«Werde eine Weile weg sein»Lola Young sagt nach Zusammenbruch alle Konzerte ab
Oliver Kohlmaier
1.10.2025
Die Sängerin Lola Young hat alle restlichen Konzerte ihrer Tour abgesagt und angekündigt, sich länger aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Wenige Tage zuvor war sie bei einem Auftritt zusammengebrochen.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Die Sängerin Lola Young hat alle restlichen Konzerte ihrer Tour abgesagt.
«Ich werde eine Weile weg sein», schrieb sie auf Instagram.
Wenige Tage zuvor war Lola Young bei einem Auftritt in New York zusammengebrochen.
Auf Instagram schreibt die Künstlerin: «Ich werde eine Weile weg sein. Es schmerzt mich es zu sagen, aber ich werde für die absehbare Zukunft alles absagen müssen. Vielen Dank für eure Liebe und Unterstützung.»
«Hoffe wirklich, ihr gebt mir eine zweite Chance»
Das sie ihre Fans enttäuschen müsse, die bereits ein Ticket gekauft hatten, tue ihr leid. Diese würden zurückerstattet. «Ich hoffe wirklich, ihr gebt mir eine zweite Chance, wenn ich an mir gearbeitet habe und stärker zurückkomme», schreibt Young.
Was genau den Zusammenbruch bei ihrem Konzert in New York City auslöste, ist bisher nicht bekannt. Am Samstagabend informierte Young in einer Instagram-Story zunächst, dass es ihr besser gehe. Sie sagte aber ihr nächstes Konzert ab, das am Sonntag in Columbia in Maryland hätte stattfinden sollen.
Young nannte weder für ihren Zusammenbruch noch für die Absage einen konkreten Grund. Auch ihr Management gab auf Anfrage der «New York Times» keine Auskunft.