Luca und Christina Hänni plaudern in ihrem Podcast «Don't worry be Hänni» über ihren Alltag. Bild: IMAGO/Future Image

Das Kind von Luca und Christina Hänni ist da. Aber nicht das Baby, sondern ihr neuer Podcast. Die erste Folge ist online. blue News verrät dir, über welche Themen der Sänger und die Tänzerin zusammen sprechen.

Das neue Kind von Luca und Christina Hänni ist da. Aber nicht das Baby, sondern ihr Podcast. «Don't worry be Hänni» ist sein Name.

Und damit ist auch klar, was der neue Podcast bieten soll: einen Einblick ins Leben der Familie Hänni.

Schon der Aufnahmeort ist nah dran an den Hännis. Er befindet sich im Keller ihres Hauses in Thun.

Luca Hänni: «Darf ich meine Kalender öffnen?»

Und dann geht es auch schon los mit der familiären Diskussionsrunde. In der ersten Rubrik des Podcasts reden die Hännis, die seit vier Jahren zusammen sind, über die Hochs und Tiefs der vergangenen Woche.

Luca Hänni: «Darf ich meine Kalender öffnen?»

Christina: «Du darfst. Dieser Satz sagt schon viel über Luca aus. Er weiss am Ende einer Woche nicht mehr, was am Anfang war.»

Luca: «Ich lebe im Moment. Ich habe erst kürzlich einen Personality-Test gemacht ...»

Christina: «... Yeah ...»

Luca: «Beim Test kam heraus: Ich bin Entertainer. Und das stimmt: Ich bin Entertainer. Und es ist mir egal, was ihr da draussen denkt.»

Luca Hänni: «Ach, jetzt stehe ich blöd da»

Für Luca Hänni ist der Höhepunkt der vergangenen Woche ein Ausflug nach Zermatt VS. Der Sänger ist mit einem Freund zwei Tage Skifahren gegangen. «Ich wollte noch einmal diese Freiheit geniessen.»

Der Höhepunkt von Christina ist die letzte Moderation in «Das Zelt» – gemeinsam mit ihrem Mann. Ganz besonders hat der 34-Jährigen gefallen, dass sie noch einmal mit ihrem Lieblingsmann tanzen durfte, bevor sie sich in den Mutterschaftsurlaub verabschiedet.

Für Luca war der Tanz ebenfalls ein spezieller Moment. Was auch mit dem Kleid seiner Frau zu tun hatte . «Du sahst darin unheimlich sexy aus», verrät der Sänger.

Danach spricht das Paar über die Schwangerschaft. Christina sagt, dass sie immer mehr unter Kurzatmigkeit leide – sogar das Aufnehmen von längeren Sprachnachrichten bereite ihr seit Kurzem Mühe.

Luca Hänni versucht seiner Frau möglichst oft zur Seite zu stehen, auch wenn der Sänger hin und wieder vergesse, dass sie hochschwanger ist.

So auch kurz vor der Aufnahme der ersten Podcast-Folge, als er seine Frau gefragt habe, ob sie ihm beim Verschieben des Sofas helfen könne.

«Ich bekam Angst, weil ich nicht wusste, wo du bist»

Später reden die Hännis über die letzte Netflix-Serie («Love is blind»), die sie zusammen angeschaut haben. In der Folge will Christina wissen, ob ihr Mann auch den Standort auf dem Handy mit ihr teilen würde.

Luca sagt, er hätte damit grundsätzlich kein Problem. «Aber ich fände es komisch, weil du überhaupt nicht so bist.»

Derweil Christina ergänzt, dass sie es wichtig finde, sich innerhalb einer Beziehung zu vertrauen. Das findet auch Luca, der aber gleichzeitig zugibt, dass er eifersüchtiger sei als seine Frau.

Luca erzählt von einem Abend, als sich Christina, die an diesem Abend unterwegs, seiner Ansicht nach nicht richtig von ihm verabschiedet hatte.

Luca: «Ich bekam Angst, weil ich nicht genau wusste, wo du bist. Das fand ich komisch.»

Christina: «Ich kann mich noch genau daran erinnern. Es war bei ‹Let's Dance›. An diesem Abend flog ich mit meinem Partner aus der TV-Show raus. Wir sind dann an die Bar gegangen, weil wir am Tag danach keine neue Choreografie einstudieren mussten.»

Luca: «Das mache ich ja manchmal auch, dass ich nach einem Event noch etwas trinken gehe.»

Christina: «Und dann sind wir an der Bar etwas versackt. Ich habe mir dann gedacht, du schläfst sicher und habe deshalb nur noch geschrieben: ‹Ich gehe nachher aufs Hotelzimmer.› Aber du wolltest von mir noch eine richtige Nachricht haben.»

Luca (lacht): «Weil wir das immer so haben. Ach, jetzt stehe ich blöd da.»

Christina: «Und dann hat am Morgen um 6 Uhr wirklich das Telefon in meinem Hotelzimmer geklingelt: ‹Frau Luft, wir haben einen Herrn Hänni am Apparat.›»

Luca Hänni findet Mila Kunis ganz cool

Zum Ende der ersten Folge des Podcasts gibt es dann noch eine gegenseitige Vorstellungsrunde. Luca stellt Christina vor und Christina Luca.

Denn die Hännis hoffen, dass nicht nur ihre vielen Follower*innen in den sozialen Medien ihn hören werden, sondern dass in den nächsten Wochen und Monaten auch noch andere Menschen «Don't worry be Hänni» anwählen werden.

Ganz am Schluss verrät Luca in Rubrik «Thun wir mal so» (Anmerkung der Redaktion: In Anlehnung an den Wohnort der Hännis) noch, dass Christina die einzige Frau in seinem Leben sei.

Aber er gibt zu, dass er Schauspielerin Mila Kunis auch ganz cool finde. Damit stösst er bei seiner Frau auf vollstes Verständnis. Christina dagegen mag Schauspieler Chris Hemsworth.

Und sie sagt, dass sie auch ganz gerne in Thun wohne. Zumindest dann, wenn ihr Mann daheim sei. Sonst fühle sie sich hin und wieder etwas allein, auch wenn die Familie von Luca total nett zu ihr sei.

Fazit: Fans von Luca und Christina Hänni werden begeistert sein vom neuen Podcast «Don't worry be Hänni». Und die anderen müssen ihn ja nicht anhören.

