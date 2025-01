Loriots Tochter Susanne von Bülow stirbt mit 66 Jahren

Susanne von Bülow (links) im Jahr 2011 an einer Gedenkfeier für ihren Vater. KEYSTONE/Klaus-Dietmar Gabbert/dapd

Traurige Nachrichten aus dem Hause von Bülow: Die Tochter des grossen Humoristen Loriot ist im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben. Dies bestätigte ihre Schwester.

Dies berichtet die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf ihre ältere Schwester Bettina, der es nach dem überraschenden Tod von Susanne schlecht geht. Es sei ein «grosser Schock».

Susanne von Bülow starb demnach in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar an einem Herzstillstand. Mehr anzeigen

Susanne von Bülow, Tochter des berühmten Humoristen Vicco von Bülow (1923 bis 2011) alias Loriot, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Ihre ältere Schwester Bettina (70) hat die traurigen Nachrichten der «Bild» bestätigt.

«Meine Schwester starb am Sonntag vor einer Woche an einem Herzstillstand», wird die 70-Jährige von der Zeitung zitiert. Es sei ein «grosser Schock» und ihr gehe es «nicht gut». Bettina von Bülow sagt: «Ich fahre jetzt los, um sie noch einmal zu verabschieden. Ich kann im Moment nicht mehr sagen, ihr Tod geht mir sehr nah.»

Demnach kam Susannes Tod überraschend, wie ihr Lebensgefährten Michael R. im Gespräch mit der «Bild» meinte. «Susanne ist für uns alle plötzlich und unerwartet aus dem Leben geschieden. Wir sind alle erschüttert und in tiefer Trauer. Wir hatten noch viele Pläne», so der Musiker und Pädagoge.

Der Humorist Vicco von Bülow alias Loriot. Soeren Stache/dpa

Bettina und Susanne waren die beiden Kinder von Vicco von Bülow und dessen grossen Liebe Rose-Marie, auch bekannt als Romi. Das Paar war 60 Jahre lang verheiratet. Romi ist im vergangenen Jahr im Alter von 94 Jahren gestorben.

Das künstlerische Erbe ihres berühmten Vaters

Wie die «Bild» schreibt, seien Susanne von Bülow und ihr Partner dabei gewesen, das Familienanwesen der von Bülows zu renovieren, um in Zukunft selbst dort wohnen zu können.

Die Verstorbene zog vor dem Tod ihres Vaters zurück in ihre Heimat – wohnte im Ammerland in Loriots ehemaligem Studio, um sich um ihre Eltern zu kümmern. Zuvor pendelte sie 30 Jahre lang zwischen ihrem Elternhaus und Italien hin und her.

Die Grafikerin hatte zuerst im Diogenes Verlag gearbeitet, lernte dann Restauration. Zusammen mit ihrer Schwester setzte sich Susanne von Bülow für das künstlerische Erbe ihres berühmten Vaters ein.

Wie «Bild» erfahren haben will, soll der Tod von Susanne von Bülow von der örtlichen Polizei untersucht werden, sie habe einen Abschiedsbrief hinterlassen. Dies wurde aber nicht offiziell bestätigt.

