexy und sehr «90er»-Jahre-Stil der Schauspielerin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Liz Hurleys Stil ist seit den 90er-Jahren unverkennbar: feminin, glamourös und gewagt.

Ihren Durchbruch als Stil-Ikone hatte sie 1994 mit dem legendären Sicherheitsnadel-Kleid von Versace.

Bis heute bleibt sie diesem Look treu – mit figurbetonten Outfits, tiefen Dekolletés und viel Glanz.

Auch mit 60 Jahren bleibt sie ein Sinnbild für den Modegeist der 90er und Nullerjahre. Mehr anzeigen

Der Stil von Liz Hurley ist unverwechselbar: ultrafeminin, glamourös und mutig. Seit den 90er-Jahren bringt Liz Hurley die roten Teppiche zum Glühen – mit figurbetonten Slipdresses, tiefen Dekolletés und gefährlich hoch geschlitzten Röcken. Ob aus Satin, Spitze, mit Strass verziert oder in knalligen Farben – ihre Outfits sind alles andere als langweilig und verkörpern den Geist der 90er-Jahre, jener Zeit, in der sie an der Seite von Hugh Grant verliebt über die roten Teppiche der Welt schritt.

Slipdress und nackte Haut

Ihren ersten grossen Fashion-Moment hatte sie 1994 bei der Premiere von «Vier Hochzeiten und ein Todesfall», als sie das mittlerweile legendäre «That Dress» trug – ein seitlich geschlitztes Versace-Kleid, zusammengehalten von grossen Sicherheitsnadeln. Damals war sie noch ein unbekanntes Model, doch Donatella Versace entschied, dass sie dieses Kleid tragen würde – und machte Hurley damit über Nacht zur Stil-Ikone.

Der Hurley-Stil war geboren. Es folgte eine Reihe ähnlich aufsehenerregender Femme-Fatale-Looks... Und selbst im Jahr 2025, in dem Liz Hurley ihren 60. Geburtstag feiert, scheint dieser Stil kein bisschen verblasst zu sein. Während sich die Mode stetig wandelt, bleibt Hurley bemerkenswert treu dem Look, mit dem sie einst berühmt wurde – wie aus der Zeit gefallen. Und da die 90er und die Nullerjahre in der Mode längst ihr Comeback feiern, schreckt sie weder vor figurbetonten Schnitten noch tiefen Dekolletés oder glitzernden Materialien zurück – schliesslich hat sie nie etwas anderes getragen.

Video aus dem Ressort: