Luca Hänni über seinen Part in «Ewigi Liebi»: «Ich habe die Kuss-Szenen vorab besprochen» Das Schweizer Kultmusical «Ewigi Liebi» kommt jetzt ins Kino. Die Hauptdarsteller sprechen im Interview mit blue News über die grosse Liebe – und darüber, ob Küsse vor der Kamera privat für Eifersucht sorgen. 05.02.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Musical-Hit «Ewigi Liebi» kommt als moderne Romcom ab 12. Februar 2026 in die Kinos.

Der Film setzt auf bekannte Schweizer Stars. Sänger Luca Hänni gibt ein überzeugendes Schauspieldebüt, und es kommen zahlreiche Mundart-Hits der letzten 30 Jahre vor.

blue News hat die Hauptdarsteller Susanne Kunz, Pasquale Aleardi, Elena Flury und Luca Hänni zum Interview getroffen. Mehr anzeigen

Die Vorbereitungen für die Weltpremiere von «Ewigi Liebi» im Zürcher Kino Abaton laufen auf Hochtouren, Popcornduft liegt in der Luft.

Ab 12. Februar ist die modernere Version des Schweizer Kultmusicals «Ewigi Liebi» – pünktlich zum Valentinstag – kommt die Romcom auf die Grossleinwand.

Im Liebes-Kurzinterview mit blue News sprechen die vier Hauptdarsteller offen über Liebesgefühle, intime Szenen am Set und Eifersucht.

Was die Liebesfragen beim Hauptcast auslösen, erfährst du im Video.

