Lola Young gelang in kurzer Zeit den Durchbruch. sda

Lola Young schaffte mit ihrem Hit «Messy» den internationalen Durchbruch und steht heute auf den grossen Festivalbühnen. Beim jüngsten Auftritt kam es jedoch zu einem Zusammenbruch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lola Young gelang in kurzer Zeit der Durchbruch in der internationalen Musikwelt, angetrieben durch ihren viralen Hit «Messy» und grosse Bühnenauftritte

Trotz Erfolgen kämpft die junge Sängerin offen mit psychischen Erkrankungen wie Schizoaffektiver Störung und ADHS, was sie immer wieder auch in ihrer Karriere beeinflusst.

Zuletzt brach sie während eines Konzerts in New York auf der Bühne zusammen, musste Auftritte absagen und sorgt damit für Besorgnis unter ihren Fans.

Aus dem sprichwörtlichen Nichts katapultierte sie sich an die Spitze: Heute steht Lola Young als Headlinerin auf den grössten Festivalbühnen, kollaboriert mit Stars der internationalen Musikwelt – und Billie Eilish lud sie gar ein, ihre gesamte Tour zu eröffnen. Was andere über Jahrzehnte mühsam aufbauen, gelang Young in wenigen Jahren.

Young wuchs in einer musikalischen Familie in Beckenham im Süden Londons auf. Ihre Mutter ist Engländerin, ihr Stiefvater hat jamaikanische-chinesische Wurzeln und war professioneller Bassist. Rhythmus liegt ihr also im Blut.

Schon früh wurde sie von ihrer Mutter animiert, Klavier zu lernen, und brachte sich später selbst das Gitarrespiel bei. Ihre Leidenschaft für Musik und Songwriting entdeckte sie mit elf Jahren, und mit 13 Jahren hatte sie ihre ersten Auftritte in Pubs.

Lola Young an ihrem Konzert auf dem Gurtenfestival in Bern im Sommer. blue News

Später besuchte sie schliesslich die renommierte Brit School in London, eine Schule für Nachwuchstalente, und gewann schon mit 13 einen nationalen Open-Mic-Wettbewerb.

Bereits während der Zeit an der Brit School zog sie die Aufmerksamkeit ihrer heutigen Manager Nick Shymansky und Nick Huggett auf sich – jene beiden, die einst die Karrieren von Amy Winehouse und Adele mitprägten. Bei lokalen Auftritten und Open-Mic-Abenden entdeckten sie ihr Talent, kurz darauf folgte der Vertrag bei Island Records.

Diagnose: Schizoaffektive Störung und ADHS

Als letztes Jahr schliesslich ihr Hit-Song «Messy» veröffentlicht wurde, wurde die 24-Jährige schlagartig berühmt. Vor allem auf den sozialen Medien, insbesondere auf TikTok, verbreitete sich der virale Hit rasant. Dann tanzten Stars wie Sofia Richie, Reese Witherspoon und Kylie Jenner zu dem Lied auf Social Media, was die Bekanntheit weiter steigerte.

Lola Young singt über Körperbild, Sexualität, narzisstische Männer – und über das Chaos ihres eigenen Kopfes. Mit 17 wurde bei ihr nämlich eine Schizoaffektive Störung diagnostiziert, später auch schweres ADHS.

Gegenüber «The Telegraph» verriet sie damals: «Es liegt in meiner Familie – mein Onkel väterlicherseits hatte Schizophrenie und der Bruder meiner Mutter hatte Depressionen, und beide sind gestorben.»

Gegen ihre Erkrankung nimmt Young Medikamente, sobald sie spürt, dass eine Episode bevorsteht. Manchmal hat sie jedoch keine Kontrolle mehr und wird selbst davon überrascht, erzählt sie dem «The Telegraph» weiter.

Sie erklärte: «Stellen Sie sich eine Flasche vor, die überläuft. Irgendwann ist es unmöglich, den Deckel wieder aufzusetzen, weil sie einfach viel zu stark geschüttelt wurde.». Sie erklärte offen, dass ihre manischen Episoden manchmal bis zu einem Monat andauern können, was sie daran hindert, aufzutreten und zu schlafen.

«Es war eigentlich furchtbar»

Obwohl Young offen über ihre Kämpfe spricht, tritt sie weiterhin selbstbewusst auf den grossen Bühnen auf – und erlebt dabei die guten wie die schwierigen Seiten ihres Erfolgs.

Youngs Ruhm hat sie ins Rampenlicht katapultiert – und ihr zugleich abverlangt, dort standzuhalten. Beim Coachella-Festival rannte sie wegen der 40 Grad Hitze von der Bühne, um sich zu übergeben, kam dann zurück und beendete ihr Set.

Die Situation nahm sie damals allerdings mit Humor und witzelte später auf Social Media: «Das bin nicht ich, wie ich mein erstes Coachella spiele und die ganze Zeit würge und kotze.»

In Wembley liess sie ein defektes In-Ear-Gerät mitten in «Messy» stranden. Sie weinte. Die Aufnahmen machten die Runde. «Es war eigentlich furchtbar, aber es ist wohl ein verdammt gutes Video geworden», sagt sie zu «Elle».

«Ich konnte die Musik nicht hören, weil sich der Sender nicht verbunden hat. Ich musste das Ohrstück herausnehmen, und das Echo warf mich völlig aus dem Takt. Aber ich habe es wieder eingefangen. Ich trete seit langem auf – ich war nicht im Begriff, von der Bühne zu gehen. Das ist meine Haltung. Dinge werden nicht immer perfekt sein», sagt sie weiter.

Zusammenbruch auf der Bühne

Und dann wird natürlich stets über ihr Aussehen oder ihr Verhalten diskutiert. Immer wieder wird Young wegen ihres Stils als «too much» abgestempelt – eine Gegenreaktion auf die Mainstream dominierende «Clean-Girl»-Ästhetik.

Weitere Vorwürfe, die ihr entgegenschlugen: Sie sei «undankbar», weil sie bei ihrer Brit-Award-Nominierung nicht gelächelt habe, und sogar ein «Nepo-Baby» – ihre Grosstante ist die «Grüffelo»-Autorin Julia Donaldson.

Nun stellt sich die Frage: Kann das einem nicht zu viel werden? Am 27. September schliesslich der Schock: Lola Young bricht während eines Auftrittes am All Things Go Music Festival in New York mitten auf der Bühne zusammen, wie «People» berichtet.

Auf mehreren Videos ist zu sehen, wie sie ein paar Schritte nach hinten geht und schliesslich zusammenbricht. Daraufhin umringen Mitarbeiter sie und tragen sie von der Bühne.

Was genau den Zwischenfall auslöste, ist bisher nicht bekannt. Am Samstagabend informierte Young in einer Instagram-Story, dass es ihr besser gehe. Sie sagte aber ihr nächstes Konzert ab, das am Sonntag in Columbia in Maryland hätte stattfinden sollen. Young nannte weder für ihren Zusammenbruch noch für die Absage einen konkreten Grund. Auch ihr Management gab auf Anfrage der «New York Times» keine Auskunft.

Unter dem Statement von Young zeigen sich ihre Fans besorgt. «Pass auf dich auf», «wir lieben dich», «du schuldest niemandem was» oder «nimm dir Zeit», wird etwa kommentiert.

Konzerte abgesagt

Zu Beginn ihres Sets meinte Young, dass sie «ein paar schwierige Tage» hatte. Zudem merkte sie an: «Manchmal kann einem das Leben wirklich das Gefühl geben, dass man nicht weitermachen kann, aber weisst du was, heute bin ich aufgewacht und habe die Entscheidung getroffen, hierherzukommen.»

Am 26. September – ein Tag vor dem Vorfall – sagte die Künstlerin auf der Bühne ihren Auftritt bei dem Konzert «We Can Survive ab». Nach der Absage des Konzerts am Freitag habe aber ihr Manager Nick Shymansky ein Statement in den sozialen Medien veröffentlicht, wie «Billboard» berichtete: «Lola geht sehr offen mit ihrer psychischen Gesundheit um, und es gibt sehr selten Tage, an denen mein Team und ich Massnahmen ergreifen müssen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten», habe Shymansky geschrieben

Young sei eine «unglaubliche Person» und nehme ihre Fans, ihre Karriere und ihre Auftritte immer sehr ernst, so Shymansky weiter. Er entschuldigte sich bei den Fans für die Unannehmlichkeiten.