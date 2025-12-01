  1. Privatkunden
Mehrere Tausend Euro bezahlt Lotto-Chico ersteigert «Tatort»-Rolle

Carlotta Henggeler

1.12.2025

Lotto-König Chico alias Kürsat Yildirim hat sich eine Rolle im TV-Krimi ersteigert (Archivbild).
Lotto-König Chico alias Kürsat Yildirim hat sich eine Rolle im TV-Krimi ersteigert (Archivbild).
IMAGO/Panama Pictures

Der Preis ist für einen Lotto-Millionär fast überschaubar – die Freude kaum zu beziffern: Kürsat «Chico» Yildirim hat einen Komparsen-Job beim «Tatort» ersteigert. Der Ex-Häftling sähe sich als Kleinkrimineller oder «grosszügiger Porsche-Fahrer» ideal besetzt.

Teleschau

01.12.2025, 18:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lotto-Millionär Kürsat «Chico» Yildirim hat für 6 000 Euro bei einer Charity-Gala eine Komparsenrolle im Dortmunder «Tatort» ersteigert.
  • Der Auftritt ist für ihn ein Lebenstraum. Die perfekte Rolle? Er sieht gleich mehrere Möglichkeiten.
  • Gedreht wird Anfang 2026, und der Ex-Häftling und Reality-Star freut sich auf seinen Einsatz an der Seite der «Tatort»-Kommissare Faber und Herzog.
Mehr anzeigen

Mit seinem Millionengewinn hat sich Lotto-Glückspilz Kürsat Yildirim schon manchen Traum erfüllt – vom Sportwagen-Fuhrpark bis zur Luxusuhren-Sammlung.

Jetzt gönnte sich der unter seinem Spitznamen Chico besser bekannte Dortmunder etwas, das zwar deutlich günstiger als ein Lamborghini ist, aber nicht weniger exklusiv wirkt: Der 45-Jährige ersteigerte eine Komparsenrolle im «Tatort» aus seiner Heimatstadt.

Wie «Bild» berichtet, fand die Auktion bei der Kinderlachen-Gala am Samstagabend in Dortmund statt. Den Zuschlag für den Auftritt im ARD-Sonntagskrimi erhielt der ehemalige Kranführer für 6000 Euro. Mitgeboten hatte offenbar auch der mit Chico befreundete Comedian Matze Knop (51). Doch dem Lotto-Millionär war die einmalige Gelegenheit noch etwas mehr wert.

«Für mich geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung», liess Yildirim nach der Auktion verlauten. Nach eigenen Angaben ist er schon seit Kindertagen ein grosser Fan der Erfolgsreihe und hat nur wenige Ausstrahlungen verpasst. Im «Tatort» mit dem Arbeitstitel «Blut und Wasser» bekommt es der Gast-Star mit den von Jörg Hartmann und Stefanie Reinsperger gespielten Kommissaren Peter Faber und Rosa Herzog zu tun.

Chico sieht sich für «die Rolle eines grosszügigen Porsche-Fahrers» geeignet

Gedreht wird von 17. Februar bis zum 18. März. Über die Handlung ist noch nichts bekannt. Auch Chico selbst muss sich überraschen lassen, welchen Part ihm die Filmemacher zuweisen werden. «Ich würde mich natürlich für mehrere Rollen eignen», ist der Dortmunder überzeugt. «Weil ich selbst schon einmal im Knast sass, könnte ich sehr gut einen Kleinkriminellen spielen. Andererseits würde auch gut die Rolle eines grosszügigen Porsche-Fahrers passen.» Nur eines wolle er nicht: als Krimi-Leiche enden.

Deutscher Lottomillionär. Chico offenbart Kontoauszug im Fernsehen

Deutscher LottomillionärChico offenbart Kontoauszug im Fernsehen

Kürsat «Chico» Yildirim ist kein gewöhnlicher Lotto-Gewinner. Als Zwölfjähriger kam er mit seiner Familie aus der Türkei nach Dortmund. Dort hatte er mit Drogenproblemen, Kleinkriminalität und Spielsucht zu kämpfen. Doch dann, im Jahr 2022, wendete sich das Schicksal auf einen Schlag zum Besseren: ein riesiger Gewinn im Lotto.

Anstatt still und heimlich von dem Geld zu leben, machte er seinen Gewinn von fast zehn Millionen Euro öffentlich. «Chico», wie ihn Freunde und längst auch die Öffentlichkeit nennen, verwandelte sich in einen Unternehmer und Reality-Star. Zuletzt bekundete er, dass er seinen Lotto-Gewinn keineswegs verprasst habe, sondern durch geschickte Geldanlagen sogar vermehren konnte.

