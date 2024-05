Luca und Christina Hänni verraten Baby-Geschlecht

Luca Hänni und Christina werden bald zum ersten Mal Eltern. Sie bekommen eine Tochter. IMAGO/Bildagentur Monn

Schon bald werden Christina und Luca Hänni zum ersten Mal Eltern. Gross ist die Vorfreude. Jetzt hat das «Let's Dance»-Paar verraten, welches Geschlecht ihr erstes Baby hat – es wird ein Mädchen.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christina und Luca Hänni haben lange ein Geheimnis daraus gemacht, welches Geschlecht ihr erstes Kind hat.

Nun haben sie es in ihrem Podcast «Don't worry be Hänni» ausgeplaudert: Es wird ein Mädchen.

Das Babyzimmer ist schon ready und ist in Blau und Rosa eingerichtet. Mehr anzeigen

Lange haben Christina und Luca Hänni nicht verraten, welches Geschlecht ihr Baby hat.

In der neuesten Folge ihres Podcasts «Don't worry be Hänni» haben sie das gut gehütete Geheimnis verraten. «Das ist jetzt ohne Scherz eine der wichtigsten Informationen, die ich jemals herausgegeben habe. Ich bin richtig aufgeregt, mein Bauch klopft, mein Herz klopft», kündigt Christina Hänni an.

Danach droppen Luca und Christina Hänni endlich das Babygeschlecht: «Wir bekommen eine Tochter», verkünden sie die schöne Botschaft.

Für die Hännis ist es wichtig, ihrem Baby keinen Druck zu machen, was die Tochter einst werden will. «Wenn sie Astronautin werden will, soll sie Astronautin werden. Wenn sie Schlammcatchen möchte, soll sie Schlammcatchen. Wenn sie eine Prinzessin werden möchte, dann kann sie eine Prinzessin sein», schreibt «20min.ch» heute.

Babyzimmer schon eingerichtet

Das Babyzimmer in ihrem Traumhaus hat das Promipaar schon eingerichtet, in Rosa und Blau – mit einem femininen Touch.

Ein passendes Mobile, einen Spielbogen und zum Interieur passende Bilder haben die Hännis schon ins Babyzimmer gestellt.

Die Hännis haben sich für das Zimmer ihres Babygirls ein Thema ausgedacht: Sie haben es Astronauten-Look eingerichtet. Es wurde mit Astronauten dekoriert, die auf Wellen reiten.

Mehr Videos aus dem Ressort