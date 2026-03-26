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Ermittler geben Ursache bekannt Reality-TV-Star liegt tagelang tot und unentdeckt in Wohnung

Valérie Passello

26.3.2026

Loana war am 15. März leblos in ihrem Haus in Nizza aufgefunden worden.
Loana war am 15. März leblos in ihrem Haus in Nizza aufgefunden worden.
IMAGO/ABACAPRESS

Die französische Reality-Pionierin Loana ist tot. Die Behörden schliessen ein Fremdverschulden derzeit aus.

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Agence France-Presse, Marjorie Kublun

26.03.2026, 14:15

26.03.2026, 14:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die frühere Reality-TV-Teilnehmerin Loana wurde tot in ihrer Wohnung in Nizza gefunden.
  • Laut Staatsanwaltschaft könnte ein Sturz die Todesursache sein, Hinweise auf Fremdeinwirkung fehlen.
  • Die 48-Jährige galt als erste grosse Reality-TV-Berühmtheit Frankreichs.
Mehr anzeigen

Die französische Reality-TV-Pionierin Loana Petrucciani ist tot in ihrer Wohnung in Nizza aufgefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass ein Unfall zum Tod geführt haben könnte.

Die 48-Jährige wurde am Mittwochabend von Einsatzkräften entdeckt, nachdem ein Nachbar Alarm geschlagen hatte. Er hatte sie mehrere Tage lang nicht gesehen. Da die Wohnungstür von innen verschlossen war, verschafften sich die Rettungskräfte über ein Fenster Zugang.

Nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts Damien Martinelli war die Frau «offensichtlich bereits seit mehreren Tagen tot». Auch ihr Hund wurde leblos in der Wohnung gefunden.

Vermutungen von Sturz als mögliche Ursache

Erste Hinweise aus den Ermittlungen sprechen für einen Sturz als mögliche Ursache. Verletzungen am Hinterkopf sowie weitere Spuren am Körper könnten laut den Behörden darauf hindeuten. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht.

Die Justiz hat eine Untersuchung zur Klärung der Todesumstände eingeleitet. Der Leichnam wurde für eine Obduktion und weitere Untersuchungen in die Gerichtsmedizin überführt.

Loana wurde im Jahr 2001 durch die Reality-Show «Loft Story» landesweit bekannt und gilt als eine der ersten grossen Figuren dieses Fernsehformats in Frankreich. Die Sendung entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen und prägte das Genre nachhaltig.

In den Jahren nach ihrem Durchbruch zog sich die frühere TV-Persönlichkeit zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Berichten zufolge war ihr Leben von gesundheitlichen Problemen und persönlichen Krisen geprägt.

Der ehemalige Reality-TV-Teilnehmer Steevy Boulay würdigte sie in den sozialen Medien mit emotionalen Worten und erinnerte an ihren kometenhaften Aufstieg und die schwierigen Jahre danach.

Die Ermittlungen dauern an.

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