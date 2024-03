Liz Hurley dreht Erotikfilm – mit ihrem Sohn hinter der Kamera

Schauspielerin Liz Hurley spielt im Erotikfilm «Strictly Confidential» von ihrem 21-jährigen Sohn Damien mit. Bild: imago images/ZUMA Wire

Mutter und Sohn drehen zusammen einen Film. Klingt im ersten Moment nach nichts Besonderem. Aber im Erotikfilm von Damian Hurley ist seine eigene Mutter Liz in einigen heissen Szenen zu sehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die britische Schauspielerin Liz Hurley hat eine Rolle im neuen Film von ihrem 21-jährigen Sohn Damien Hurley inne.

Das Besondere dabei: «Strictly Confidential» ist ein Erotikfilm und Hurley ist darin mehrfach leicht bekleidet zu sehen.

Die Brit*innen staunten nicht schlecht, als Liz Hurley in der TV Serie «The Royals» ab 2015 die Queen verführerischer spielte, als es dem Buckingham-Palast recht sein konnte, und mehr sexy Dessous als königliche Zurückhaltung zeigte.

Nun könnte das Staunen der Menschen auf der britischen Insel möglicherweise noch ein bisschen grösser werden.

Der Grund: Im Erotikfilm «Strictly Confidential» (auf Deutsch: streng vertraulich) macht die 58-jährige Schauspielerin mit Kollegin Pear Chiravara herum. Und das wenig zimperlich, schreibt die «Bild».

Der Macher des Filmes ist der Sohn von Liz Hurley

Na ja, dass es in einem Erotikfilm Nacktszenen gibt, ist keine grosse Überraschung.

Die Überraschung ist vielmehr die Tatsache, dass der Macher des Werkes Damian Hurley heisst. Der junge Mann ist 21 Jahre alt und der Sohn von Liz Hurley.

Laut der Film-Datenbank IMDb.com ist «Strictly Confidential» das erste Spielfilm-Projekt von Hurley Junior, der auch das Drehbuch dazu verfasst hat.

Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die in eine Welt aus Sex, Doppelzüngigkeit und Verrat hineingezogen wird, während sie verzweifelt versucht, das Geheimnis um den Selbstmord ihrer besten Freundin aufzudecken.

Liz Hurley löste ein altes Versprechen ein

«Häufig zerren im Showgeschäft die Eltern ihre Kinder auf die Bühne, hier scheint es genau andersherum», schreibt die «Bild» zum gemeinsamen Projekt von Sohn und Mutter.

Damit löste Liz Hurley, zumindest erzählt dies Damian Hurley im Magazin «People» so, ein Versprechen ein, dass sie ihrem Sohn im Alter von acht Jahren gegeben habe. Um in seinem ersten Film mitzuspielen, soll seine Mutter ihm gesagt haben, dass sie sofort alles stehen und fallen lassen würde.

Man schrieb das Jahr 2010 und der achtjährige Damian Hurley drehte seinen ersten Kurzfilm mit dem Titel «Boy on the Beach». Die Handlung: Liz, also seine Mutter, flüchtet auf eine Insel und verführt dort einen jungen Mann.

Sohn, Mutter und Erotik – die Familie Hurley scheint da keine grösseren Hemmungen zu haben.

Damian Hurley: «Es war wirklich inspirierend»

Die Machtdynamik zwischen einem Regisseur und den Schauspieler*innen können «selbst in den besten Zeiten kompliziert» sein, erklärt Damian Hurley im Interview mit dem Magazin «People».

Dagegen sei die Zusammenarbeit mit seiner Mutter eine tägliche Freude gewesen.

Und weiter: «Es war wirklich inspirierend, unermüdlich mit einer so engagierten und talentierten Besetzung zusammenzuarbeiten. Ich bin allen Beteiligten auf ewig dankbar, dass sie mir vertrauen und an mich glauben.»

Für die Schweiz wurde bisher noch kein Erscheinungsdatum für «Strictly Confidential» bekannt gegeben.

