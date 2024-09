Der Dortmunder Lottogewinner Kürsat Yildirim wird immer skeptischer: «Es ist unfassbar, mit welchen Lügen die Menschen an mein Geld wollen.» Rolf Vennenbernd/dpa

Mit einem Kreditkartenbetrug haben Unbekannte versucht, an das Konto von Lotto-Chico zu gelangen. Dank der Post entdeckte Kürsat Yildirim den Schwindel allerdings – und eine Fake-Adresse unter seinem Namen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kürsat Yildirim, ein deutscher Lotto-Millionär, wurde erneut Opfer eines Betrugsversuchs, bei dem seine Post umgeleitet und eine neue Kreditkarte bestellt wurde.

Die Betrüger wollten mit gestohlenen Daten die Karte sperren lassen, sodass eine neue Karte an eine Fake-Adresse gesendet wird.

Dank einer Anfrage der Post zum Nachsendeauftrag konnte Yildirim den Betrug rechtzeitig entdecken. Mehr anzeigen

Kürsat Yildirim wurde im Herbst 2022 zum Millionär: Der 43-Jährige gewann den Lotto-Jackpot in der Höhe von 10 Millionen Euro.

Nun ermittelt die Polizei für Lotto-Chico in einem Betrugsfall, das bestätigte der Sprecher der Dortmunder Behörden.

Yildirim erhielt eine goldene Kreditkarte per Post – inklusive neuer PIN. «Ich war sofort skeptisch und bin zum nächsten Geldautomaten gefahren. Der zog die Karte gleich ein – sie war gesperrt worden», erzählt er der «Bild»-Zeitung.

Chico ist schon 2023 Opfer von Betrügern geworden, sie konnten sich damals 10'000 Euro ergaunern. Diesmal war ihr Trick noch raffinierter: Die Betrüger gaben im Namen des Türken einen Nachsendeauftrag bei der Post ein, sodass alle Briefe an den Millionär nicht zu seiner eigentlichen Adresse am Phönixsee gingen, sondern an eine Fake-Adresse in Frankfurt am Main geschickt werden.

Glück im Unglück

Mit den gestohlenen Daten liessen sie seine Kreditkarte sperren, schlicht mit einer E-Mail an seine Bank – daraufhin sollte jene eine neue Karte mitsamt PIN an die falsche Adresse schicken und der Plan wäre aufgegangen.

Glück im Unglück hatte Chico, weil die Post beim Millionär um eine Bestätigung des Nachsendeauftrags anfragte: «Darin wurde mir auch die Adresse in Frankfurt genannt. Sicher ist da nur ein Briefkasten, an den mein Name geschrieben wurde. Meinetwegen können die Verbrecher da den ganzen Winter warten», kommentierte Yildirim den Vorfall.

Lotto-Chico ist verblüfft, wie manche Menschen seine Gutgläubigkeit ausnutzen wollen. Er sei sehr skeptisch geworden: «Es ist unfassbar, mit welchen Lügen die an mein Geld wollen.»

