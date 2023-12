Keine Bescherung für Luca und Christina Hänni in diesem Jahr. Der Popstar verriet, dass sich das Ehepaar 2023 nichts an Weihnachten schenken wird. IMAGO/Bildagentur Monn

Sänger Luca Hänni hat schon für seine ganze Familie Weihnachtsgeschenke eingekauft. Ausser für seine Liebste Christina. Der Grund? Die beiden frisch Verheirateten machen sich im Jahr 2023 keine Geschenke.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Berner Sänger Luca Hänni hat für seine ganze Familie schon alle Weihnachtsgeschenke eingekauft. Jenes von seiner Frau Christina aber noch nicht. Denn sie schenken sich 2023 nichts.

«Das haben wir so abgemacht», verrät der Popstar Keystone-SDA , der Schweizer Nachrichtenagentur. Mehr anzeigen

Für seine Familie hat Sänger Luca Hänni schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft – ausser für seine Ehefrau Christina.

Das liegt aber nicht etwa an Vergesslichkeit. «Christina und ich schenken uns nichts zur Weihnacht. Das haben wir so abgemacht», verriet Hänni.

Dafür gebe es auch keinen speziellen Grund. «Sie hat ja schon im Februar wieder Geburtstag», sagte Hänni zu «Blick». «Ich muss meine Inspiration bis dorthin behalten», fügte er augenzwinkernd an.

Dass er hinsichtlich der Geschenke für den Rest seiner Familie aber derart im Zeitplan liegt, führe zu grossen Augen, so Hänni weiter. «Da staunen alle, sonst kaufe ich alles auf den letzten Drücker.»

Turbulentes 2023 für Luca Hänni

Nach einem turbulenten Jahr mit Hochzeit, Hännis Tour, seinem Sieg bei «The Masked Singer» in Deutschland sowie seiner Teilnahme an «Sing meinen Song» in der Schweiz will das junge Paar die nächste Zeit gemütlich angehen. Weder Familienplanung noch grosse Ferien stehen in nächster Zeit an, wie Hänni sagte. «Wir gehen lediglich ein paar Tage in die Berge.»

sda

