«Ewigi Liebi»-Kinofilm Luca Hänni: «Ich habe die Kuss-Szenen vorab mit Christina besprochen»

Carlotta Henggeler

6.2.2026

Luca Hänni über seinen Part in «Ewigi Liebi»: «Ich habe die Kuss-Szenen vorab besprochen»

Luca Hänni über seinen Part in «Ewigi Liebi»: «Ich habe die Kuss-Szenen vorab besprochen»

Das Schweizer Kultmusical «Ewigi Liebi» kommt jetzt ins Kino. Die Hauptdarsteller sprechen im Interview mit blue News über die grosse Liebe – und darüber, ob Küsse vor der Kamera privat für Eifersucht sorgen.

05.02.2026

Das Schweizer Kultmusical «Ewigi Liebi» kommt jetzt ins Kino. Die Hauptdarsteller sprechen im Interview mit blue News über die grosse Liebe – und darüber, ob Küsse vor der Kamera privat für Eifersucht sorgen.

,

Carlotta Henggeler, Adrian Kammer

06.02.2026, 23:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Musical-Hit «Ewigi Liebi» kommt als moderne Romcom ab 12. Februar 2026 in die Kinos.
  • Der Film setzt auf bekannte Schweizer Stars. Sänger Luca Hänni gibt ein überzeugendes Schauspieldebüt, und es kommen zahlreiche Mundart-Hits der letzten 30 Jahre vor.
  • blue News hat die Hauptdarsteller Susanne Kunz, Pasquale Aleardi, Elena Flury und Luca Hänni zum Interview getroffen.
Mehr anzeigen

Die Vorbereitungen für die Weltpremiere von «Ewigi Liebi» im Zürcher Kino Abaton laufen auf Hochtouren, Popcornduft liegt in der Luft.

Ab 12. Februar ist die modernere Version des Schweizer Kultmusicals «Ewigi Liebi» – pünktlich zum Valentinstag – kommt die Romcom auf die Grossleinwand.

Im Liebes-Kurzinterview mit blue News sprechen die vier Hauptdarsteller offen über Liebesgefühle, intime Szenen am Set und Eifersucht.

Was die Liebesfragen beim Hauptcast auslösen, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Im Döschwo durch die Zeit: Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Im Döschwo durch die Zeit: Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Zwischen Tanzszenen, Garagenausfahrten und Zeitreisen: In Zürich laufen die letzten Dreharbeiten für den Kinofilm «Ewigi Liebi». Neben Susanne Kunz und Pasquale Aleardi steht erstmals auch Luca Hänni vor der Kamera.

26.08.2025

Im Kino

Der Film läuft bei blue Cinema. Tickets und weitere Infos zu allen aktuellen Vorstellungen findest du hier.

Mehr erfahren

