Weippert musste wegen einer Hirnhautentzündung ins Spital. (Archivbild) dpa

Lola Weippert kam während ihrer Sommerferien mit einer Hirnhautentzündung ins Spital. Nun ist die Moderatorin nach eigenen Worten wieder bereit, durchzustarten.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen TV-Moderatorin Lola Weippert musste wegen einer gefährlichen Hirnhautentzündung mehrere Wochen im Spital verbringen.

In einem Instagram-Post schilderte sie den ernsten Verlauf und betonte die Gefährlichkeit der Krankheit mit einem drastischen Beispiel ihres Arztes.

Nun ist Weippert vollständig genesen und bereit, wieder im Alltag Gas zu geben. Mehr anzeigen

TV-Moderatorin Lola Weippert hat ihren Spitalaufenthalt gut überstanden. «Ich bin zurück nach 3 Wochen Zwangspause und danke euch fürs an mich denken», schrieb die 29-Jährige auf Instagram. «Ich lag mit Hirnhautentzündung im Krankenhaus, denn eine Meningitis kann lebensbedrohlich sein», schrieb Weippert weiter.

Weippert schilderte in dem Post eindrücklich, wie gefährlich die Krankheit sein kann: Ihr Arzt habe ihr gesagt, dass bei einem Patienten von ihm eine Hirnhautentzündung um 11 Uhr morgens diagnostiziert wurde.

Zwei Stunden später sei er tot gewesen. «Dementsprechend schnell musste ich die Bremse ziehen und alles absagen», schrieb Weippert.

Weippert bedankte sich auch beim Spitalpersonal. «Ich habe mir genug Zeit genommen, um mich vollständig auszukurieren und fühle mich jetzt wieder bereit, mit euch durchzustarten», schrieb sie zudem.

Weippert meldete sich schon vor zwei Wochen aus der Klinik

Die Moderatorin hatte sich vor zwei Wochen aus dem Notfall gemeldet: «Hatte mir meinen Sommerurlaub etwas anders vorgestellt.» Details zu den Hintergründen nannte die Moderatorin in ihrem ersten Post nicht.

Weippert moderierte mehrere Jahre die RTL-Realityshow «Temptation Island» und soll ein neues Dating-Format mit dem Titel «FBoy Island» für den Streamingdienst Prime Video präsentieren.

Mehr Videos aus dem Ressort