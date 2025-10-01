  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Werde eine Weile weg sein» Lola Young sagt nach Zusammenbruch alle Konzerte ab

Oliver Kohlmaier

1.10.2025

Lola Young hat alle restlichen Konzerte ihrer Tour abgesagt.
Lola Young hat alle restlichen Konzerte ihrer Tour abgesagt.
Bild: Alberto Pezzali/Invision/AP/Keystone

Die Sängerin Lola Young hat alle restlichen Konzerte ihrer Tour abgesagt und angekündigt, sich länger aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Wenige Tage zuvor war sie bei einem Auftritt zusammengebrochen.

Redaktion blue News

01.10.2025, 19:36

01.10.2025, 20:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Sängerin Lola Young hat alle restlichen Konzerte ihrer Tour abgesagt.
  • «Ich werde eine Weile weg sein», schrieb sie auf Instagram.
  • Wenige Tage zuvor war Lola Young bei einem Auftritt in New York zusammengebrochen.
Mehr anzeigen

Die britische Sängerin Lola Young hat alle restlichen Konzerte ihrer Tour abgesagt. 

Bei einem Konzert in New York City brach die Sängerin mitten im Song auf der Bühne zusammen. Einen Tag zuvor hatte sie einen Auftritt wegen einer «sensiblen Angelegenheit» abgesagt. Nun bestätigt Young selbst, dass es ihr schlecht gehe und sie eine Pause brauche.

Auf Instagram schreibt die Künstlerin: «Ich werde eine Weile weg sein. Es schmerzt mich es zu sagen, aber ich werde für die absehbare Zukunft alles absagen müssen. Vielen Dank für eure Liebe und Unterstützung.»

«Hoffe wirklich, ihr gebt mir eine zweite Chance»

Das sie ihre Fans enttäuschen müsse, die bereits ein Ticket gekauft hatten, tue ihr leid. Diese würden zurückerstattet. «Ich hoffe wirklich, ihr gebt mir eine zweite Chance, wenn ich an mir gearbeitet habe und stärker zurückkomme», schreibt Young.

«Messy»-Sängerin. Lola Young bricht auf der Bühne zusammen – was ist da los?

«Messy»-SängerinLola Young bricht auf der Bühne zusammen – was ist da los?

Was genau den Zusammenbruch bei ihrem Konzert in New York City auslöste, ist bisher nicht bekannt. Am Samstagabend informierte Young in einer Instagram-Story zunächst, dass es ihr besser gehe. Sie sagte aber ihr nächstes Konzert ab, das am Sonntag in Columbia in Maryland hätte stattfinden sollen.

Young nannte weder für ihren Zusammenbruch noch für die Absage einen konkreten Grund. Auch ihr Management gab auf Anfrage der «New York Times» keine Auskunft.

Meistgelesen

US-Handelsminister inszeniert sich im TV – auf Kosten der Schweiz
Ausnahmezustand in München – was wir wissen und was nicht
US-Demokraten erzwingen Stillstand – ist die Opposition zurück?
Das ist der neue Kopf-Sponsor von Lara Gut-Behrami
Beatrice Egli spricht über den schlimmsten Abend ihrer Karriere